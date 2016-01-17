（更正）《路透早报》--1月16日

（更正：因英文原文有误，市场摘要美股部分标准普尔500指数报价应为“下挫41.51点，或2.16%，收报1,880.33点”,非“下挫41.55点，或2.16%，收报1,880.29点”）

[重大数据或新闻]

--油价周五再度重挫6%，且美国经济数据疲弱，拖累美元兑日圆挫至近五个月低点，兑欧元跌至两周半低点，而美股跌势惨烈，三大股指跌幅均超过2%，标普500指数挫至2014年10月来最低水准，避险的美国公债价格走坚。

--纽约联储总裁杜德利称，担心油价下挫和美元走强已增加了通胀预期的下行风险。他称，负利率是一个可能使用的政策工具，目前还没有认真考虑过。

* 旧金山联储总裁威廉姆斯称，今年升息将是“逐步的”，美联储升息决定必须取决于对明后两年的经济展望。今年美联储是升息三次、四次还是五次都要看经济前景。威廉姆斯称又表示，市场动荡没有从根本上改变美国经济前景。

--中国总理李克强周五表示，中国无意通过货币竞争性贬值刺激出口，人民币汇率也不存在持续贬值的基础；中国有能力继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。中国政府网援引他在会见欧洲复兴开发银行行长时强调，当前中国经济运行总体平稳，增长速度在世界主要经济体中名列前茅，外汇储备充裕，金融体系稳健。

--中国商务部周五称，2015年中国对外非金融类直接投资创1,180.2亿美元的历史最高值，同比增长14.7%，实现中国对外直接投资连续13年增长，年均增幅高达33.6%。

--周五欧美公布的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，12月零售销售较前月减少0.1%，预估为持平。12月扣除汽车的零售销售较前月减少0.1%，预估为增加0.2%。

* 美联储数据显示，美国12月工业生产较前月下降0.4%(预估为下降0.2%)。美国12月制造业产出较前月下降0.1%(预估为持平)。美国12月产能利用率为76.5%(预估为76.8%)。

* 美国劳工部发布，美国12月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.2%，较上年同期下降1.0%，均同市场预估一致。12月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月上升0.1%，较上年同期上升0.3%，也均和市场预估一致。

* 美国11月企业库存较上月下降0.2%，预估为下跌0.1%。10月修正后为下跌0.1%，前值为持平。

* 周五公布的一份报告显示，密西根大学1月美国消费者信心指数初值为93.3，为6月来最高，路透调查预估为93.0，12月终值为92.6。

* 欧盟统计局公布，欧元区11月未经调整的贸易顺差为236亿欧元，2014年11月为顺差201亿欧元。欧元区11月经季调的贸易顺差为227亿欧元，10月为198亿欧元。

--美股业绩：

* 美国最大住宅抵押贷款银行--富国银行周五公布，第四季获利减少0.8%，因该行为坏帐拨备了更多资金。

* 美国以资产计第三大的花旗集团公布第四季获利大幅跳升，因成本较上年大减，当时花旗提列35亿美元的法律与重整费用。

* 全球最大资产管理公司--贝莱德公布，第四季获利增加约6%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五跌势惨烈，标普500指数挫至2014年10月来最低水准，因油价跌穿每桶30美元，且投资者愈发担心中国经济困境。道琼工业指数收跌390.97点，或2.39%，收报15,988.08点；标准普尔500指数下挫41.51点，或2.16%，收报1,880.33点；Nasdaq指数收低126.59点，或2.74%，至4,488.42点。本周，道指和标普500指数均下跌2.2%，NASDAQ指数下挫3.3%。

--欧洲股市跌至2014年12月中以来最低，受累于商品相关类股下挫，澳洲矿业巨擘必和必拓宣布大规模减计以及油价跌穿每桶30美元。一些投资者称，股市严重超卖，在连续三周下跌后，对央行采取更多干预措施帮助逆转跌势的希望被点燃。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌2.8%，报1,297.1点，录得连续第三周下跌。英股富时100指数周五收低1.93%，报5,804.10点，法股CAC指数急挫2.38%，报4,210.16点。德国DAX指数大跌2.54%，报9,545.27点。

汇市:

--美元兑日圆重挫至近五个月低点，兑欧元跌至两周半低点，因油价再度大跌引发风险意愿疲弱，且受疲弱的美国经济数据的打压。美元指数跌0.2%，报98.933。纽约尾盘，美元兑日圆跌至8月24日来最低的116.51日圆，最新下挫0.9%，报117.02日圆。欧元兑美元一度升至12月29日来最高的1.0984美元，尾盘升0.5%，报1.0913美元。

澳元、新西兰元和加元等商品货币大跌，因中国股市再度下挫，油价今日跌至30美元以下。澳元兑美元跌至0.6824美元的2009年4月来最低，新西兰元兑美元挫至三个半月低点0.6382美元。加元兑美元大跌至12年新低，尾盘美元升1.2%，报1.4534加元。

债市:

--美国公债价格上涨，此前弱于预期的经济数据增加了对美国经济力道的质疑，且油价的暴跌打击了全球股市，增添了投资者对避险公债的买兴。指标10年期公债尾盘上涨21/32，收益率(殖利率)报2.026%，低于周四尾盘的2.098%。30年期公债价格劲涨1-24/32，收益率从周四的2.892%跌至2.805%。

--欧元区公债收益率(殖利率)周五下滑，因油价下挫减弱了通胀预期，本周总规模创近三年最高的债券发行终于接近尾声。德国10年期公债收益率下跌4个基点至0.48%，重回12月3日欧洲央行会议前的水平，央行在那次会议上决定下调利率并延长公债购买计划。欧元区其他公债收益率日内跌幅在4-6个基点不等。五年、五年远期损益平衡通胀率跌穿1.60%，为三个月内首次。

油市:

--油价挫跌6%，12年来首次收盘低于每桶30美元，延续今年令人乍舌的跌势，因中国股市进一步下挫，且交易商为伊朗原油出口很快将增加作准备。布兰特原油结算价报每桶28.94美元，大跌1.94美元，或6.3%。稍早布兰特原油期货挫至28.82美元，为2004年2月来最低。美国原油结算价报每桶29.42美元，重挫1.78美元，或5.7%，稍早跌至2003年11月来的低位29.13美元。

金属市场:

--金价大涨近2%，此前在过去五个交易日内有四日下挫。今日金价反弹是因美元走软、股市大跌，带动了对较安全资产的需求。1911 GMT，现货金升1.1%，报1,089.40美元，日高时升1.8%，报每盎司1,097.20美元。美国2月期金收高1.6%，报1,090.70美元。

现货银升0.6%，报每盎司13.92美元，现货钯金跌0.5%，至488.38美元，上周暴跌12%后连续第二周下滑。现货铂金下跌1.1%，报每盎司822.54美元，本周势将下挫近6%。

--伦敦期铜挫至2009年5月来最低，受油价下滑，以及中国股市和离岸人民币进一步下挫打压。中国贷款数据疲弱殃及市场信心。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低1.9%，报每吨4,331美元，盘中触及2009年5月来最低的4,318美元。(完)