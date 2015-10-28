《路透早报》--10月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第三季进出口价格(0030)

--英国Nationwide 10月房价(0700)、9月消费者信贷(0930)

--德国10月失业率(0855)、10月消费者物价指数(CPI)(1300)

--欧元区10月企业景气指数(1000)

--美国第三季国内生产总值(GDP)(1230)

一周初请失业金人数(1230)、9月成屋待完成销售指数(1400)

--加拿大9月生产者物价指数(PPI)(1230) --韩国央行11月制造业景气判断指数(2100)、9月工业生产(2300)

--日本9月全国CPI(2330)、失业率(2330)、所有家庭支出(2330)

--新西兰9月建筑许可(2145) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议闭幕

--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该行主办的活动上致开幕词(1310)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管：跨大西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说(1400)

--英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维，此为英国-巴西经济和金融对话的一部分

--第14届经济合作暨发展组织(OECD)全球竞争论坛(至10月30日)，发言嘉宾包括OECD秘书长葛利亚和前意大利总理蒙堤

以下为10月28日下午5:00至29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储保持利率不变，将12月升息提上日程

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，且将12月升息提上日程。投资者有所预期美联储此次将保持利率不动，但直接指明12月评估升息还是出乎意料。

投资者迅速押注反映美联储12月升息概率上升，期货合约暗示，12月升息可能性由声明前的34%升至43%。

在升息预期扶助下，美元大涨，美债价格下滑，美股大幅收高。

--欧洲央行高官言论加强祭出新刺激举措的预期

欧洲央行执委科尔、普雷特以及副总裁冈斯坦西欧纷纷表示，欧洲央行将继续印钞，直到物价升幅提高；而且欧洲央行有责任使用包括调降存款利率在内的各种工具，以实现通胀目标。他们传达的信息加强了欧洲央行采取新刺激政策的预期。

欧洲央行总裁德拉吉于上周表示，欧洲央行考虑采取新刺激举措，而且将于12月在获得央行人员对通胀的最新预估时就此作出决定。

--美众议院通过两年期预算案，将送至参议院表决

美国众议院通过一项全面性的两年期预算协议，避免了债务上限违约，并为即将担任众议院新议长的莱恩扫除一些争议性的财政截止期限。众议院通过之后，预算案本周稍晚将交由参议院裁量。

本项协议把联邦举债上限授权延长至2017年3月。

--人民币若加入SDR，或增强中国经济的外溢影响--IMF官员

国际货币基金组织(IMF)亚太部主任李昌镛表示，如果人民币加入IMF指标货币篮子，那么中国经济形势的变化或将对亚洲金融市场产生更大影响。 李昌镛还称，中国今年的经济增速可能接近7%，超过该组织之前的预估，但中期增长前景更加不确定。

--新西兰央行维持利率不变，但称可能进一步降息 新西兰央行周四一如预期保持指标利率不变，但对新西兰元升值表示担忧，暗示下次会议可能再次降息。

“为确保未来平均消费者物价指数(CPI)保持在目标区间的中点附近，(央行)很可能(需要)进一步降息，”央行在政策声明中称。央行称，如果新西兰元持续走强，将需要一条降息的路径。

[市场摘要]:

美联储维持利率不变，为12月升息打开大门，给美国经济投下信心票。期货合约暗示，12月升息可能性由声明前的34%升至43%。

在升息预期扶助下，美元大涨，美国公债收益率飙升。美股大幅收高。现货金下跌至一个月最低。

股市:

--美股周三大幅收高，金融股指数大幅收高2.4%，录得七周来最大单日百分比涨幅。

道琼工业指数升198.09点，或1.13%，报17,779.52点。标准普尔500指数大涨24.46点或1.18%，报2,090.35点，此为逾两个月来最高水准。Nasdaq综合指数上扬65.55点或1.3%，报5,095.69点。

--欧股收高，能源股受油价反弹带动领涨，在美联储公布利率决定前投资者保持谨慎。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.02%，报1,484.85点，尽数收复昨日失地。

英股富时100指数收高1.14%，报6,437.80点。法国CAC 40指数上扬0.9%，收报4,890.58点。德国DAX指数上涨1.31%，报10,831.96点。

汇市:

--美元兑欧元升至逾两个月最高水平，市场恢复对美联储将在12月升息的预期。

纽约尾盘时，欧元跌1.2%，报1.0915美元，此前跌至1.09美元下方的8月初以来最低。

美元升穿121日圆，最新报121.6日圆，涨0.6%。

债市:

--美债价格下滑，中短期公债收益率触及一个月最高，美联储货币政策声明保留12月升息的可能性，令原本预计不会暗示今年升息的交易商感到意外。 两年期公债收益率尾盘升至0.707%，大涨9个基点，为2月6日来最大单日升幅。指标10年期公债价格跌20/32，收益率报2.099%，升7个基点。30年期公债价格跌16/32，收益率报2.876%，升2.5基点。

--德国10年期公债标售连续第三次投标未足额，因收益率处于六个月低位，不足以吸引买需。

10年期德债收益率持平在0.44%，稍早降至0.423%，为5月初触及的水准。

油市:

--美国原油价格急升6%，此前政府公布的库存数据逆转了市场的悲观预期，油价进一步扩大早盘的涨幅。美国原油期货收涨2.74美元，报每桶45.94美元，此前触46.01美元的盘中高位。布兰特原油期货收涨2.24美元，报每桶49.05美元。

美国原油今日涨幅多达6%，为两个月来最大单日涨幅；布兰特原油急升5%，是三周来最大单日涨幅。

金属市场:

--金价下跌1%，至一个月最低，美联储保留在12月升息的可能性，且美元指数触及两个半月高位，令金价下跌。

1852 GMT，现货金下滑1.1%，报每盎司1,153.73美元，此前跌至10月13日以来最低1,152美元。在美联储公布政策声明前，美国12月期金收涨0.9%，报每盎司1,176.10美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铝一度跌至1,460美元，为2009年6月来最低，因交易商担心今明两年铝市场供应可能严重过剩，且不太可能出现大幅减产。期铝尾盘回升至1,484。

LME期铜收低0.3%，报每吨5,204美元。(完)