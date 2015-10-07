《路透早报》--10月7日

图为纽约证交所内的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

以下为10月6日下午5:00至7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF今年第二次下调全球经济增长预期；敦促中国采取浮动汇率制 国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济成长预期，称受疲弱的商品价格和中国经济成长放缓影响，警告称需要加强旨在增加需求的政策。这是该组织今年以来第二次下调经济增长预期。IMF预计今年全球经济增长率为3.1%，2016年为3.6%。较7月份的预估均低0.2个百分点，较4月份的预期分别低0.4个百分点和0.2个百分点。

IMF并称，中国决策者应该推进结构性改革，让这个全球第二大经济体立于更加可持续发展的基础之上，即便中国经济成长可能在2016年进一步放缓至6.3%。IMF预期，今年中国经济增速从2014年的7.3%降至6.8%，2016年继续降温，维持现有的预测不变。

IMF也再次呼吁中国推进以市场为基础的汇率改革。IMF称，随着中国持续更为融入全球经济和全球金融市场，浮动汇率将提高货币政策自主权，并协助经济对外部冲击进行调整。

--美国贸易逆差扩阔，因出口减少而从中国的进口急增

美国出口8月遭受重创，因全球经济疲弱，加之从中国的进口急增，导致美国贸易逆差扩阔的幅度为五个月来最大。数据反映出，美国经济很容易受到美元走强和海外需求疲弱的影响，这可能使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在考量升息时更加谨慎。

商务部公布，经季节性调整后，8月贸易逆差扩阔15.6%，至483亿美元。路透调查的预估中值为474亿美元。数据公布后，美国公债收益率最初回落，后由跌转升，美股基本持稳。

--美联储升息时不应出乎所有人的预料--旧金山联储总裁

美国旧金山联储总裁威廉姆斯周二表示，美联储应就其对经济的看法与外界进行良好沟通，升息时不应完全超出市场的预料。威廉姆斯称对他而言今年升息是有道理的，但我将听取联邦公开市场委员会(FOMC)的讨论。

--欧洲央行管委利卡宁：调整资产购买计划不应匆忙行动，需保持耐心

欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周二表示，该央行在调整资产购买计划时不应匆忙行动，并称他希望这项计划能够如期在明年9月结束。利卡宁对德国股市日报称，欧洲央行应当认真看待其达成通胀目标的职责，特别是在上个月物价涨幅转为负值之后，但货币政策起效会有一段滞后期，所以央行需要保持耐心。

--IMF敦促日本央行准备好必要时进一步放松政策

IMF表示，日本央行应该准备好必要时进一步放宽货币政策，以便让通胀率加速升向2%的目标水准，更可取的办法是购买较长期限的公债。IMF预计日本经济今明两年料分别成长0.6%和1.0%，均较7月预估下调0.2个百分点。

--百胜集团调降全年获利预估，股价重挫17%

百胜集团(Yum Brands)周二调降全年获利预估，指因其主要市场中国的复苏速度慢于预期，而且受到强势美元的拖累。百胜股价因而暴跌17%。百胜在中国面临的挑战，看来已由应对食品丑闻变为应对经济放缓。在中国开业至少一年的肯德基及必胜客餐厅的最新季度营收增长2%，远低于研究公司Consensus Metrix显示分析师预计的跳升9.6%。同店营收出现增长，结束连续四季下滑之势。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二涨跌互现，标普500和Nasdaq指数收低，结束五日连涨，因投资者关注即将公布的企业季报，预计季报显示企业盈利减少。

道琼工业指数微幅收涨13.76点，或0.08%，至16,790.19点；标准普尔500指数收低7.13点，或0.36%，至1,979.92点；Nasdaq指数下跌32.90点，或0.69%，至4,748.36点。

--欧洲股市收高，汽车股和石油股领涨，也受助于对欧洲央行和美联储将维持对股市有利的货币政策的预期扶助。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升0.65%，报1,422.12点，交投在约两周高位。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数大涨0.93%。英股富时100指数收高0.43%，报6,326.16点，法股CAC指数劲扬0.95%，报4,660.64点，德国DAX指数上扬0.9%，收报9,902.83点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下滑，因投资人持续预期美联储今年不会升息，而对日本央行会议结果的不确定性限制了日圆的升幅。

纽约尾盘时，美元兑日圆跌0.18%，报120.245日圆，盘初一度触及逾一周高位120.575日圆。澳元兑美元升逾1%，报0.7165美元，创逾两周高位。欧元兑美元升0.70%，报1.12685美元。美元兑瑞郎跌0.92%，报0.96700瑞郎。美元指数跌0.64%，报95.488。

债市:

--美国公债价格上涨，因投资者重新担忧全球经济不断走弱，支撑对避险公债的需求。分析师表示，早盘一波卖盘推高公债收益率，但在IMF今年内第二次下调全球经济成长预估之后，公债收益率回落。

在纽约尾盘，10年期美国公债价格上涨6/32，收益率报2.035%，较周一尾盘下跌2个基点。30年期公债价格上扬14/32，收益率报2.876%，较周一尾盘下降2个基点。

--葡萄牙和西班牙公债收益率大涨，因对经济成长的忧虑蚕食选举后令两国公债收益率降至五个月低位的市场信心。

10年期葡萄牙公债收益率上涨5个基点，报2.38%，10年期西班牙公债收益率上扬4个基点，报1.86%。10年期德债收益率升2个基点，报0.59%。

油市:

--油价跳升逾2美元，突破维持了一个月之久的交易区间，受助于技术性买盘、行业磋商以及美国政府数据显示全球供应过剩的情况可能正在好转。

布兰特原油期货收涨2.67美元，或5.4%，报每桶51.92美元，升穿47-50美元的区间。美国原油期货收涨2.27美元，或4.9%，报每桶48.53美元。

金属市场:

--金价升至近两周最高。美国经济数据令人失望，投资人怀疑美联储会否在年内升息，美元走低之际令金价获得提振。铂金则劲涨3%。

1844 GMT，现货金上升1%，至1,147.01美元，盘中一度劲涨1.4%至1,151.20美元，此为9月24日来最高。美国12月期金收高0.8%，报每盎司1,146.40美元。

--期铜价格持稳，受到库存不断减少和产出降低支撑，但对主要消费国中国需求增长的担忧持续，限制了市场的升幅。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收涨0.1%，报5,185美元。三个月期铅升0.2%，报1,628.5美元，盘中稍早触及五年低点1,608美元。(完)