《路透早报》--11月3日

图为交易员在纽交所内工作。 REUTERS/Brendan McDermid

[重大数据或新闻]

--美国10月制造业活动仍疲弱，但新订单增加激励人心

美国10月制造业活动降至两年半低点，不过新订单分项指数增加还是带来希望，即使该行业备受美元走强打压，且能源企业大幅削减支出。此外其他数据显示，9月建筑业支出增加，表明尽管消费者支出显露降温迹象，但经济仍持坚。

美国股市在数据公布后上扬，公债价格则下跌。

--独家：OPEC策略报告显示成员国讨论油价问题，看法分歧加剧

路透本周看到的一份石油输出国组织(OPEC)内部报告显示，低油价让成员国愈发感到痛苦，他们争论是否有必要支持一个合理油价并提高营收，但分歧显然在升温。

伊朗和阿尔及利亚建议采取措施支持油价，比如设定一个价格目标或底线，并恢复OPEC配额体系。沙特未就草案置评。各国驻OPEC理事本周将讨论策略报告。

--美商务部对从中国进口三聚氰胺征收重税

美商务部对从中国进口三聚氰胺征收363.31%的最终反倾销关税和154%的反补贴关税。

--Visa将以至多233亿美元收购Visa Europe，巩固业界领先地位

全球最大的支付网络公司Visa Inc(V.N)周一表示，将以至多233亿美元收购曾经的子公司Visa Europe，以削减长期成本，并提高在欧洲市场的费用。Visa股价收低3.04%。

--大众汽车排放丑闻扩大，保时捷与奥迪高档柴油车款恐遭波及

美国国家环境保护局表示，大众汽车在豪华柴油车款的空污测试，也有使用装置进行舞弊的行为。这令该集团再受重创。

大众汽车周一的回应与EPA的发现迥异，宣称他们的3.0升V6柴油引擎“并未安装任何利用违规方式，改变排放特性的软件。”

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一延续近期涨势大幅收高，因受创的能源股反弹，且受并购题材推动的医疗保健股带领大盘攀升。

道琼工业指数收高165.22点，或0.94%，报17,828.76点。标准普尔500指数收升24.69点，或1.19%，报2,104.05点。Nasdaq综合指数上涨73.40点，或1.45%，报5,127.15点。[.NCN]

--欧洲股市上涨，此前欧元区国家的制造业PMI优于预期，且德意志银行季报好于预估，为欧洲企业季报迄今良莠不齐的景象带来了亮点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.3%，扭转开盘的跌势，当时因中国数据疲弱，燃点投资者对全球经济的担忧。

英股富时100指数收涨0.01%，报6,361.80点，法国CAC 40指数收涨0.38%，收报4,916.21点。德国DAX指数收涨0.93%，报10,950.67点。

汇市:

--欧元兑美元走强，因两位欧洲央行官员的讲话抑制了央行将在下月扩大购债计划规模的预期。

欧元兑美元上扬0.05%，报1.1019美元。美元兑日圆上扬0.1%，报120.72日圆。欧元兑日圆上扬0.2%，报132.97日圆。

债市:

--指标美国10年期公债收益率触及逾五周最高水平，短债触及逾六周最高位，因预计美联储可能将在12月升息。

指标10年期公债价格尾盘跌9/32，收益率报2.184%，高于上周五尾盘的2.151%。30年期公债价格跌12/32，收益率报2.955%，高于上周五尾盘的2.936%。

--欧元区公债收益率上升，因工厂数据略好于预期，且一位欧洲央行决策者呼吁在追加购债刺激举措的问题上要谨慎行事。

德国10年期公债收益率上涨4个基点至0.56%，评级较低的西班牙和意大利10年期公债收益率均涨约8个基点。

油市:

--油价下跌，因疲弱的中国工厂数据加重了对此世界第二大经济体能源需求的担忧；同时，俄罗斯原油产量创纪录，表明全球供应过剩问题丝毫未缓解。

布兰特原油期货收跌0.77美元，或1.6%，报每桶48.79美元。美国原油收跌0.45美元，或1%，报每桶46.14美元。

金属市场:

--金价触及四周低位，连跌第四日，因技术信号恶化，以及投资者担心美联储将会在年内升息。

现货金稍早跌至10月5日以来最低1,132.35美元，1931GMT时回落0.6%，报每盎司1,135.551美元。美国12月期金收跌0.5%，报每盎司1,135.90美元。

--铜价触及一个月低位，因中国制造业数据疲弱，加重了对全球最大铜消费国需求的担忧，但稍晚反弹，因市场注意到出口订单强劲及美元走弱。