《路透早报》--9月26日

图为欧元和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

[重大数据或新闻]

--美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦称联储年内仍可能升息的言论周五带动市场走势，加上数据显示美国经济第二季成长强于之前的估值，支持对美国今年升息的预期，令美元指数升至逾五周高位，美债下跌，美股尾盘因生物科技股遭抛售而由升转跌。

--美国经济第二季增长幅度超过之前的估计，因消费者支出和建筑业改善，支持美国在今年稍晚加息，但9月部分数据也提醒决策者要谨慎行事。美国商业部周五称，4-7月的第二季国内生产总值(GDP)年率环比增长3.9%，高于上月公布的3.7%。

* 美国商务部公布，美国第二季度国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长3.9%(路透调查预估为成长3.7%)，前值为成长3.7%。美国第二季度个人消费支出(PCE)物价指数终值为上涨2.2%(路透调查预估为上涨2.2%)，前值为上涨2.2%。美国第二季度GDP隐性平减指数终值为上升2.1%(路透调查预估为上升2.1%)，前值为上升2.1%。

* 美国商务部经济分析局公布，美国第二季税后企业获利修正值为增长2.6%，前值为增长1.3%。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美国8月建筑许可修正后为增长2.7%，年率为116.1万户。

* 密西根大学9月美国消费者信心指数终值下降至87.2，略高于接受路透调查的分析师预估中值的86.7，8月终值为91.9，9月初值为85.7。[nZPS7SK106]

* 周五公布的一份行业报告显示，美国9月服务业增速放缓至三个月低点，因新业务增长连续第二个月走软。Markit公布，美国9月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值下滑至55.6，8月终值为56.1。

--堪萨斯城联储总裁乔治称升息条件已具备，无需再等更多数据。[nL4S11V4OZ]

* 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，不清楚美联储能否在10月会议前获得足够的数据来说服其他决策者支持升息，暗示美联储在12月前不会升息。布拉德又表示，担忧美联储可能为过去数十年的股市和楼市泡沫重现铺路，担心“过度使用”货币政策来解决小问题。

--路透调查结果显示，就算美国联邦储备委员会(FED/美联储)开始升息，主权债低收益率(殖利率)的时代至少还将延续一年，因通胀下滑且全球经济前景疲软，将会导致收益率免于大幅上扬。

--标普确认奥地利AA+/A-1+评级，展望为稳定。

* 标普将芬兰主权信贷评等展望由稳定下调至负面，目前评等为AA+。

* 标普确定卢森堡“AAA/A-1+”评级，展望为稳定。

* 评级机构DBRS确认意大利A(low)长期主权评等，展望为稳定。

* 惠誉确认葡萄牙“BB+”评等，展望为正面。

* 穆迪确认希腊公债CAA3评级，展望为稳定。

* 标普因撤销资本管制及强劲的预算表现将塞浦路斯评等上调至“BB-”，展望为正面。

* 消息人士称，巴西政府预计惠誉将下调该国评等一个级距，评等展望为稳定。

--中国国家主席习近平在美国华盛顿表示，中国将继续进行人民币汇率改革。他说，不存在人民币长期贬值的基础。美元走强以及金融市场震荡导致人民币波动。

* 习近平表示，中国改革开放的脚步不会停止。他同美国总统奥巴马达成一致，将积极推进双边投资协定。他赞赏美国支持将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)货币篮子。

--中国央行货币政策委员会日前召开三季度例会强调，继续实施稳健货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长；而与二季度例会不同的是，央行此次还特别指出要加强和完善风险管理。

--中国央行上海总部周五下发上海自贸区跨境同业存单操作指引，在上海自贸区推出同业存单产品，允许符合条件的存款金融机构在自贸区内发行本外币同业存单，其中规定单期发行金额不得低于2,000万元人民币，单笔最低认购额度则应不低于1,000万元。

[市场摘要]:

股市:

--标准普尔500指数周五收盘微跌，抹去早盘受美联储官员言论带动的涨幅，生物科技类股的卖盘抵消了银行类股涨势。道琼工业指数收高113.35点，或0.7%，至16,314.67点；标准普尔500指数收低0.9点，或0.05%，至1,931.34点；Nasdaq指数下跌47.98点，或1.01%，至4,686.50点。本周道指跌0.4%，标普500指数挫1.4%，纳斯达克指数回落2.9%。

--欧洲股市收盘上涨，因对全球经济成长的担忧得到缓解，及汽车类股卖盘开始减弱。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨2.78%，报1,374.50点，本周下跌约1.7%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收涨3.11。英股富时100指数收高2.47%，报6,109.01点，法股CAC指数收涨3.07%，收报4,480.66点。德国DAX指数涨2.77%，收报9,688.53点。

汇市:

-- 美元兑一篮子主要货币触及逾五周最高，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四表示，预计将在年内升息，且今日公布的美国成长数据支持联储采取行动。欧元兑美元纽约尾盘跌0.35%，报1.11910美元。美元兑日圆上扬0.37%，报120.550日圆。美元兑瑞郎升0.47%，报0.97985瑞郎。美元指数尾盘升0.26%，报96.230。

债市:

--美国公债价格下滑，此前美联储主席叶伦的讲话激活了一些对年底前升息的预期，且数据显示美国经济第二季成长强于之前的估值。但尾盘随着美股标普500指数和Nasdaq指数由升转跌，美国公债价格从日低小幅反弹。尾盘，指标10年期公债下滑12/32，收益率报2.164%，较周四尾盘升4个基点。30年期公债跌一大点，收益率报2.955%，较周四尾盘升5个基点。两年期公债收益率触及一周高位0.7430%，之后回落至0.700%，升2个基点。本周美国公债收益率升1-4个基点。

--在美联储主席叶伦称美联储年内仍可能升息后，欧元区公债收益率周五全面上涨。10年期德债收益率上涨6.5个基点，至0.65%，在周四叶伦发表讲话前触及一个月低位。西班牙公债收益率攀升，和其他欧债的走势一致，在周日加泰罗尼亚地区选举进行前，西班牙公债没有显示出选举带来的进一步压力。10年期西班牙公债收益率上涨3个基点，报2.02%。

油市:

--原油价格连续第二日上涨，美国股市一度上涨及美国原油钻井平台数目下降，为油市提供支撑，但钻井平台减少数目为四周最小，未能为交易商带来重大惊喜。布兰特原油收涨0.43美元，或0.9%，报每桶48.60美元。美国原油收高0.79美元，或1.8%，报每桶45.70美元。本周，两份原油合约都上涨约2%。

金属市场:

--金价从一个月高位回落，美联储主席叶伦周四称联储仍可能在年内升息，引发美元上涨，而钯金可望录得约四年来最大单周涨幅。1941 GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,148.6美元，周四上涨2.1%，录得1月来最大单日涨幅。美国12月期金收跌0.7%，报每盎司1,145.6美元，势将连续第五季下跌。

现货银跌0.3%，报每盎司15.12美元。现货铂金跌1.18%，报每盎司951.25美元。现货钯金上扬0.84%，报每盎司665美元，从近12周高位674.50美元回落。大众汽车排放丑闻令铂金势将录得7月中来最大单周跌幅；钯金本周上扬9%，可望是2011年12月来最大周度升幅。

--伦敦金属交易所(LME)期铜收低，本周跌幅为1月中来最大，因投资人长期担心中国需求增长趋弱及供应充裕，而美元走强令卖压加重。三个月期铜收低0.6%，报每吨5,023美元，本周大跌4.3%。因新加坡今日假期，且下周中国将迎来中秋假期，此间市场成交清淡。(完)