《路透早报》--11月14日

[重大数据或新闻]

--美国周五出炉的零售销售和生产者物价指数(PPI)不及预期，但消费者信心数据强劲，加上克利夫兰联储总裁梅斯特暗示美联储可能在12月升息，扶助美元上扬，但美债则受零售销售和PPI数据提振走高，美股周五下跌。

--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特重申美国经济已准备好应对升息的影响。梅斯特称，推迟升息可能导致未来升息步伐更急更大，从而引发金融市场动荡。梅斯特称‘逐步’升息的意思是不会在每次会议上都升息。

--费城联储预测机构调查显示，美国第四季GDP料增长2.6%，之前的预估为增长2.8%。美国GDP 2016年首季料增长2.5%，之前的预估为增长2.8%。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国10月零售销售较前月增加0.1%，预估为增加0.3%。

* 美国劳工部公布，美国10月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.4%，预估为上升0.2%，9月为下降0.5%，美国10月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月下降0.3%，预估为上升0.1%，9月为下降0.3%。

* 美国商务部公布，美国9月企业库存较上月增加0.3%，预估为持平。8月修正后为增长0.1%，前值为持平。

* 密西根大学11月美国消费者信心指数初值为93.1，为7月以来最高，路透调查预估为91.5，10月终值为90.0。

* 欧盟统计局公布，欧元区第三季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.3%，较上年同期增长1.6%。

* 欧盟统计局公布，欧元区9月未经调整的贸易顺差升至205亿欧元，高于预期的顺差182亿欧元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五急跌，本周录得8月以来最大周跌幅，受累于科技股被抛售，以及担心即将到来的假日购物季销售不振打压百货店类股下跌。三大股指本周跌幅均逾3%，从10月开始的快速反弹行情骤停。道琼工业指数收跌202.83点，或1.16%，至17,245.24点；标准普尔500指数下跌22.93点，或1.12%，至2,023.04点；Nasdaq指数回落77.196点，或1.54%，至4,927.88点。三大股指都录得自8月以来最大单周跌幅。本周，道指下挫3.7%，标普500指数挫跌3.6%，NASDAQ指数劲跌4.3%。2015年至今标普指数累积下跌约2%。周五，标普10大类股中有九大类下跌。

--欧洲主要股指下跌，受累于一些公司业绩疲弱，录得约两个月来最大周跌幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.8%，收报1,457.91点，该指数本周累积跌幅达2.7%，是自9月初以来的最大单周跌幅。英国富时100指数下跌0.98%，收报6,118.28点。法国CAC指数下跌1%，报4,807.95点。德国DAX指数跌0.69%，报10,708.40点。

汇市:

--美元走强，因美联储官员的讲话以及美国经济数据继续支持联储可能在12月升息的预期。纽约汇市尾盘，欧元兑美元下跌0.7%，报1.0739美元，逆转过去两日的涨势。不过，本周欧元/美元基本持稳。美元兑瑞郎上扬0.7%，报1.0067瑞郎，本周可能小涨0.1%。美元指数攀升0.3%，报98.948。该指数本周下跌约0.2%。

债市: --美国公债价格上涨，收益率触及一周最低水准，因弱于预期的美国零售销售数据和生产者物价指数(PPI)巩固了美国经济成长缓慢和通胀温和的观点。指标10年期公债价格最新升13/32，收益率报2.273%，较周四尾盘下跌5个基点，本周下跌6个基点，结束之前三周连涨的势态。30年期公债价格升20/32，收益率报3.053%，较周四下跌3个基点，本周跌幅约4个基点。

--德国10年期公债收益率跌至逾一周低位，因弱于预期的欧元区成长数据提振了欧洲央行下月将祭出更多刺激举措的预期。10年期德债收益率回落5.1个基点，至11月4日以来最低0.56%。

油市:

--油价再跌，延续了本周的下跌走势，录得八个月来最大的周跌幅，陆地和海上的原油库存增加打压了价格。布兰特原油收跌0.45美元，报每桶43.61美元，作为近月合约的12月合约已到期。本周下跌近4美元。美国原油收跌1.01美元，报每桶40.74美元，本周下跌3.65美元。

金属市场:

--金价返回到近六年低位，势将连续第四周下跌，因预计美联储将在下月加息。1913 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,082.30美元，周四触及2010年2月来最低每盎司1,074.26美元。美国12月期金收跌0.10美元，报1,080.90美元。

现货铂金报每盎司855.50美元，下挫2.1%，稍早跌至854美元，此为2008年12月来最低。现货钯金大跌3.9%，报536.50美元。现货银下滑0.5%，报每盎司14.20美元。

--期铜下滑至六年低位，因对最大消费国中国经济成长和需求增长的担忧加剧，且供应充足巩固供应过剩的预期。伦敦金属交易所(LME)期铜稍早触及每吨4,787.50美元，收盘几无变动，报4,825美元，周四报4,823.50美元。但期铜本周迄今仍下挫逾3%，势将录得9月来最大单周跌幅。(完)