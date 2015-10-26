《路透早报》--10月27日

图为置于美元钞票上的一枚欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国1-9月规模以上工业企业利润

--香港9月进出口数据

--瑞银集团9月瑞士消费指数(0700)

--欧元区9月M3货供额(0900)

--英国第三季国内生产总值(GDP)初值(0930)

--美国9月建筑许可修正值

--美国9月耐久财订单(1230)、标普/Case-Shiller 8月房价指数(1300)、Markit 10月综合采购经理人指数(PMI)(1345)

--美国世企研10月消费者信心指数(1400)、里奇蒙联邦储备银行10月综合制造业指数(1400)

--日本9月零售销售(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议

--瑞典央行举行货币政策会议(至28日)

--加拿大央行副总裁连恩将发表演说(1520)

--欧洲央行执委科尔出席墨西哥Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico(ITAM)学院的活动(2200)

--第八届浦江创新论坛在上海召开(至28日)

以下为10月26日下午5:00至27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国新屋销售接近一年低位，但料下滑势头短暂

美国9月独栋屋新销售跌至一年低位，表明新屋市场出现暂时性降温，此前则连续两个月增长。商务部称，经季节调整后新屋销售下降11.5%，年率为46.8万户，为2014年11月来最低水平。8月销售年率从之前公布的55.2万户下调至52.9万户。

数据公布后，房产股指数跌逾1%，与整体股市的疲弱表现一致。美国政府公债价格上涨，美元兑一篮子货币下跌。

--美国国会谈判双方接近达成预算和债务上限协议--消息人士

美国众议院议长贝纳和其他国会领导人正在争分夺秒，以赶在贝纳将权力移交预期继任者莱恩之前，尽快敲定为期两年的预算协议，并将联邦债务上限延长至2017年3月。目前尚未达成最终协议，但参众两院消息人士称，民主党和共和党领导人希望最早在下周一晚间公布方案。

国会必须在11月3日最后期限前延长美国财政部的举债授权，否则联邦债务或有因现金短缺而违约之虞。此前，财政部已推迟原定在10月27日进行的两年期公债标售。

--中国利率市场化助货币政策向价格型转型，且利率仍需调控--副行长

中国央行副行长易纲表示，利率市场化可为货币政策转向价格型模式创造基础条件，但利率市场化并非一放了之，还是要根据逆周期调控的需要和宏观调控的整体取向，对利率进行调控。他指出，中国经济逐渐强大，要求有与之相匹配的金融市场和金融产品。利率市场化则是通向健全和完善的金融市场的必由之路。

--人民币加入SDR篮子或带动全球超过5,000亿美元的需求

外汇分析师表示，国际货币基金组织(IMF)若将人民币纳入指标汇率货币篮子，将相当于给予其官方认可，在未来几年将带动全球对人民币超过5,000亿美元的需求。

了解情况的消息人士对路透称，IMF执行董事会定于11月决定是否将人民币纳入，预计将会为人民币亮起绿灯。

--印尼总统称该国有意加入TPP贸易协定

印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)周一与美国总统奥巴马会面后讲话称，该国有意加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)称，印尼还有工作要做，例如减少繁文缛节，解决国产化比例和国内包装要求等贸易壁垒，取消进出口限制，以及保护知识产权等。

--中国两大在线旅游网站携程和去哪儿携手，交易价值34亿美元 中国在线旅游网站携程宣布，与同业去哪儿的最大机构股东百度达成换股协议，通过股权置换投资去哪儿，以扩大其在中国规模日益扩大的境外游市场上的份额。据路透估算，交易总价值为34亿美元。

交易完成后，携程将持有去哪儿约45%的股权，百度将持有携程25%的股权。美国上市的携程股价收盘大涨22.11%至90.78美元。去哪儿攀升7.92%至42.65美元。

--阿富汗东北部发生7.5级地震，逾200人丧生 美国地质调查局称，阿富汗东北部周一发生大规模地震，首都喀布尔被波及，印度与巴基斯坦北部有震感，逾200人丧生，数百人受伤。未来几天死亡人数可能还会增加。

[市场摘要]:

股市:

--美股道指和标普500指数周一小跌，因油价回落累及能源股，苹果股价下滑，该公司周二盘后将公布季报。投资者在美联储周二开始的为期两天政策会议前保持谨慎，寻找何时可能开始升息的线索。

道琼工业指数跌23.65点或0.13%，报17,623.05点。标准普尔500指数跌3.97点或0.19%，报2,071.18点。Nasdaq综合股价指数涨2.84点或0.06%，报5,034.70点。

--欧股小幅下跌，中国降息影响消退，德国股市受企业景气调查结果好于预期提振跑赢。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.4%，报1,484.52点，前一交易日大涨1.95%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下跌0.3%。

德国DAX指数收盘微升0.06%，报10,801.34点。英股富时100指数收跌0.42%，报6,417.02点。法国CAC 40指数下跌0.54%，收报4,897.13点。 汇市: --美元兑欧元和其他主要货币下跌，因美债收益率走低，且美国9月新屋销售骤降令人担忧经济力道。分析师表示，油价走低和美股小跌也向美元施压。 美元指数下跌0.3%，报96.850。美元兑日圆下滑0.4%，报120.98日圆；欧元上涨0.3%，报1.1050美元。

债市:

--美国公债价格上涨，指标10年期公债收益率从两周高位回落，因股市下跌和令人失望的美国新屋销售数据，重燃对低风险公债的需求。

然公债价格升幅受限，因美联储政策会议前，投资者保持谨慎，并出售手中持有的公债，为本周稍后财政部将进行的五年期和七年期公债标售预留空间。 指标10年期公债价格上涨7/32，收益率报2.058%，较周五尾盘下跌2.5个基点。

--葡萄牙公债收益率上涨，此前反对党社会党誓言将透过进行不信任投票来推翻政府，政治不确定性预计可能影响该国经济复苏之路。

对欧洲央行可能在12月推出新的刺激措施的预期，全面打压欧元区公债收益率，但葡萄牙除外，因社会党称总统任命科埃略为总理，带来了“不必要的政治危机”。

葡萄牙10年期公债收益率升8个基点，报2.46%，多数欧元区公债收益率则小跌。

油市:

--油价续跌，在连续两周下跌后仍然处于压力之下，市场担心受比常年暖和的天气影响，原油产品供应过剩情况会进一步恶化。

布兰特原油收跌0.45美元，或近1%，报每桶47.54美元。美国原油收跌0.62美元，或1.4%，报每桶43.98美元。

金属市场:

--金价连跌三日后回稳，因美元涨势暂停，且美联储近10年来首次升息的时间仍不确定。1912 GMT，现货金上扬0.02%，报每盎司1,164.10美元，脱离日高1,169.20美元。美国12月期金收涨0.3%，报每盎司1,166.20美元。

--铜价从日高回落，中国铜需求忧虑浮现，但美元走软支撑市场人气。指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.4%，报每吨5,195美元，稍早触及高位5,240美元。三个月期铝收跌1.1%，报每吨1,480美元，受累于供应过剩。(完)