《路透早报》--11月21日

[重大数据或新闻]

--马里首都丽笙酒店遭遇袭击，并发生人质扣留事件。目前人质均已安全离开酒店。事件中至少有27人死亡，其中有两名袭击者。与基地组织有关联的一非洲圣战组织Al Mourabitoun宣称对马里丽笙酒店遭袭和人质事件负责。另据美国政府消息人士透露，美情报机构认为是北非伊斯兰军事组织Al Mourabitoun和伊斯兰马格里布的基地组织制造了马里袭击。

--纽约联储总裁杜德利预计美国经济在2016和2017年表现“良好”，预计不久将会升息

。他指出，全球其他地区的经济不够强劲，削弱了美国的竞争力。希望在较短的时间里会对通胀将向2%目标反弹有合理的信心。他表示，中国成长放缓是“可控的”，但给部分出产商品的新兴市场经济体造成了“冲击”。美国小幅升息对中国的影响微乎其微。美国通胀回升至2%目标，避免通缩周期的“可能性很高”。很难预料法国恐袭和中东情势给经济造成的影响。

--圣路易斯联储总裁布拉德称预计在首次升息后，美联储将会减少使用前瞻性指引。他指出，美国经济扩张还将持续多年，不会出现重大冲击。从周期性的角度来看，美国就业市场已经恢复正常。他指出，油价进一步回落仍将给通胀造成暂时性影响，通胀最终将回升至2%之上。布拉德还表示，收紧货币政策的步伐应视数据表现而定，美联储必须有根据数据来调整路径的意愿。美联储将回到一个每次政策会议上是否会调整利率的不确定性增加的时期。布拉德称多年来美联储一直在应对中国经济缺乏透明度的问题，预计未来的风险并不比过去更大，预计第四季美国实质消费增长将会‘相当强劲’，将成为经济中的一大亮点。

--加拿大最新财政状况报告预计，不考虑自由党新政府的计划，2015-16财年赤字为30亿加元，2016-17财年为39亿。2017-18财年赤字为24亿加元，2018-19财年为14亿，之后出现盈余。报告指出，加拿大财政前景恶化主要是因自由党政府下调成长预估的幅度大大超过了民间行业的预估。不考虑加拿大政府下调的成长预估，且不考虑新政府计划，预算将从2017-18财年起实现盈余。报告称，进一步下调成长预估是因油价可能走低，或全球成长继续令人失望，以及加拿大前景仍倾向于下档。报告指出，加拿大经济成长将受助于加元走软、美国经济持续改善以及宽松货币政策的持续影响。

--欧洲央行管委会成员魏德曼称，认为没有理由唱衰经济前景或描绘出一幅黯淡景象。已经采取的货币政策措施需要时间来影响到经济。他表示，保持超宽松货币政策的时间越长，风险越大。油价下跌对于欧元区来说，更是一种经济刺激因素而非通缩前兆。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 欧盟执委会周五公布的数据显示，欧元区11月消费者信心指数升幅超过预期。欧元区11月消费者信心指数初值上升1.6个点，至负6.0，10月修正后为负7.6。欧盟28国11月消费者信心指数较10月时上升1.3个点，至负4.4。

* 加拿大10月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%，较上年同期上涨1.0%。10月核心CPI较前月上升0.3%，较上年同期上涨2.1%。10月经季节调整的CPI较前月上涨0.2%，9月为下降0.2%。

* 加拿大统计局周五公布，加拿大9月零售销售出人意料地较前月下滑0.5%至433亿加元，受燃料价格下降和汽车销售放缓的拖累。11大分类中有八大分类下滑，以销量计算，9月零售销售小增0.1%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘上涨，本周升势稳健。今日医疗保健和消费类股上涨，投资者关注首次升息之后的政策路径。美股标普500指数录得约一年来最大周度涨幅，道琼工业指数收复今年以来的失地。道琼工业指数上涨91.06点，或0.51%，至17,823.81点；标准普尔500指数上扬7.93点，或0.38%，至2,089.17点；Nasdaq指数上涨31.28点，或0.62%，至5,104.92点。本周，标普500指数攀升3.3%，为12月来表现最佳一周。本周道指上扬3.4%，Nasdaq指数收高3.6%。

--欧洲股市收高，录得一个月以来最好的周度表现，指标指数升至三个月高位，受助于欧洲央行将采取更多刺激措施的预期不断增强，但主要公司的售股计划限制了涨幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.19%，报1,505.16点。本周涨幅逾3%。Euro STOXX 50指数涨0.1%。希腊股市下跌1.7%，因担心该国出现新的政治不稳定。英国富时100指数上涨0.07%，收报6,334.63点。德国DAX指数升0.31%，报11,119.83点。法国CAC指数下跌0.08%，报4,910.97点。

汇市:

--欧元兑美元在连升两日后周五急跌，受压于欧洲央行总裁德拉吉的讲话，他称准备向欧元区经济推出更多的刺激举措以提振通胀。多数大行坚定地认为，欧元兑美元将在未来几个月内跌向平价，因美联储将开始升息，而欧洲央行的政策方向相反。欧元兑美元跌至1.07美元之下，11月至今已累积下跌3.3%，势将录得3月以来的最差月度表现。欧元兑美元尾盘跌0.8%，报1.0643美元，兑日圆下跌0.8%，报130.82日圆。美元兑日圆持平于122.89日圆，但兑瑞郎上涨0.6%，报1.0186瑞郎。

债市:

--美国公债价格下跌，交投震荡，美国股市的上涨减少了低收益率公债的吸引力，因投资者对于升息不会损害企业利润的信心增强。本周美国较长期公债表现好于短期公债，美联储周三发布了10月会议记录，该记录强化了12月升息的预期，尽管预计首次升息后步伐将是缓慢的。指标10年期公债价格下跌5/32，收益率为2.264%，较周四尾盘上涨2个基点。30年期公债价格下跌11/32，收益率为3.021%，较周四尾盘上涨约2个基点。五年期公债价格下跌2/32，收益率为1.688%，上涨2个基点。

--希腊公债收益率周五大幅上涨，逆转早盘跌势，因希腊议会批准关键改革议案带来的释压被对新出现的政治不稳定忧虑所盖过。希腊两年期公债收益率升66个基点，至6.7%，回吐了本周稍早录得的跌幅。10年期希腊公债收益率升12个基点，至7.18%，但比7月对希腊退出欧元区的担忧最盛时低逾12个百分点。德国两年期公债收益率跌至纪录低位负0.385%，此前欧洲央行总裁德拉吉发表的言论强化了对于该央行下个月将出台进一步刺激措施的预期。

油市:

--布兰特原油期货周五收涨1%，因周末前的空头回补。而美国原油期货收跌，略高于40美元支撑位。数据显示美国原油库存急增后，40美元水准告急。现货月美国原油期货周五收盘时到期，该合约较次月合约贴水也触及逾四年来最阔，反应投资者担忧市场上有大量的短期供应。布兰特原油期货收涨0.48美元，报每桶44.66美元，尾盘上扬过程中一度触及45.50美元的高位。12月美国原油期货周五到期，该合约收跌0.15美元，报每桶40.39美元，盘中触及8月27日以来最低38.99美元。1月合约收高0.18美元，报每桶41.90美元。本周，布兰特原油上扬2%，美国原油回落近1%。

金属市场:

--金价周五由升转跌，结束了从六年最低位反弹的两日连涨，受累于美元走强和美联储决策者表示“不久”应会准备好升息。1938 GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,076.40美元。美国12月期金下跌1.60美元，报每盎司1,076.30美元。金价在周四急升1.1%后，本周可能小幅下跌。现货银下跌0.7%，报每盎司14.13美元，现货铂金下跌0.4%，报每盎司850美元。现货钯金逆势上涨3.2%，报每盎司553.50美元，从周四的接近三个月低位反弹。

--期锌周五跳涨近6%，此前中国主要炼厂同意明年减产50万吨，但随后回吐大部分涨幅，因怀疑是否会出现供应不足。伦敦金属交易所(LME)三个月期锌盘中劲扬5.8%，至每吨1,620.50美元的高位，是逾一个月以来的最大单日涨幅。随后期锌缩小涨幅，收涨1.8%，报每吨1,560美元，因投资者质疑，中国的减产力度是否足够让供应过剩的市场恢复平衡。期锌价格今年至今已累积下跌25%。期铜下跌0.7%，收于每吨4,580美元，盘中触及4,561美元的六年半新低。(完)