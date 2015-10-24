《路透早报》--10月24日

[重大数据或新闻]

--中国央行宣布降息降准提振欧美股市周五上涨，美股凭借科技股涨势连升第二日，且带动美债收益率攀升，而欧洲央行宽松货币政策前景继续拖累欧元走低，兑美元跌至8月初来最低水准。投资者关注下周美国联邦储备委员会(美联储/FED)召开的政策会议。

--中国三季度经济增速跌破7%之后，中国央行以大手笔降息、降准及定向降准，并基本放开利率管制，顺势完成利率市场化。市场人士认为，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。中国央行周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。并称要抓紧完善利率的市场化形成和调控机制。这是继8月25日之后央行又一次双降。

--中国总理李克强周五表示，要继续创新宏观调控思路和方式，提高政策的针对性，灵活性，继续创新宏观调控思路和方式，合理运用降准，定向降准，降息等货币政策手段，用好财政政策空间相对较大的优势，保持经济平稳运行。

--彭博援引知情中国官员称，国际货币基金组织(IMF)代表告诉中国人民币不久可能加入储备货币篮子。

--标准普尔确认挪威AAA/A-1+评级，展望为稳定。

* 惠誉确认意大利长期外币和本币发行人违约评等(IDR)为“BBB+”，展望为稳定。

* 惠誉确认西班牙BBB+评级，展望为稳定。

* 惠誉将塞浦路斯长期外币和本币发行人违约评等(IDR)由“B-”上调“B+”，展望为正面。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 金融数据公司Markit公布，美国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值为54.0，为5月来最高，当时亦为54。9月终值为53.1。

* 加拿大统计局公布，加拿大9月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.2%，较上年同期上涨1.0%。

--美股业绩：

* 全球最大消费性产品制造商宝洁(宝硷,P&G)公布季度营收下降12%，连续第七个季度下滑，因产品需求全线疲软且美元升值。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五连续第二日大涨，因微软等公司季报好于预期带动科技股劲升，且医疗保健股在近期急跌后反弹。标普500指数升至去年收盘水准之上，自8月19日以来首次收在200日移动均线以上。道琼工业指数上涨157.54点，或0.9%，报17,646.70点；标普500指数涨22.64点，或1.1%，报2,075.15点；Nasdaq综合股价指数升111.81点，或2.27%，报5,031.86点。本周，道指劲涨2.5%，标普500指数攀升2.1%，Nasdaq指数大涨3%。标普500指数今年至今涨0.8%，10月涨幅达7.1%。

--欧洲股市升至两个月高位，汽车等出口驱动型企业的股票领涨，因在昨日欧洲央行暗示可能追加刺激措施后，今日中国央行意外宣布大手笔双降。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大幅收高1.9%，昨日已经大涨2.1%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数攀升2.17%。英股富时100指数收升1.06%，报6,444.08点，法国CAC 40指数上扬2.53%，收报4,923.64点。德国DAX指数劲升2.88%，报10,794.54点。

汇市:

--欧元兑美元周五延续跌势，昨日欧洲央行总裁德拉吉的讲话暗示欧元区可能进一步放宽货币政策后，欧元下挫。欧元兑美元跌穿1.10美元，触及8月初来最低，本周兑美元重挫3.05%，为5月来表现最差的一周。欧元兑日圆也跌至一个月低点，本周下跌1.4%，为六周来最大周度百分比跌幅。

中国降息降准的消息带动全球股市大涨，但交易商卖出加元、澳元和新西兰元等中国题材货币，这些货币通常会跟随股市上扬。加元和新西兰元兑美元下滑，盘初一度走强。澳元回吐盘初升幅，纽约尾盘升0.11%，报0.7210美元，稍早一度大涨近1%，触及0.7296美元的日高。

中国题材货币涨势消退也凸显美元今日的力道。美元兑日圆升0.6%，报121.40日圆，美元指数涨0.8%，报97.172，受美元兑欧元持续走强带动。

债市:

--美国公债收益率周五跳涨，指标10年期美债收益率涨至两周高位，此前中国在不到一年内第六次降息，此举并扶助燃点全球股市上涨。指标10年期美国公债价格跌18/32，收益率尾盘报2.08%，盘中升至10月9日来最高2.099%。美国30年期公债价格下挫26/32，收益率报2.90%，盘中升至2.93%高位。包括五年期公债在内的较短期公债价格都下跌。路透数据显示，五年期公债价格尾盘下滑10/32，收益率报1.41%。

--欧洲央行发出信号称可能将酝酿更多货币刺激举措，引发意大利和西班牙两年期公债收益率周五首次跌为负值。西班牙和意大利的两年债收益率早盘分别报-0.027%和-0.005%。德国两年债收益率也跌至纪录低位-0.346%。德国10年期公债收益率略高于0.5%。

油市:

--油价下跌，吞噬了早盘受中国降息提振带来的涨幅，因市场注意力转向美元走强，美国原油现货价格走软，因库存大增令现货供应承压。布兰特原油期货收跌0.09美元，或0.2%，报每桶47.99美元，早些时候最多跌0.63美元。美国原油收跌0.78美元，报每桶44.60美元，盘中下探44.20美元的三周低位。布兰特和美国原油期货本周均下跌约5%，为连续第二周下跌。 金属市场:

--金价持平至小跌，因中国一年来第六次放宽货币政策后，美国升息的预期重燃，推动美元攀升至逾两个月最高，且美股上扬。中国央行意外降息不久后，金价在纽约早盘一度攀升逾1%，至日高1,180美元。1905 GMT，现货金跌0.03%，报每盎司1,166.3美元。美国期金收跌0.3%，报每盎司1,162.8美元。金价本周可能下跌1.2%，结束之前两周的连涨。

现货银上扬0.32%，报每盎司15.90美元。现货铂金挫0.85%，报每盎司1,007.20美元。现货钯金上扬1.4%，报每盎司695.25美元。

--期铜走低，在触及一周高位后回落，因美元走强抵消了最大铜消费国中国降息以提振经济点燃的乐观情绪。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.1%，报每吨5,176美元，在触及一周高位5,319.50美元后转升为跌。（完）