《路透早报》--1月18日

图为交易员在纽交所工作。美股周五惨跌逾2%，因油价大跌和对中国的忧虑加深。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国国家统计局公布12月70个大中城市住宅销售价格(0130)

--日本11月工业生产修正值(0430)

--意大利11月贸易收支(0900)

--韩国12月生产者物价指数(PPI)(2100)

--澳洲12月TD-MI通胀指标(1月17-18日2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--日本央行举行各地区分行经理的季度会议，央行总裁黑田东彦将发表讲话。该央行将在会上公布对日本各地区的经济和物价状况季度评估报告

--国际货币基金组织(IMF)研讨会：日本的经济挑战和结构性改革选项。IMF前副总裁筱原尚之参加小组讨论(0500)

--瑞典央行公布1月特别货币政策会议的会议记录(0830)

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛在伦敦政治经济学院举行讲座，主题为“债务、人口统计和收入分配：货币政策的新挑战”(1830)

以下为1月15日下午5:00至1月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--全球市场下跌，美联储官员试图淡化其对货币政策的影响

美国股指周五在震荡中下跌，油价跌破每桶30美元，美联储官员老调重弹：金融市场日常波动不会影响货币政策。与此同时，这两名地区联储总裁暗示，他们密切关注通胀，以及通胀预期下降对货币政策的潜在影响。

--李克强称人民币汇率无持续贬值基础，无意通过贬值刺激出口

中国总理李克强周五表示，中国无意通过货币竞争性贬值刺激出口，人民币汇率也不存在持续贬值的基础；中国有能力继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。中国政府网援引他在会见欧洲复兴开发银行行长时强调，当前中国经济运行总体平稳，增长速度在世界主要经济体中名列前茅，外汇储备充裕，金融体系稳健。

--美国与欧盟取消制裁，伊朗原油将加剧油市供应过剩

全球主要大国周六取消针对伊朗的制裁，因伊朗遵守了核协议。伊朗由此将摆脱持续多年的经济孤立状态，而其原油出口增加将加剧供应过剩。沙特称全球石油市场恢复稳定需要“一些时间”，但未来依然乐观。

受伊朗制裁取消推动，油价周五挫跌6%，12年来首次收盘低于每桶30美元。

--央行将对境外人民币同业存款执行正常存款准备金率--消息

三位消息人士周日透露，央行将自今年1月25日起对境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款执行正常存款准备金率，即境内代理行执行现行法定存款准备金率，以防范金融风险，促进金融机构稳健经营。消息人士引述央行最新文件并称，港澳人民币业务清算行存放中国人民银行深圳市和珠海市中心支行清算账户人民币存款、其他人民币业务清算行存放境内母行清算账户人民币存款参照执行。

--台湾民进党完全执政，首位女总统指打压破坏两岸稳定

台湾民进党周六于总统及国会选举取得亮眼成绩，达到完全执政目标。国民党延续2014年底地方选举溃败之势，拱手交出中央执政权。蔡英文成为台湾首位女总统。台湾国会政治版图重行划分，与选前预测相符，除民进党取代国民党成为立法院第一大党外，甫于2015年成立的新兴政党--〞时代力量〞，也跨过5%的政党票门槛，成为次于亲民党的第四政党。

--美国数据疲软，预示经济增长大幅放缓

美国零售销售12月下滑，成为经济增长第四季严重减速的最新证据。其他数据令增长情况更显黯淡。工业生产12月下滑。企业库存也疲软，11月降幅为为四年多来最大。有迹象显示经济进入阶段性疲软，加上通胀不佳，股市下跌，且全球增长下滑，令美联储3月能否升息令人存疑。

美股大幅下滑，标准普尔500指数触及2014年10月以来最低点。美国公债价格上涨，美元兑日圆跌至近五个月低位，兑欧元触及两周半低点。

> 表格：美国12月零售销售较前月下滑0.1%，预估为持平

> 表格：美国12月工业生产较前月下降0.4%，制造业产出较前月下降0.1%

> 表格: 美国11月企业库存较前月下跌0.2%，预估为下跌0.1%

> 美国数据：密西根大学1月美国消费者信心指数初值为6月来最高93.3

> 表格：美国12月最终需求PPI较前月下降0.2%，较上年同期下降1.0%

--油价重挫之际，花旗与富国银行为贷款损失未雨绸缪

面对油价跌破每桶30美元以及全球股市暴跌，美国的银行开始未雨绸缪以应对可能不断增加的贷款损失。富国银行将不良资产损失拨备提高了逾70%，花旗集团为能源投资组合相关亏损拨备2.5亿美元，但表示若油价跌至25美元并维持一段时间，上半年拨备资金总额将需从目前的6亿美元翻倍。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五跌势惨烈，标普500指数挫至2014年10月来最低水准，因油价跌穿每桶30美元，且投资者愈发担心中国经济困境。

道琼工业指数收跌390.97点，或2.39%，收报15,988.08点；标准普尔500指数下挫41.51点，或2.16%，收报1,880.33点；Nasdaq指数收低126.59点，或2.74%，至4,488.42点。本周，道指和标普500指数均下跌2.2%，NASDAQ指数下挫3.3%。

--欧洲股市跌至2014年12月中以来最低，受累于商品相关类股下挫，因澳洲矿业巨擘必和必拓宣布大规模减计以及油价跌穿每桶30美元。一些投资者称，股市严重超卖，在连续三周下跌后，对央行采取更多干预措施帮助逆转跌势的希望被点燃。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌2.8%，报1,297.1点，录得连续第三周下跌。英股富时100指数收低1.93%，报5,804.10点。法股CAC指数急挫2.38%，报4,210.16点。德国DAX指数大跌2.54%，报9,545.27点。

汇市:

--美元兑日圆重挫至近五个月低点，兑欧元跌至两周半低点，因油价再度大跌引发风险意愿疲弱，且受疲弱的美国经济数据的打压。纽约尾盘，美元指数跌0.2%，报98.933。美元兑日圆短暂跌至8月24日来最低116.51日圆，纽约尾盘下挫0.9%，报117.02日圆。欧元兑美元一度升至12月29日来最高1.0984美元，纽约尾盘升0.5%，报1.0913美元。

澳元、新西兰元和加元等商品货币大跌，因中国股市再度下挫，油价跌至30美元以下。澳元兑美元跌至0.6824美元的2009年4月来最低，新西兰元兑美元挫至三个半月低点0.6382美元。加元兑美元大跌至12年新低，纽约尾盘美元升1.2%，报1.4534加元。

债市:

--美国公债价格上涨，此前弱于预期的经济数据增加了对美国经济力道的质疑，且油价暴跌打击了全球股市，增添了投资者对避险公债的买兴。

指标10年期公债价格尾盘上涨21/32，收益率(殖利率)报2.026%，低于周四尾盘的2.098%。30年期公债价格劲涨1-24/32，收益率从周四的2.892%跌至2.805%。

--欧元区公债收益率下滑，因油价下挫减弱了通胀预期，本周总规模创近三年最高的债券发行终于接近尾声。

德国10年期公债收益率下跌4个基点至0.48%，重回12月3日欧洲央行会议前的水平。欧元区其他公债收益率日内跌幅在4-6个基点不等。五年、五年远期损益平衡通胀率跌穿1.60%，为三个月内首次。

油市:

--油价挫跌6%，12年来首次收盘低于每桶30美元，延续今年令人乍舌的跌势，因中国股市进一步下挫，且交易商为伊朗原油出口很快将增加作准备。

布兰特原油结算价报每桶28.94美元，大跌1.94美元，或6.3%。稍早布兰特原油期货挫至28.82美元，为2004年2月来最低。美国原油结算价报每桶29.42美元，重挫1.78美元，或5.7%，稍早跌至2003年11月来最低29.13美元。

金属市场:

--金价大涨近2%，此前在过去五个交易日内有四日下挫。今日金价反弹是因美元走软、股市大跌，带动了对较安全资产的需求。现货金一度上升1.8%，触及日高每盎司1,097.20美元；1911GMT时升1.1%，报1,089.40美元。美国2月期金收高1.6%，报1,090.70美元。

现货银升0.6%，报每盎司13.92美元；现货钯金跌0.5%，至488.38美元，上周暴跌12%后连续第二周下滑。现货铂金下跌1.1%，报每盎司822.54美元，本周势将下挫近6%。

--伦敦期铜挫至2009年5月来最低，受油价下滑，以及中国股市和离岸人民币进一步下挫打压。中国贷款数据疲弱殃及市场信心。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低1.9%，报每吨4,331美元，盘中触及2009年5月来最低4,318美元。(完)