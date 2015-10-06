《路透早报》--10月6日

图为美国洛杉矶港口的集装箱货物。 REUTERS/Bob Riha, Jr.

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲8月商品/服务贸易收支(0030)

--德国8月工业订单(0600)

--瑞士9月消费者物价指数(CPI)(0715)

--英国9月Halifax房价指数(10月5-12日 0700)

--美国8月国际贸易收支(亿美元)(1230)

--加拿大8月贸易收支(亿加元)(1230)

--加拿大9月Ivey采购经理人指数(PMI)(1400)

--澳洲9月AIG建筑业指数(2230)

--日本9月外汇储备(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行举行议息会议(0330)

--日本央行举行货币政策会议(至10月7日)

--欧盟财长会议

--国际货币基金组织(IMF)就“全球经济展望”报告举行新闻发布会(1400)

--IMF/世界银行正式年会之前的研讨会活动。重要场次及讨论议题包括：拉美地区放缓对劳动力市场的影响(1900)。社会包容问题(2200)。世行行长金墉以及世行集团的常务副行长英卓华将发言。

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济前景发表演讲(2130)

以下为10月5日下午5:00至6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--12国达成历史性TPP贸易协定，但仍面临美国国会的质疑

12个环太平洋国家周一达成几十年来最为雄心勃勃的贸易协定，旨在令这些国家间的贸易往来更加自由；不过新协定仍面临来自美国议员的质疑声浪。若TPP得到批准，将可降低各国间的贸易壁垒，并为从越南到加拿大的环太平洋地区设定共同标准。它还将是美国总统奥巴马的一项执政成果。奥巴马政府希望该协定将有助于美国增强在东亚的影响力，藉此对抗中国的崛起。中国并非TPP成员国。

--IMF：中国能够控制经济放缓，但需加强政策沟通

国际货币基金组织(IMF)周一表示，中国有能力控制经济放缓，但需要更加有效地沟通政策，并需防范潜在的溢出效应。IMF报告称，人民币在8月贬值约3%后，IMF认为人民币汇率将与“中期”基本面相符。IMF说，中国需要扩大市场的力量，才能恢复可持续增长，并实施有效的治理。

--美国9月服务业增长速度缓慢，ISM指数降至6月来最低

美国供应管理协会(ISM)周一公布报告显示，美国9月服务业增长速度放缓，因新订单下降且企业活动减弱。ISM 9月服务业指数降至56.9，为6月来最低，8月为59.0。接受路透调查的分析师预估为57.5。

此外，金融数据机构Markit表示，美国9月服务业采购经理人指数(PMI)终值为55.1，成长步伐亦为6月以来最慢，该数据初值为55.6，8月为56.1。

弱于预期的美国9月ISM服务业数据公布后，美元指数削减涨幅，美国公债价格持于较低水平。

--嘉能可执行长押注铜产量减少最终将推高价格，公司股价大涨

矿业集团嘉能可执行长格拉森博格(Ivan Glasenberg)称，铜矿商的大幅减产，将有助于推高未来18个月的铜价。因商品需求疑虑，以及债务沉重导致公司股价重挫后，这是格拉森博格首次公开发言。

嘉能可周一香港上市股价最高大涨72%，在伦敦市场上扬20%，投资者寄望该公司通过出售部分资产来削减负债。

--美国称BP将支付200亿美元了结2010年泄油案

美国司法部长Loretta Lynch周一称，BP Plc将支付逾200亿美元罚金，基本了结五年前墨西哥湾泄油事件相关的所有诉讼。这是美国历史上此类企业和解案中规模最大的一宗。

BP之前拿出438亿美元作刑事和民事罚款以及清理成本之用。到今年7月份，又首次拿出了上述协议的概要。BP表示，此次泄油事件带来的总税前开支现在约为538亿美元。

--希腊政经：总理齐普拉斯公布2016年撙节预算案，高声呼吁减债

希腊总理齐普拉斯周一高声呼吁减免债务，希腊政府已公布2016年撙节预算草案，以全新的精神配合欧洲与IMF债权人的要求，严格遵守国际纾困目标。齐普拉斯于国会进行四年政策计划的重大演说时公布了预算草案。草案预估，希腊经济继2015年萎缩2.3%后，明年将萎缩1.3%，继续处于衰退，到2017年才会恢复成长。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一上扬，标普500指数连升第五个交易日，因油价攀升提振能源股，且投资者押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将不会升息。

道琼工业指数收涨304.06点，或1.85%，至16,776.43点；标准普尔500指数上扬35.69点，或1.83%，至1,987.05点；Nasdaq指数跳涨73.49点，或1.56%，至4,781.26点。

-- 欧洲股市大涨，因欧洲等地经济数据疲弱，巩固了将扩大宽松货币政策的预期，这会对股市有利，而嘉能可和安赛乐米塔尔走强，提振矿业股。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数劲升3%，报1,412.97点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数大涨3.3%。法股领跑欧洲股市，CAC指数劲扬3.54%，报4,616.90点。英股富时100指数收高2.76%，报6,298.92点，德国DAX指数上扬2.74%，收报9,814.79点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币上涨，因美国就业报告令人失望，暗示美联储可能在更长的时间内维持利率不变，令市场的风险意愿重现。

纽约尾盘，美元指数上涨0.26%，报96.081，从上周五触及的近两周低位95.218反弹。美元兑日圆上涨0.46%，报120.450日圆，盘中触及一周高位120.550。美元兑瑞郎攀升0.41%，报0.97570瑞郎。

债市:

--美国公债价格下跌，指标收益率从4月以来的最低位攀升，因服务业数据疲弱支持了美联储不太可能很快升息的观点，促使投资者从债市转向股票市场。

指标10年期公债价格跌20/32，收益率为2.059%，较上周五尾盘涨7个基点。30年期公债价格跌1-18/32，收益率为2.904%，较上周五升逾7个基点。

--南欧国家公债表现好于其他欧元区国家公债，此前葡萄牙周日大选中中右翼执政联盟取得胜利；另外，标准普尔将西班牙债信评级上调一个级距。

葡萄牙公债收益率涨0.2个基点，报2.32%。西班牙10年期公债收益率日内持稳于1.79%。德国10年期公债收益率涨4.5个基点至0.56%。大部分其他高评级公债收益率上涨4-5个基点。

油市:

--油价结算价大涨逾2%，受美国汽油期货上扬及俄罗斯愿意同其他主要产油国讨论油市的消息带动。布兰特原油期货收高1.12美元，或2.3%，报每桶49.25美元。美国原油期货收高0.72美元，或1.6%，报每桶46.26美元。

金属市场:

--金价变动不大，在上周五美国公布的就业数据刺激大涨后遭遇获利了结。该数据令市场推迟了对美联储升息时机的预期至明年年初。银价受技术性买盘带动延续升势。

1849 GMT，现货金跌0.1%，报每盎司1,136.11美元，美国12月期金收高0.1%，报每盎司1,138.10美元。现货银盘中升至近三个月最高的15.71美元，之后缩减涨幅，报15.62美元，升2.5%。

--期铜价格跳涨，因对美国将在更长时间内维持宽松货币政策的预期日益增强，令一些消费者对冲其铜需求，从而促使基金回补空头。