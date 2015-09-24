《路透早报》--9月25日

图为大众汽车商标。有分析师警告称，大众汽车丑闻对德国经济的威胁或大于希腊危机。 REUTERS/Jim Young

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--法国9月消费者信心指数(0645)

--欧元区8月M3货供额(0800)

--意大利8月薪资通胀(0800)

--美国8月建筑许可年率修正值

--美国企业获利第二季修正值(1230)

--美国国内生产总值(GDP)环比年率第二季终值，GDP平减指数以及核心个人消费支出(PCE)物价指数(1230)

--美国9月Markit综合以及服务业采购经理人指数(PMI)初值(1345)

--美国9月路透/密西根大学消费者信心指数终值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参与题为“货币政策新方向”的讨论(1315)。

--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就经济状况和货币政策发表讲话(1725)。

--美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)发表演说(1230)。

--美国财政部负责金融市场的代理助理部长Seth Carpenter发表演讲(1630)。

--英国央行公布金融政策委员会(FPC)会议声明(0830)。

--英国皇家经济学会货币及金融政策会议，演讲嘉宾包括前英国央行副总裁宾恩和塔克。

以下为9月24日下午5:00至9月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储主席叶伦称仍可能在年内升息

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四表示，只要通胀持续稳定，且美国经济强劲程度足以促进就业，她预期美联储将于今年稍晚开始升息。

这是叶伦在美联储一周前决定推迟升息后的最新谈话，叶伦表示，她与其他美联储决策者并不预期全球经济与金融市场的进展，将对美联储政策造成重大影响。

叶伦在演讲临近结束时出现停顿和咳嗽，演讲后接受了医疗看护，发言人称叶伦将继续周四原定安排出席宴会。

--美国8月企业支出下滑而新屋销售上升，第三季经济前景仍看好

美国8月扣除飞机和国防设备开支后的企业投资小幅下滑，但新屋销售上升，暗示全球不利因素对于美国经济成长的阻碍不大。

商务部公布，8月扣除飞机的非国防资本财订单下降0.2%，降幅略大于路透调查分析师的预估。

其他经济数据显示，8月新屋销售大增5.7%，年率达到55.2万户，为2008年以来最高。这一升幅远大于分析师的预估，而且7月增幅也被大幅上修。劳工部发布的另一份报告显示，9月19日止当周经季节调整的初请失业金人数增加3,000人，至26.7万人。

--台湾央行六年半来首度降息以提振景气，未来仍有续降可能

在睽违六年半后，台湾央行首度调降重贴现率半码(0.125个百分点)至1.75%，以刺激低迷景气。分析人士认为，近期利率及汇率双降凸显台湾内外需都不好，透过双降较有机会令内外需恢复成长动能，而未来仍有继续降息可能。

央行总裁彭淮南在会议中表示，全球景气复苏缓慢且台湾经济成长趋缓，负产出缺口扩大，台湾核心通膨虽为正，今年预估为0.8%左右，但台湾明年通膨展望还是很低，是本次降息的主因。

--传保时捷主管穆勒将接任大众汽车CEO；大众欧洲亦传出作弊

熟知内情的一名消息人士表示，大众汽车(福斯汽车,Volkswagen)将任命保时捷(Porsche)CEO穆勒(Matthias Mueller)接任大众汽车首席执行官，大众汽车在美国爆出的尾气排放测试作弊丑闻持续扩大。

欧洲与美国官员周四加大调查力度，使得这场危机越演越烈。德国交通部长表示，大众汽车在欧洲的测试也有作弊。此外，美国至少27个州的检察长将联合调查大众汽车向消费者提供的柴油车信息的情况，并表示将会传唤该公司。

--卡特彼勒调低营收预测，将最多裁员1万人

全球最大的建筑和矿业设备生产商--卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)周四调降2015年营收预估，并表示将在2018年年底之前最多裁员1万人，加入因矿业和能源业下行而陷入困境的美国大型工业企业行列。

受此影响，卡特彼勒股价最多挫跌8%至五年最低点，拖累整个工业企业板块，并将道琼工业指数.DJI最多拉低了37点。

卡特彼勒预期，2015年营收将连续第三年下滑，至480亿美元，低于分析师平均预期的488.2亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美股周四收跌，盘中走势震荡，受累于美国货币政策前景和全球成长的不确定性，此前市场权重股卡特彼勒下调销售预估，保健股投资者出逃。

道琼工业指数收跌78.57点，或0.48%，至16,201.32点；标准普尔500指数小跌6.52点，或0.34%，至1,932.24点；Nasdaq指数回落18.27点，或0.38%，至4,734.48点。

--欧股收低，因投资者担心大众汽车排放丑闻对区内经济复苏构成的风险。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收低1.97%，报3,019,34点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌2.11%，收报1,337.36点。英股富时100指数收跌1.17%，报5,961.49点，法股CAC指数收挫1.93%，收报4,347.24点。德国DAX指数下滑1.92%，收报9,427.64点。

汇市:

--美元兑欧元和日圆等一篮子主要货币走低，因对全球成长的担忧促使交易商卖出风险较高资产，青睐收益率较低的货币。

欧元兑美元尾盘上扬0.33%，报1.12230美元；美元兑日圆跌0.25%，报120.010日圆，稍早触及近一周低位119.210日圆；美元兑瑞郎回落0.29%，报0.97690瑞郎；美元指数跌0.10%，报95.970。

债市:

--美国公债价格上涨，指标公债收益率触及四周低位，因美股下跌和对全球经济不断走弱的不安情绪推高对公债的避险需求。

指标10年期公债上涨5/32，收益率报2.125%，较周三尾盘下跌2个基点。30年期公债上涨19/32，收益率报2.910%，日内下跌3个基点。

--葡萄牙公债收益率下跌，因民调预计在位的执政党联盟将在大选中获胜，且葡萄牙称有望达到今年预算赤字目标。

葡萄牙10年期公债收益率下跌5个基点，报2.56%；最近几周该公债收益率因政治前景不稳定而上涨。西班牙10年期公债收益率涨2个基点，报1.99%。德国10年期公债收益率盘中一度跌至0.57%的一个月低点，收于0.59%。

油市:

--原油价格最高上涨1%，受美国原油期货交割地原油库存减少提振，尽管涨幅因股市大跌而受到限制。

美国原油收涨0.43美元，或近1%，报每桶44.91美元；盘中最高涨0.69美元，最低跌0.77美元。布兰特原油收涨0.42美元，或0.9%，报每桶48.17美元。

金属市场:

--现货金上扬超过2%，录得近八个月来最大单日涨幅，因美元走软引发空头回补。铂金在四日连跌后反弹，尽管汽车业需求忧虑犹存。

2009GMT，现货金上扬2%，报每盎司1,153.4美元。美国12月期金收涨2%，报每盎司1,153.8美元。现货银急升2.4%，报每盎司15.16美元。

--伦铜跌至四周低点，因在亚洲市场假期来临前供应充裕，对中国需求的担忧持续。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜触及5,013.50美元日内低位，此为8月27日来最低，之后缩减跌幅，收低0.1%，报5,051美元。期铝收涨0.2%，报每吨1,579美元。(完)