《路透早报》--10月28日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第三季消费者物价指数(CPI)(0300)

--德国9月进口物价(0700)、11月GfK消费者信心指数(0700)

--法国10月消费者信心指数(0745)

--意大利10月消费者信心指数(0830)、10月意大利企业信心指数(0900)

--美国9月商品贸易收支初值(1230)

--日本9月工业生产初值(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1800)

--韩国金融研究院就2016年预测举行讨论会(0430)

--南非央行公布最新宏观经济评估，央行总裁甘亚格料参加(0500)

--瑞典央行宣布利率决议(0830)，并将公布货币政策报告

--英国央行负责市场事务的执委Chris Salmon发表演说(0910)

--土耳其央行发布季度通胀报告(0800)，并公布10月政策会议记录(1200)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表讲话(1445)

--前美联储主席贝南克在英国伦敦政经学院就其新书发表演说(1830)

--新西兰央行利率决定(2000)

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与美国经济学家萨默斯讨论不平等问题(2300)

--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚与OECD副秘书长发表讲话

--欧洲央行执委普雷特(兼首席经济学家)在拉脱维亚银行经济会议上参加小组讨论，主题为“高额公共债务对货币政策构成的挑战”

以下为10月27日下午5:00至28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国企业支出减少直指经济增速放慢，加重FED升息疑虑

衡量企业投资计划的美国9月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降0.3%，直指美国经济增速大幅减缓，加重了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会在今年稍晚升息的疑虑。

但楼市仍然是亮点，8月房屋价格加速上涨。美国8月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上涨5.1%，7月该指数同比上涨4.9%。

--美国国会力争快速通过预算和债务上限协议，避免财政僵局

美国国会或将就预算和债务上限协议采取快速行动，众议院议长贝纳对共和党同僚称，他正为周三就该双管齐下举措进行投票扫清道路。此举可能规定，未来两年额外支出上限为800亿美元，用于提高国防和国内项目支出。此举还可能将财政部举债授权延长至2017年3月。

虽然参议院行动尚未敲定，而且11月3日就是调高债务上限的最后期限，不过国会似乎比前几年面临财政期限时表现更加平稳。

--中国未来三五年经济增速在6-7%左右是有把握的--央行副行长

中国央行副行长易纲近日表示，未来三五年中国经济增长仍将较快，在新型城镇化和改革开放、简政放权的动力之下，6-7%左右的中高速增长有把握。

他并称，中国已经多次降准降息，可以看到，实际上货币政策累积的效果正在显现，央行非常关注中国实际利率的走势。

--iPhone销售大增带动苹果季度营收及获利胜预期，股价盘后大涨

美国消费电子巨擘苹果公布受上月推出的6s和6s Plus新款iPhone带动，iPhone销售跳升36%，会计年度第四季销售约4,805万部iPhone。苹果在截至9月26日的会计年度第四季净利增至111.2亿美元，或每股盈利1.96美元，上年同期分别为84.7亿美元或每股盈利1.42美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期苹果第四季每股收益为1.88美元，营收为511.1亿美元。

苹果公布业绩后，美股标普500指数期货由跌转升，Nasdaq 100指数期货扩大涨幅。苹果股价盘后大涨2.6%。

--若通胀率升速慢于预期，欧洲央行或需继续下调存款利率--执委科尔 欧洲央行执委科尔表示，如果欧元区通胀率回升到目标水平的速度慢于此前预期，欧洲央行可能需要进一步下调存款利率，但这还只是一个供讨论的选项。

科尔表示，实际利率对经济的影响甚于名义利率，而通胀预期下滑推升了实际利率。

--独家：汇丰将衍生品交易移至香港，总部迁移决策若隐若现

根据直接知悉汇丰交易安排的消息人士对路透说，汇丰已开始将价值数以十亿计美元的衍生品交易从伦敦转移至香港，以利用香港有利的融资和监管环境，并帮助汇丰为可能的总部搬迁做准备。

三位知情人士称，汇丰已开始把在英国的利率互换交易移至香港分支。汇丰正在研究是否把总部迁出英国。

其他主要企业业绩：

* 中国电商巨头阿里巴巴第二季营收增长32%，超出分析师预期，不过其零售平台的商品交易额增长放缓。

* 福特汽车公布季度获利大幅增长，因当季北美业务创出最佳表现，但由于税赋增加，当季获利仍不及华尔街预期。

* 推特第四季营收预估令人失望，且用户增速低于预期，股价重挫逾10%

[市场摘要]:

股市:

--美股周二下跌，因美国利率前景不确定，且福特等公司业绩令人失望。数据显示，9月美国企业投资连续第二个月下滑，加重市场看跌情绪。福特汽车急跌5%，因公司发布季度业绩低于预期。

道琼工业指数收盘下跌41.62点或0.24%，报17,581.43点。标准普尔500指数跌5.29点或0.26%，报2,065.89点。Nasdaq综合股价指数跌4.56点或0.09%，报5,030.15点。

--欧股从上周触及的两个月高位进一步回落，因巴斯夫和诺华制药股价下跌，且美股开盘走低。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1%，报1,469.82点。

英股富时100指数收跌0.81%，报6,365.27点。法国CAC 40指数下跌1.02%，收报4,847.07点。德国DAX指数收低1.01%，报10,692.19点。

汇市:

--美元兑一篮子货币小涨，因美国数据疲弱且投资者保持观望，静待美联储周三公布政策声明。

美元兑欧元、英镑和瑞郎上涨，交易商未对令人失望的两份经济数据作出反应。美元指数尾盘小升0.08%，报96.948。 受油价下滑所累，原油相关货币受到重创。挪威克朗兑美元大跌1.65%，俄罗斯卢布兑美元劲跌逾3%，加元也下跌，兑美元触及1.3270加元，为10月初来最低。

债市:

--美债价格上扬，因美国9月耐久财订单减少，巩固第三季美国经济成长放缓的看法，支撑公债需求，但在本周稍后标售五年和七年期公债前，投资者持谨慎态度，公债价格涨幅受限。

指标10年期公债价格上扬7/32，收益率报2.029%，较周一尾盘跌3个基点。30年期公债价格上扬7/32，收益率报2.855%，较周一尾盘下跌1个基点。

--欧元区公债收益率跟随油价走低，塞浦路斯公债收益率是少数几个逆势上扬的公债之一，今日该国进行自2013年国际救助以来第三次标售公债。

德国10年期公债收益率回落5个基点，报0.45%，为5月以来最低。塞浦路斯七年期公债收益率攀升5个基点，报3.52%。

油市:

--油价连续第三个交易日下滑，跌至多周低位，因全球供应持续过剩，预计美国即将公布的数据显示原油库存续增。

布兰特原油期货跌0.73美元，报每桶46.81美元。美国12月原油期货跌0.78美元，报每桶43.20美元，为8月27日来最低结算价。

金属市场:

--金价小升，因美联储开始为期两天的政策会议令投资者转趋谨慎，市场变动不大，买家等候美联储升息时机的最新线索。

1913 GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,165.90美元。美国12月期金收跌0.03%，报每盎司1,165.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜上涨，但对主要消费国中国需求增长放缓的担忧，则可能限制升幅。

LME三个月期铜收高0.5%，报每吨5,220美元。三个月期铝收低0.3%，报1,476美元，追平周一触及的六年低点，自10月9日以来已下挫逾10%。(完)