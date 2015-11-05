《路透早报》--11月5日

图为百元面值人民币。IMF称计划11月评估是否将人民币纳入SDR，但确切日期未定。 REUTERS/Jason Lee

以下为11月4日下午5:00至5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储主席叶伦认为12月可能加息，但后续行动将循序渐进

美国联邦储备委员会(美联储，FED)主席叶伦表示，12月可能“加息”，但称之后利率只会非常缓慢的上升，以扶助美国经济复苏。叶伦说明了美联储目前的基本看法，即低失业率、经济持续增长以及对通胀回升的信心，这些都意味着美国为加息做好准备。

受其讲话影响，美国公债收益率上扬，股市下跌，美元兑一篮子货币触及三个月高位。投资者对美联储12月加息可能性的预期也升至60%以上，表明市场终于认真考虑美联储的措辞。

另一方面，欧洲央行(ECB)执委科尔称，该央行决策不特别追随美联储或其它地区所做的调整。

--IMF称计划11月评估是否将人民币纳入SDR，但确切日期未定

国际货币基金组织(IMF)周三发布声明称，计划11月评估是否将中国人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，但具体日期尚未确定。

此前中国第一财经日报网站报导称，IMF将作出决定的日期由11月4日延至11月30日。汇市对这篇媒体报导似乎没有反应，交易量也维持平均水平。

--美国经济数据表现乐观，为12月升息大开绿灯

美国10月民间就业维持稳健增势，而且新订单跳增提振服务业活动，9月贸易逆差缩窄至408亿美元，这种强劲的经济表现为美联储12月升息提供支持。

受乐观数据和叶伦讲话地提振，美元兑一篮子货币触及三个月高位，美国股票及债券价格则下跌。

-中国国务院称，深化利率市场化改革，完善利率形成和调控机制

中国国务院周三召开常务会议，确定深化利率市场化改革，加快建设适应市场需求的利率形成和调控机制。常务会议还称，将研究设立国家融资担保基金，缓解小微企业融资难题。

--银监会称不会统一下调拨备红线，或对个别银行实施差别管理

中国银监会政策研究局副局长廖媛媛称，9月末商业银行不良贷款率升至1.59%；目前，有个别银行提出调整拨备相关指标，但监管层统一调整拨贷比这样的政策，可能还需要进一步考量，但有可能对个别银行实施差别管理。

--独家：机密报告预估2019年前全球对OPEC原油需求将减少

石油输出国组织(OPEC)在内部报告中表示，全球OPEC原油需求在未来几年仍将承压，这可能加剧对其保护市场份额而非价格策略的讨论。

路透见到的OPEC长期策略报告草案显示，预测OPEC的原油供应在2019年前将从2015年的产量水准小幅下降，除非对手产油国的产量放缓速度较预期为快。

--企业面新闻：

* 德国交通部长称最新80万辆排放违规的大众产柴油车中有约20万辆在德国，该国将对大众所有轿车进行检测，测量真正排放水平。

* Facebook第三季营收获利均优于预期，盘后股价站上历史新高

* 百度报告自2015年10月26日起持有携程24.5%的股份－证交会文件

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收低，在近期上涨后回落，因能源股走低，另外，美联储主席叶伦指出存在12月升息的可能性，使投资者越发谨慎。

道琼工业指数收低50.57点，或0.28%，报17,867.58点。标准普尔500指数收跌7.48点，或0.35%，报2,102.31点。Nasdaq综合指数小幅下跌2.65点，或0.05%，报5,142.48点。

--欧洲股市收高，但脱离日内高位，此前美联储主席叶伦称存在12月升息的可能性，而德国股市表现落后，因大众汽车排放丑闻波及的范围扩大。FTSEurofirst 300指数上涨0.46%，此前升最多1.1%，受助于欧洲央行官员在最近的讲话中承诺，必要时将会扩大刺激计划。

英股富时100指数收涨0.46%，报6,412.88点。法国CAC 40指数收升0.25%，收报4,948.29点。德国DAX指数收跌0.97%，报10,845.24点。

汇市:

--美元兑一篮子货币触及三个月高位，此前美联储主席叶伦的讲话以及好于预期的数据，增强了美联储将在下个月升息的预期。

美元兑欧元攀升约1%，至1.0850美元，兑日圆升0.44%，至121.56日圆。美元兑其他货币也升逾1%，包括加元、新西兰元、瑞典克朗、丹麦克朗、俄罗斯卢布和土耳其里拉。

债市:

--美国两年期公债收益率触及四年半最高，之前美联储主席叶伦表示，美国经济“表现良好”，可能为12月升息提供理据。

美国指标10年期公债价格尾盘跌3/32，收益率报2.2322%。30年期公债价格尾盘上扬3/32，收益率报2.9960%。两年期公债价格尾盘跌2/32，收益率报0.8158%，盘中触及2011年4月以来最高0.8200%。

--欧元区公债收益率从盘中低点反弹，此前美国发布的数据优于预期，增强了美国将尽早而不是拖后升息的预期。德国10年期公债收益率上升1个基点，至约0.58%。

葡萄牙公债收益率大幅下跌，因有迹象显示反对党之间的谈判停滞。葡萄牙10年期公债收益率下跌6个基点，至2.52%。

油市:

--油价急跌4%，抹去前一交易日强劲反弹带来的涨幅，受累于美元走强、汽油价格下挫和美国原油库存增加。

布兰特原油期货收跌1.96美元，或3.9%，报每桶48.58美元。美国原油期货急跌1.58美元，或3.3%，收报每桶46.32美元。

金属市场:

--金价跌至一个月低位，连跌第六日，因美元飙升至三个月高位，此前美联储主席叶伦的言论提振市场对12月加息的预期。

2020GMT，现货金下跌0.8%，至1,108.10美元，盘中一度重挫1%，至10月2日来最低1,106美元。美国12月期金收跌0.7%，报每盎司1,106.20美元。

--铜价触及一周高点，受助于主要消费国中国的铜需求将因政府出台刺激措施而改善的预期，另有消息称，嘉能可将进一步减少铜产量也提振了铜价。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.2%，报每吨5,134.50美元。