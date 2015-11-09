《路透早报》--11月10日

图为位于法兰克福的欧洲央行总部前的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

11月10日 - [今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本银行10月放款余额(9日2350)

--日本9月经常帐(9日2350)

--英国10月零售业联盟(BRC)零售销售总值(0001)

--澳洲10月NAB企业现况、信心指数(0030)

--澳洲9月房屋融资(0030)

--中国10月工业生产者价格指数(PPI)/居民消费价格指数(CPI)(0130)

--日本10月服务业景气判断指数(0500)

--瑞士10月失业率(0645)

--法国9月工业生产(0745)

--意大利9月工业生产(0900)

--全美10月独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数(1100)

--美国10月进出口物价(1330)

--美国9月趸售库存(1500)

--韩国10月失业率(2300)

--路透11月短观调查日本制造业景气判断指数(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--瑞典央行公布10月政策会议纪要(0830)

--芬兰央行总裁利卡宁向议会经济委员会发表讲话(1000)

--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins在一项活动中致开幕词(1700)

--英国央行副总裁康利夫发表讲话(1730)

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话(1930)

--经济及财政事务理事会会议

以下为11月9日下午5:00至10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：欧央行官员就12月应进一步下调存款利率形成共识

四位欧洲央行(ECB)管委会委员称，ECB内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。此举有可能会令欧元走弱并推升通胀。这些委员称，一些人认为存款利率的下调幅度甚至应该大于金融市场目前预期的0.1个百分点的降幅。两位管委表示，毫无疑问欧洲央行将在12月采取行动，因为通胀率仍接近于零，而第三位委员称下调存款利率是目前在考虑的最没有争议的提议。

--美国波士顿联储总裁加入赞成12月加息的阵营

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示，最近经济显现“实质改善”，10月就业数据带来“非常好的消息”。他成为又一名表示12月适合加息的美联储官员。罗森格伦称，他预期经济将继续以超过约2%的潜在增长率扩张，所以现在可以讨论是否有必要维持当前近零利率。他补充说，下月“可能是升息的适宜时机，只要经济的改善继续一如预期。”

--OECD警告全球贸易流动放缓，再度下调经济增长预估

经济合作暨发展组织(OECD)在半年度经济展望报告中称，全球贸易流已危险地降至接近全球衰退时的水平，不过中国等国采取的措施应能够让2016年贸易流回升。OECD还将2015年增长预估下调至2.9%，9月预期为3.0%。该组织并预计，在中国刺激措施的提振下，明年全球产出增幅或达3.3%，低于先前预计的3.6%，2017年提高到3.6%。该组织表示，尽管经济放缓大多集中在中国等新兴经济体，但随着美国和欧洲经济复苏加快，美联储应继续推进金融危机以来的首次升息计划。

该组织将中国2015年经济成长率预测由6.7%升至6.8%，维持2016年成长预估为6.5%不变，同时预估2017年成长率将降至6.2%。

--葡萄牙政府面临左翼政党挑战，焦虑情绪重创金融市场

葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)警告称，脱离改革与履行对欧元区承诺的道路，将对该国产生破坏性影响。他领导的政府目前面临着议会投票，由于反对党掌控议会，他有可能被迫下台。葡萄牙议会周二可能将就中右翼政府的改革计划举行投票，左翼政党希望利用其在议会中的优势推翻少数派政府，建立由社会党领导的新政府。

这一前景令金融市场焦虑不安。葡萄牙指标10年期公债收益率(殖利率)大涨超过20个基点至2.93%，为7月中以来最高。该国股市在银行类股引领下重挫4.1%。

--中国自周二起开展人民币对瑞士法郎直接交易--外汇交易中心

中国外汇交易中心称，将自10日（周二）起在银行间外汇市场开展人民币对瑞士法郎直接交易，其交易价在中间价上下5%的幅度内浮动。刊登在外汇交易中心官方网站--中国货币网的公告指出，在银行间外汇市场开展人民币对瑞士法郎即期（包括竞价和询价）、远期和掉期交易；具备银行间人民币外汇市场会员资格的机构均可在银行间外汇市场开展人民币对瑞士法郎直接交易。

--新加坡RQFII投资中国的额度将增加一倍

新加坡金管局表示，新加坡在中国金融市场投资的人民币合格境外投资者(RQFII)额度将增加一倍，此举旨在加强两国间人民币的跨境流动。金管局称，基于RQFII机制的额度将从此前的500亿元人民币增至1,000亿元(157.2亿美元)。金管局称，中国和新加坡还同意将苏州和天津现有的跨境人民币融资安排，扩大至重庆市。另一个新举措是，金管局与中国央行同意，更新并扩大双边货币互换协议。现有的货币互换协议将于明年3月到期。

[市场摘要]:

股市:

--美股标普500指数周一录得六周来的最大跌幅，因市场准备应付美国升息，并对疲弱的中国贸易数据感到担忧。道琼工业指数收跌179.85点或1%，报17,730.48点；标普500指数跌20.62点或0.98%，报2,078.58点；Nasdaq综合指数下跌51.82点或1.01%，报5,095.30点。

--欧洲股市走低，葡萄牙股市领跌，该国左翼政党达成协议将共同组建联合政府，令投资者倍感不安。葡萄牙PSI 20指数重挫4.1%，表现不及泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数，后者收跌1.12%，报1,482.21点。

德国DAX指数收跌1.57%，报10,815.45点。法国CAC指数收挫1.46%，报4,911.17点。英国富时100指数回落0.92%，收报6,295.16点。

汇市:

--美元小跌，上周五强于预期的非农就业报告公布后曾触及六个半月高位。美元指数跌0.2%，报98.962。欧元兑美元扳回稍早跌幅小涨，最新上扬0.2%，报1.0759美元。日圆兑美元回落，到纽约交易时段上午中段后反弹，随后小涨，日内上扬0.06%。美元兑其他主要货币也走软，美元兑英镑、瑞郎、瑞典克朗、新西兰元和加元均回落。

债市:

--美国公债价格下跌，两年期公债收益率(殖利率)徘徊在五年半最高水准，因在强劲的10月就业报告公布后，交易商增加对美联储将在12月升息的押注。

指标10年期公债价格下跌3/32，收益率报2.322%，较周五尾盘升1个基点。两年期公债收益率几无变动，报0.886%，周五曾触及2010年5月来最高的0.958%。

--葡萄牙政府公债收益率触及四个月高点。此前该国几个左翼政党达成协议要另外组建政府，准备在本周的一项投票中把现任中右翼政府赶下台。德国公债收益率逆转早盘的涨势，货币市场利率下跌，因此前路透报导欧洲央行就12月下调利率形成共识，甚至可能考虑下调幅度超过0.1%。

葡萄牙10年期公债收益率涨逾20个基点至2.93%，为7月中以来最高。西班牙10年期公债收益率涨5个基点至六周高点2.00%。10年期德国公债收益率持平于0.69%的水平，从八周高位0.72%回落。

油市:

--油价最多跌1%，连续第四日走低，受累于美国原油期货交割地库欣库存增加和美国股市下跌。油品整体上受到取暖油等美国成品油库存也持续增加的担忧拖累，因炼厂在结束了秋季维护期后加大了开工力度，今年的天气比正常年份暖和。

近月布兰特原油收跌0.23美元，或0.5%，报每桶47.19美元。近月美国原油收跌0.42美元，或1%，报每桶43.87美元。

金属市场:

--黄金价格温和上涨，在美元回落推动下结束八日连跌；但金价仍处于三个月最低位附近，此前强劲的美国就业数据增强了美国12月升息的预期。1932 GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,090.20美元，美国12月黄金期货上涨40美分，报每盎司1,088.10美元。

现货钯金下跌4.3%，至每盎司592.50美元，为七周低位。现货银急跌2.3%报14.39美元，现货铂金下滑3.2%至904.75美元，均为五周低位。

--期铜触及六周低位，且跌向六年来最低水准，因美元仍然坚挺，且最大铜消费国中国贸易数据不佳，巩固其经济增长正在放缓的观点。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.5%，报每吨4,964美元。

其他金属方面，期锌下跌1%，报1,644美元。期锡收低收低0.6%，报14,550美元。期铝收跌0.9%，报1,510美元。期铅收低0.2%，报1,659美元。期镍收跌0.6%，报9,580美元。(完)