《路透早报》--11月9日

图为在罗马拍摄的一枚欧元硬币。 REUTERS/Tony Gentile

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾财政部公布10月出口数据

--澳洲10月ANZ招聘广告(0030)

--日本9月加班工资(0130)

--德国9月经季节调整出口(0700)

--欧元区11月Sentix投资者信心指数(0930)

--加拿大10月房屋开工(1315)

--美国11月就业趋势指数(1500)

--韩国10月进出口物价(2100)

--新西兰10月电子卡零售销售(2145)

--日本10月银行放款余额(2350)

--日本9月经常帐(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦发表题为“亚洲经济前景和亚洲开发银行角色”的演讲(1200)

--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表谈话(1730)

--2015年第七届新世界论坛(New World Forum)(至11月10日)。演说者包括：OECD秘书长葛利亚、前法国央行总裁特里谢，以及德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)

--欧元集团会议。

--OECD经济展望发布。

以下为11月6日下午5:00至9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国就业大增降低美联储加息门槛

美国劳工部周五公布，10月非农就业增加27.1万个，创10个月最大增幅，失业率降至七年半低点5.0%，这支持美联储12月加息。美联储的决策官员对这项数据表示欢迎，投资者加大筹码押注12月美联储将进行逾九年来的首次加息。

美元指数劲扬至近七个月高位，美国公债价格下跌，两年期收益率触及五年半高点。美国股市主要股指多数收高。

--旧金山联储总裁认为加息合理；圣路易斯联储总裁称后续步伐将有热议

美国旧金山联储总裁威廉姆斯称，既然美国现在正在接近充分就业，且通胀率有可能升向目标水平，那“下一步”应该就是开始逐步升息。他并称，加息等于发出有关美国经济的正面讯号，有可能促使一些潜在购房者乘势决定购买房屋。

美国圣路易斯联储总裁布拉德周五表示，美联储开始加息后，内部争论将迅速转向收紧货币政策的合适步伐，在通胀意外上升的情况下，可能会出现一番争论。

--中国10月进出口超预期萎缩，外贸马车退役加剧稳增长压力

全球经济复苏乏力之际，中国海关周日公布，以美元计价10月出口同比下降6.9%，结束此前三个月降幅逐步收窄之势，；10月进口同比下降18.8%，已经连续三个月保持双位数跌幅。今年外贸持续萎缩，且短期难见回暖曙光，传统上拉动经济的外贸马车已然“退役”，四季度稳增长压力加大。

--66年来两岸领导人见面写下历史新页，但无助台湾执政党低迷选情

习近平及马英九的会面，是两岸自1949年分治以来，双方领导人首次会面，也是两岸关系的新里程碑。在双方公开谈话中，多次重申将维持和平的现状，并且深化双方的交流合作。政治评论学者认为，这次会面料巩固两岸在和平稳定的基础下续向前行，但恐无助于国民党低迷的选情。

--中国央行：继续实施稳健货币政策，推进利率市场化和汇率形成机制改革

中国央行周五发布三季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；同时进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

--美财长杰克卢与中国副总理汪洋讨论人民币加入IMF货币篮子事宜

美国财政部发言人称，财长雅各布·卢周五在电话上告诉中国副总理汪洋，如果人民币满足现有标准，美国仍支持将人民币纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子。雅各布·卢与汪洋谈到中国更快速有序地向市场决定汇率机制转变的重要性。雅各布·卢称中国落实提振消费的财政政策至关重要。

--中国和新加坡将在重庆启动第三个政府间项目

中国和新加坡周六签订一项协议，将在重庆启动第三个政府间项目。新加坡贸工部在一份声明中称，该项目将聚焦金融服务、航空、运输和物流、以及信息和通讯科技等领域。两国还同意启动有关更新两国自由贸易协议的谈判，谈判将在2016年结束。

[市场摘要]:

股市:

--美股标普500指数周五几无变动，金融股上涨，被公用事业股和其他板块下跌所抵销，华尔街投资者认为，就业报告预示着美联储不久将升息。三大股指均连续第六周上涨，且10月录得四年来最好的月度表现。道琼工业指数收高46.90点，或0.26%，报17,910.33点；标普500指数微跌0.73点，或0.03%，报2,099.20点；Nasdaq综合指数上涨19.38点，或0.38%，报5,147.12点。标普金融股指数上扬1.1%，领涨各大板块。对利率敏感的公用事业股急挫3.6%，为跌幅最大的板块。

--欧洲股市收涨，因强于预期的美国就业数据提振美元，推高汽车等出口型股，不过拥有卡地亚品牌的奢侈品公司Richemont骤降，之前警告称下半年获利面临挑战。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.27%，报1,498.99点。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数上扬0.6%。出口股占据较大权重的德股DAX指数上扬0.92%，收报10,988.03点。法国CAC 40指数微升0.08%，收报4,984.15点。英股富时100指数收跌0.17%，报6,353.83点。

汇市:

--美元兑其他主要货币上涨，延续美国10月非农就业报告后的涨势。美元兑日圆触及两个半月高位，兑瑞郎升至七个月高点，兑欧元触及六个半月高位。

美元指数触及4月中来最高的99.345，最新劲升1.3%，报99.167。欧元兑美元下跌至4月来最低1.0708美元，尾盘下挫1.3%，报1.0739美元。美元兑瑞郎攀升至3月中来最高的1.0068瑞郎，尾盘上扬1.1%，报1.0061瑞郎。美元兑日圆升至8月21日来最高的123.26日圆，尾盘上涨1.2%，报123.19日圆。

债市:

--美国两年期公债收益率急升至五年半最高水平，此前发布的美国10月就业数据强劲，增强了12月升息的预期。美国两年期公债收益率升至0.958%，为2010年5月来的最高水平，三年期公债收益率触1.281%的四年半高位，五年期公债收益率达到1.774%的近五个月高位。七到10年期公债收益率触及逾三个月高位，指标10年期公债收益率触及2.349%，30年期公债收益率触及3.099%。

美国10年期公债价格周五尾盘下跌22/32，收益率从周四尾盘的2.245%升至2.327%，美国两年期公债价格下跌3/32，收益率报0.890%。

--欧元区公债收益率周五上升，因美国就业数据强劲增强了美联储12月升息的预期，推动美元兑欧元走高，缓解了欧洲央行采取进一步刺激措施的压力。德国和美国两年期公债收益率差扩阔至逾九年来最大，仍表明市场预期两地央行未来将采取截然不同的政策举措。德国10年期公债收益率涨6个基点，报0.67%。大部分区内其他公债收益率涨5-8个基点。德国两年期公债收益率上涨2个基点，报负0.29%，为上个月欧洲央行会议后的最高水平。德国和美国两年期公债收益率差达到124个基点，为2006年以来的最大。

油市:

--油价最多跌2%，四周内第三周下跌，因美国10月就业岗位增长强劲增强了升息预期，从而推高美元。本周，原油期货跌幅超4%，从周三数据显示原油库存连续六周增加后连续下跌。布兰特原油期货收跌0.56美元，或1.2%，报每桶47.42美元，本周下跌4.2%。美国原油期货收跌0.91美元，或2%，报每桶44.29美元。本周跌5%。

金属市场:

--黄金价格跌至三个月低位，此前美国公布10月非农就业岗位大幅增长，提振美联储在12月升息的机率。在1912 GMT，现货金下挫1.3%，报1,089.21美元。美国12月期金收挫1.5%，报1,087.70美元。

现货钯金上涨2%，至每盎司615.97美元。钯金本周大跌8.7%。现货银周五急跌1.5%，报14.74美元。现货铂金下滑1.1%，报935.25美元。

--期铜跌至5,000美元之下，因强劲的美国就业数据提升美国升息机率，推动美元急升。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.5%，报每吨4,987美元，稍早触及9月29日以来最低4,970美元。(完)