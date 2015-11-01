《路透早报》--11月2日

2015年11月1日，韩国总统朴槿惠在中日韩三国领导人峰会后召开的记者会上讲话。 REUTERS/Kim Hong-Ji

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲9月HIA新屋销售(0000)和9月建筑许可(0030)

--日本10月日经制造业采购经理人指数(PMI)(0135)

--韩国10月日经/Markit制造业PMI(0140)

--财新公布中国10月制造业PMI(0145)

--日经公布台湾10月制造业PMI(0150)

--瑞士9月零售销售(0815)和10月制造业PMI(0830)

--意大利10月Markit/ADACI制造业PMI(0845)

--法国10月Markit制造业PMI(0850)

--德国10月Markit/BME制造业PMI(0855)

--欧元区10月Markit制造业PMI终值(0900)

--英国10月Markit/CIPS制造业PMI(0930)

--加拿大10月经季节调整RBC制造业PMI(1430)

--美国10月Markit制造业PMI终值(1445)

--美国9月建筑支出(1500)

--美国10月供应管理协会(ISM)制造业指数(1500)

--韩国10月消费者物价指数(CPI)(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国金融稳定监管委员会(FSOC)会议，美国财政部长、美联储主席、美国通货监理官、联邦存款保险公司董事长和美国证券交易委员会主席出席(1900)

--ILF与德国恒乐律师事务所会议

--金融市场协会年会，发言人包括西班牙央行总裁林德和瑞典央行总裁英韦斯

[重大数据或新闻]

--中国10月官方制造业PMI连续三月居荣枯线下方，稳增长需抓紧落实

中国10月官方制造业PMI与上月持平，表明随着政策逐步落地，经济增长保持趋稳态势，不过官方非制造业PMI创近七年来新低，表明经济需求偏弱局面并未根本改变，稳增长政策措施仍需抓紧落实。

--中日韩领袖逾三年来首次峰会，暂搁历史争议承诺经济合作

中日韩三国领导人周日进行逾三年来首度联合会议，承诺就更广泛的经济一体化进行合作，同时三国领袖也努力缓解因日本二战历史疑虑而衍生的紧张关系。

韩国总统朴槿惠、日本首相安倍晋三与中国总理李克强也表示，将恢复2012年起暂停的年度会议。朴槿惠表示，已与中国及日本领导人达成一致，将努力达成16国自由贸易区协定区域全面经济伙伴关系(RCEP)。

--美国个人收入和支出增长疲弱，12月升息前景蒙阴

美国9月消费者支出录得八个月来最小涨幅，因个人所得几无增长，表明国内需求在近期大幅增长后有所降温。美国商务部及劳工部的数据都显示，通胀压力疲弱，无法为美联储今年底升息提供理据。

美国股市小幅走低，美国长期公债价格上涨，美元兑一篮子货币下滑。

--旧金山联储总裁威廉姆斯称，中性利率偏低或为一警讯

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，中性利率偏低是一个警讯，可能暗示美国经济有了美联储并未完全了解的转变。他补充称，中性利率偏低对于货币政策而言有着“相当重要”意义，需要更加着重以财政政策作为回应。

--美联储提议新规下，美国最大型银行面临1,200亿美元资本缺口

根据美联储提议的一项法规，美国六家大型银行需额外筹集1,200亿美元，最有可能通过长期债务方式实现，所涉及银行包括高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)。

--独家：GE出售法国银行业务，三家收购基金展开角逐

消息人士称，私募股权集团CVC Capital Partners CVC.UL、Cerberus Capital Management CBS.UL和JC Flowers均以开出价码要收购通用电气(GE.N)在法国的银行业务，后者有价值60亿欧元的资产。消息人士称，摩根士丹利和Rothschild负责这次出售，已经处于最后阶段，未来几周可能结束。

--一俄罗斯籍班机于埃及西奈坠毁，机上224人全数身亡

一架载有224人的俄罗斯籍客机周六坠毁在埃及西奈半岛的山区，机上无人生还。俄罗斯正就航空公司进行调查。伊斯兰国声称负责发起此次袭击，但俄罗斯称此为讹传。

--伊朗石油部长称，将在12月OPEC会议上宣布石油增产计划

伊朗石油部长尚甘尼周六称，将在12月的下次OPEC会议上，正式通知其他OPEC成员国该国将原油日产量增加50万桶的计划。目前该组织的产量已经接近纪录高位，因为主要产油国更侧重保护市场份额。这加剧了供应过剩。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收跌，因一系列企业季报良莠不齐，但10月表现为四年来最佳。本月三大股指均录得2011年10月来的最大百分比涨幅，道指劲升8.5%，标普500指数猛涨8.3%，NASDAQ指数大涨9.4%。

道琼工业指数周五下滑92.26点，或0.52%，报17,663.54点。标准普尔500指数收低10.05点，或0.48%，报2,079.36点。Nasdaq综合指数下跌20.53点，或0.4%，报5,053.75点。

--欧洲股市持平，本月表现为逾六年来最好，受助于雷诺汽车和空中客车上涨，及投资者仍预计欧元区将采取更多货币刺激措施。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘基本持平，但本月上涨约8%，为2009年7月以来表现最佳的一个月。

英股富时100指数收跌0.54%，报6,361.09点；法国CAC 40指数收涨0.24%，收报4,897.66点。德国DAX指数收涨0.46%，报10,850.14点。

汇市:

--美元下跌，令美元指数本月涨幅收窄，因青睐商品相关货币的交易商对美联储意外暗示可能在12月升息带动的美元涨势获利了结。美元指数下跌0.3%，报96.995。在10月，美元上涨0.6%，连升第二个月。

日本央行决定维持货币政策不变，带动美元兑日圆下滑0.4%，报120.66日圆。欧元兑美元在纽约尾盘报1.0993美元，上涨0.2%。

债市:

--美国公债价格上扬，指标公债收益率从一个月高位回落，因海内外经济数据疲软，重燃交易商对全球成长缓慢的预期，另外，月底买盘提振较长期公债价格。

指标10年期公债价格上扬7/32，收益率报2.146%，较周四尾盘跌逾2个基点。30年期公债价格涨23/32，收益率报2.927%，下挫近4个基点。

--欧元区公债收益率小跌，因对欧洲央行将进一步放宽货币政策的预期，帮助投资者克服了美联储将12月加息提上日程带来的冲击。

德国10年期公债收益率下降1个基点至0.53%，周四上升9个基点。

油市:

--油价收高，本周和本月均上涨，因美国石油钻井平台数量再度减少，表明美国原油产量可能在未来数月减少。

布兰特原油收涨0.76美元，报每桶49.56美元，本周涨3%，10月升2%。美国原油收涨0.53美元，报每桶46.59美元，本周涨3%，10月升4%。

金属市场:

--金价跌至三周低位，延续了前两日的跌势，势将录得8月来最大周度跌幅，受累于美联储仍可能在年内升息。1923GMT，现货金下滑0.4%，报每盎司1,141.36美元。美国12月期金收低0.5%，报每盎司1,141.40美元。

现货银跌0.2%，报每盎司15.53美元。现货铂金下滑0.8%，报每盎司981.75美元。现货钯金上涨0.7%，报每盎司672.75美元。

--铜、锌和铅跌至三周低位，因投资者关注供应过剩和中国需求疲弱。伦敦金属交易所(LME)期铜收低0.4%，报每吨5,110美元，此为10月8日来最低。

期锌从低位反弹，收涨0.4%，报1,709美元。期铅下挫1.1%，收报1,694美元。期铝收涨0.6%，报每吨1,478.50美元；本月下跌约6%，为5月来最大月度跌幅。(完)