《路透早报》--11月7日

图为2005年11月28日夜在欧洲央行总部大楼前的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

[重大数据或新闻]

--美国10月非农就业岗位大幅增长27.1万个，为去年12月来最高增幅，失业率降至5.0%的七年半低点，显示出美国经济的力道，美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月加息几乎成为定局。该报告提振美元涨至近七个月高位，美国公债收益率急升，而美股基本持平。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美联储公布，美国9月消费者信贷增加289.2亿美元，预估为增长175亿美元，8月修正为增长160.4亿美元，前值为增加160.2亿美元。

* 加拿大统计局公布数据显示，加拿大10月就业人口增加4.44万人，全职就业人口增加0.9万人，兼职就业人口增加3.54万人。

--圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储内部在“逐步”升息问题上意见一致，但将就逐步的定义展开讨论；首次升息后随即会围绕下一次升息以及以后升息步伐展开争论。他说，消费者支出仍是经济中的一个亮点。布拉德称，迫使联储在9月按兵不动的中国和全球经济忧虑基本消失，下月升息有望。良好的就业数据表明美国经济实际上已达到充分就业水平。

* 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，最新的非农就业报告是“非常良好”，他对美联储在12月会议上升息保持开放态度。

* 美联储理事布雷纳德称全球风险为保持谨慎提供理据，他说近零利率表明美国货币政策比正常情况下更加谨慎是合理的。

--路透调查颢示，受访的17位一级交易商中有15位现预计美联储将12月升息，9月中调查时为12位。一级交易商对联邦基金利率的预估中值为2016年底1.125%。一级交易商对美联储12月升息机率的预估中值为80%。

--欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特表示，央行并没有根据经济活动调查的结果来确定货币政策，在通胀上升前将继续量化宽松政策。他说，民间继续调整资产负债表的活动，继续给欧洲经济增长造成压力，央行政策环境十分不确定。

* 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森称，现在没理由放松政策，降低存款利率可能损害前瞻指南的信誉。

-- 俄罗斯官员周五表示，该国计划明年发行人民币计价国库券，这暗示俄罗斯希望吸引中国投资者进入该国的金融市场。

--美国财政部发言人称，财长雅各布·卢周五在电话上告诉中国副总理汪洋，如果人民币满足现有标准，美国仍支持将人民币纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子。雅各布·卢与汪洋谈到中国更快速有序地向市场决定汇率机制转变的重要性。雅各布·卢称中国落实提振消费的财政政策至关重要。

[市场摘要]:

股市:

--美股标普500指数周五几无变动，金融股上涨，被公用事业股和其他板块下跌所抵销，华尔街投资者认为，今日稍早公布的就业报告预示着美联储不久将升息。三大股指均连续第六周上涨，且10月录得四年来最好的月度表现。道琼工业指数收高46.90点，或0.26%，报17,910.33点；标普500指数微跌0.73点，或0.03%，报2,099.20点；Nasdaq综合指数上涨19.38点，或0.38%，报5,147.12点。标普金融股指数上扬1.1%，领涨各大板块。对利率敏感的公用事业股急挫3.6%，为跌幅最大的板块。

--欧洲股市收涨，因强于预期的美国就业数据提振美元，推高汽车等出口型股，不过拥有卡地亚品牌的奢侈品公司Richemont骤降，之前警告称下半年获利面临挑战。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.27%，报1,498.99点。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数上扬0.6%。出口股占据较大权重的德股DAX指数上扬0.92%，收报10,988.03点。法国CAC 40指数微升0.08%，收报4,984.15点。英股富时100指数收跌0.17%，报6,353.83点。

汇市:

--美元兑其他主要货币上涨，延续美国10月非农就业报告后的涨势。美元兑日圆触及两个半月高位，兑瑞郎升至七个月高点，兑欧元触及六个半月高位。

美元指数触及4月中来最高的99.345，最新劲升1.3%，报99.167。欧元兑美元下跌至4月来最低1.0708美元，尾盘下挫1.3%，报1.0739美元。美元兑瑞郎攀升至3月中来最高的1.0068瑞郎，尾盘上扬1.1%，报1.0061瑞郎。美元兑日圆升至8月21日来最高的123.26日圆，尾盘上涨1.2%，报123.19日圆。本周美元兑日圆劲升2.1%，为12月来最大单周涨幅。

债市:

--美国两年期公债收益率急升至五年半最高水平，此前发布的美国10月就业数据强劲，增强了12月升息的预期。美国两年期公债收益率升至0.958%，为2010年5月来的最高水平，三年期公债收益率触1.281%的四年半高位，五年期公债收益率达到1.774%的近五个月高位。七到10年期公债收益率触及逾三个月高位，指标10年期公债收益率触及2.349%，30年期公债收益率触及3.099%。

美国10年期公债价格周五尾盘下跌22/32，收益率从周四尾盘的2.245%升至2.327%，美国两年期公债价格下跌3/32，收益率报0.890%。

--欧元区公债收益率周五上升，因美国就业数据强劲增强了美联储12月升息的预期，推动美元兑欧元走高，缓解了欧洲央行采取进一步刺激措施的压力。德国和美国两年期公债收益率差扩阔至逾九年来最大，仍表明市场预期两地央行未来将采取截然不同的政策举措。德国10年期公债收益率涨6个基点，报0.67%。大部分区内其他公债收益率涨5-8个基点。德国两年期公债收益率上涨2个基点，报负0.29%，为上个月欧洲央行会议后的最高水平。德国和美国两年期公债收益率差达到124个基点，为2006年以来的最大。

油市:

--油价周五最多跌2%，四周内第三周下跌，因美国10月就业岗位增长强劲增强了升息预期，从而推高美元。本周，原油期货跌幅超4%，从周三数据显示原油库存连续六周增加后连续下跌。布兰特原油期货收跌0.56美元，或1.2%，报每桶47.42美元，本周下跌4.2%。美国原油期货收跌0.91美元，或2%，报每桶44.29美元。本周跌5%。

金属市场:

--黄金价格跌至三个月低位，且势将录得逾两年来最大单周跌幅，此前美国公布10月非农就业岗位大幅增长，提振美联储在12月升息的机率。在1912 GMT，现货金下挫1.3%，报1,089.21美元。美国12月期金收挫1.5%，报1,087.70美元。现货金本周势将大跌4.6%，为2013年6月来最大周度跌幅。

现货钯金反弹2%，至每盎司615.97美元。钯金本周大跌8.7%，势将录得2011年12月来最大周度跌幅。现货银周五急跌1.5%，报14.74美元。现货铂金下滑1.1%，报935.25美元。现货银和现货铂金势将连续第三周下跌。

--期铜跌至5,000美元之下，因强劲的美国就业数据提升美国升息机率，推动美元急升。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.5%，报每吨4,987美元，稍早触及9月29日以来最低4,970美元。(完)