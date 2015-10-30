《路透早报》--10月30日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国9月货物和服务贸易数据

--香港9月M-3货币供应、9月底人民币存款、9月底外汇基金总资产数据

--新西兰NBNZ 10月企业展望指数(0000)

--英国GfK 10月消费者信心指数(0005)

--台湾第三季经济成长率概估值(0030)

--澳洲第三季生产者物价指数(PPI)(0030)、9月民间部门信贷(0030)

--日本9月建筑订单、房屋开工(0500)

--德国9月实质零售销售(0700)

--法国9月消费支出、生产者物价指数(PPI)(0745)

--瑞士KOF 10月领先指标(0800)

--意大利9月失业率(0900)、10月消费者物价调和指数(HICP)(1000)、9月PPI(1100)

--欧元区10月HICP、9月失业率(1000)

--加拿大8月GDP(1230)

--美国9月核心个人消费支出(PCE)物价指数(1230)、第三季雇佣成本指数(1230)、10月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1345)、10月路透/密西根大学消费者信心指数(1400)、达拉斯联储9月PCE物价指数截尾均值(1700)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行宣布利率决议(0200)

--在“压力测试与宏观审慎监管：跨大西洋评估”会议陈述中，英国央行金融政策委员会负责金融稳定战略与风险的委员布雷热发表讲话(0900)

--俄罗斯央行宣布利率决定(1100)

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加布鲁金斯学会主办活动上的讨论会，题为“当经济(终于)良好时的利率水准及重要性为何”(1450)

--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表有关联储结构的演说(1525)

--美国财政部助理部长Karen Dynan发表讲话(1600)

--美联储理事举行公开会议，讨论为全球系统性重要银行业者设定总体吸收亏损能力和长期债务要求的规则，以及审慎监管互换实体未清仓互换的保证金和资本要求最终规定(1830)

以下为10月29日下午5:00至30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国十三五保持中高速增长，必须把发展基点放在创新上--五中全会

备受关注的中国中共五中全会今日闭幕，会议审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。

五中全会把坚持创新发展摆在了突出位置，指出必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，必须把发展基点放在创新上，推动大众创业、万众创新。

会中并提出，为促进人口均衡发展，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。

--库存投资迟缓拖累美国第三季GDP表现，但内需依然强劲

美国第三季经济增长急刹车，因企业减少补充库存以消化现有库存，不过稳健的内需可能鼓励美国联邦储备委员会(美联储/FED)在12月升息。

商务部公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.5%，远低于前季的3.9%增幅。不过库存带来的拖累可能只是暂时情况，分析师预计，强健的国内经济基本面将帮助经济增长在第四季回暖。 数据出炉后，美国股市和公债价格下跌。美元指数亦走软。

其他美国主要经济数据：

* 美国一周初请失业金人数微增至26万人

* 美国9月成屋待完成销售指数较上月下降2.3%，预估为增长1.0%

--辉瑞与艾尔建的合并谈判，挑起美国敏感的海外避税话题

美国第一大制药厂辉瑞及保妥适(Botox)生产商艾尔建称，双方正在进行友好谈判以创建一家医药巨擘，但其寻求规避美国税负的前景，却敲响政治警钟。

辉瑞与艾尔建均表示目前尚未达成任何协议，且拒绝谈论任何交易条款，这项交易或将为辉瑞享受爱尔兰的低税率优势铺路。

艾尔建股价在美国市场收高5.98%，报304.38美元，辉瑞收低1.92%，报34.77美元。

--欧元区10月经济景气指数升至105.9，高于路透调查预估

欧盟执委会公布，欧元区10月经济景气指数为105.9，高于路透调查的105.2。10月消费者信心指数为负7.7，持平路透调查预估。10月消费者通胀预期指数为0.7。

此外，联邦统计局公布，德国10月消费者物价指数(CPI)初值较上月持平，较上年同期上涨0.3%；路透调查预估分别为下滑0.1%和上涨0.2%。

--乐天集团将以逾3万亿韩元收购三星集团旗下的化学业务

韩国经济新闻引述匿名消息人士的话报导称，乐天集团将以逾3万亿韩元(26.3亿美元)收购三星集团旗下的化学业务。

报导称，乐天集团关联公司乐天化学(Lotte Chemical)将收购数项资产，包括Samsung Fine Chemicals 004000.KS 31%的股份及Samsung SDI化工业务90%的股份。

[市场摘要]:

股市:

--美股周四小跌，因市场消化美国在12月升息的可能性和一些科技企业令人失望的季报。

道琼工业指数下滑23.72点，或0.13%，报17,755.80点。标准普尔500指数收低0.94点，或0.04%，报2,089.41点。Nasdaq综合指数下跌21.42点，或0.42%，报5,074.27点。

--欧股小跌，德意志银行和巴克莱业绩令人失望，拖累银行股领跌，且投资者重新评估美国年底前升息所带来的负面影响。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.04%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下滑0.23%。

英股富时100指数收跌0.65%，报6,395.80点。法国CAC 40指数下滑0.1%，收报4,885.82点。德国DAX指数收低0.29%，报10,800.84点。

汇市:

--美元下跌，受累于获利回吐；上日美联储发表鹰派声明令美元兑其他主要货币大幅上涨。

欧元、英镑和瑞郎兑美元均上涨，市场进行盘整，交易商等待更多美国经济数据。

美元指数跌0.5%，报97.276。欧元涨0.5%，报1.0974美元。英镑涨0.38%，报1.5317美元。美元持平于121.11日圆。

债市:

--美债价格下跌，指标公债收益率升至一个月最高，因消费者支出强劲推动第三季美国经济增长，这增加了美联储可能在12月升息的机率。

两年期公债收益率升2个基点至0.724%，稍早触及0.736%的逾一个月最高。指标10年期公债价格跌23/32，收益率报2.171%，升8个基点。30年期公债价格跌近2个大点，收益率报2.961%，升近10个基点。

--德国和美国短债收益率利差达到近九年来最阔，反映出大西洋两岸的货币政策走向背道而驰。德国10年期公债收益率升8个基点，至0.52%，欧元区其他大部分可比公债收益率涨幅类似。

油市:

--美国原油小涨，布兰特原油下滑，因在昨日创下两个月最大升幅后，交易商试图寻找市场方向。美国原油收涨0.12美元，或0.3%，报每桶46.06美元。布兰特原油收低0.51%，报每桶48.80美元。

金属市场:

--金价连跌第二日，触及三周最低，因美联储保留在12月升息的可能性。现货金最初因美元回落而上涨，但之后最多跌0.9%，至10月9日来最低1,145.43美元。1858 GMT，现货金下滑0.8%，报每盎司1,146.10美元。

美国12月期金大幅收低2.4%，报每盎司1,147.30美元。

--期铜触及三周低位，因数据显示美国成长放缓，引发对全球需求的担忧，另外投资者仍在权衡美国升息前景。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.4%，报每吨5,130美元，盘中触及10月8日以来最低5,110美元。(完)