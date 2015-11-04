《路透早报》--11月4日

图为正在建设的阿里巴巴集团北京总部。京东称，已向一家中国反垄断监管机构发出投诉信，并正式要求调查对手阿里巴巴。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

[重大数据或新闻]

--习近平与马英九将在新加坡会面

据新华社周三报导，两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面。这是自1949年中国国内战争结束以来两岸领导人的首次会面。据报导，中国国务院台湾事务办公室称，两位领导人将就推进两岸关系和平发展交换意见。

台湾政府稍早宣布了此次会面，称两岸领导人将讨论海峡事宜。

--美国工厂订单9月再度下降，商家在消化库存

美国工厂新订单9月连续第二个月下降，因制造业依然承受着美元强劲、能源企业大幅削减支出的重压。但汽车业仍是个亮点，9月订单激增。这种趋势可能持续，汽车厂商公布10月销量创14年来最佳。10月增幅意味着消费支出在连两季劲增后仍旧强健，令美联储12月加息的预期增温。

美元指数走坚，美股上扬。美国公债价格则下跌。

-欧洲央行总裁称12月将检视政策，愿意且能够在必要时采取行动

欧洲央行总裁德拉吉表示，央行决策者12月开会时，将评估现有货币刺激举措的宽松程度，仍愿意且能够在必要时采取行动。德拉吉称，“管委会愿意且能够在必要时在职权范围内利用一切可用工具，以维持货币政策的合理宽松程度。”

--瑞士央行总裁乔丹称瑞郎汇率仍被“大幅高估”

瑞士央行总裁乔丹称瑞郎汇率仍被“大幅高估”，央行将凭借负利率和干预来压低瑞郎，央行将凭借负利率和干预来压低瑞郎。

--中国京东要求反垄断机构调查阿里巴巴

中国第二大电商企业京东表示，已向一家中国反垄断监管机构发出投诉信，并正式要求调查对手阿里巴巴。投诉书涉及国家工商总局的规定：禁止电商平台限制或阻止自己平台上的商家参与其它平台上面的促销活动。该规定在10月1日起生效。阿里巴巴发言人表示，公司“强烈否认”京东在信中提出的指控。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收高，受益于大型科技与能源类股上涨推动，Nasdaq 100指数创下最高纪录收位。标普能源股指数连续第五个交易日上涨。

道琼工业指数收高89.39点，或0.50%，报17,918.15点。标准普尔500指数收升5.74点，或0.27%，报2,109.79点。Nasdaq综合指数上涨17.98点，或0.35%，报5,145.13点。

--欧洲股市上扬，受助于美国股市上涨，但渣打银行和瑞银集团(UBS)的疲弱业绩打击了银行股人气。

英股富时100指数收涨0.34%，报6,383.61点；法国CAC 40指数收涨0.41%，收报4,936.18点。德国DAX指数收盘基本持平，报10,951.15点。

汇市:

--美元小涨，受助于美国公债收益率攀升，以及美国经济数据总体符合预期，助燃投资者对美联储可能在年底前升息的预期。美元兑欧元上扬0.6%，报1.0945美元。美元兑日圆上扬0.3%，报121.16日圆。美元指数尾盘升0.42%，报97.330。

巴西雷亚尔和哥伦比亚披索兑美元均大涨，分别跳涨2%和3.35%，之前这两国的央行均干预汇市。在Bitstamp交易平台，全球性网络虚拟货币比特币触及日高411.15美元，为11个月最高水平；比特币自8月底以来已急升逾80%。

债市:

--美国指标公债和短债收益率触及逾六周高位，因市场仍预计美联储将于12月升息，企业债供应不断增加将长债收益率推升六周高位。

美国两年期公债价格跌1/32，收益率报0.7698%。美国五年期公债价格下跌4/32，收益率报1.5958%。

--欧元区公债收益率下跌，表明只要对欧洲央行进一步放松政策的预期根深蒂固，好于预期的经济数据给公债带来的抛压就难以持续。

大部分欧元区公债收益率下跌1-3个基点，指标德国10年期公债收益率持平于0.57%。

油市:

--油价急升约4%，受助于巴西石油工人罢工以及利比亚原油装运遭遇不可抗力，美国汽油和柴油期货因一条主要输送管道停运而大涨，进一步助燃油价涨势。

布兰特原油期货收涨1.75美元，或3.6%，报每桶50.54美元。美国原油期货急升1.76美元，或3.8%，收报每桶47.90美元。

金属市场:

--金价连跌第五日，急跌近2%至四周低位，因美元走强，以及臆测美联储可能在年内升息而承压。

1854GMT，现货金急跌1.7%，报每盎司1,114.70美元，为三个半月来最大单日跌幅。美国12月期金收跌1.9%，报每盎司1,114.10美元。

--铜价持稳，因预计供应趋紧对价格构成了支撑，市场在寻找决定最大铜消费国－中国需求强弱的进一步线索。