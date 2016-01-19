《路透早报》--1月20日

图为宁波港口的集装箱货场。 REUTERS/William Hong

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国商务部公布12月外商直接投资(FDI)和对外直接投资(ODI)数据

--德国12月生产者物价指数(PPI)(0700)

--台湾12月外销订单(0800)

--英国12月请领失业金人数(0930)

--瑞士1月ZEW投资者信心指数(1000)

--美国一周抵押贷款市场指数(1200)

--美国12月消费者物价指数(CPI)(1330)

--美国12月建筑许可与房屋开工年率(1330)

--加拿大11月制造业销售/趸售(批发)贸易(1330)

--美国克利夫兰联邦储备银行12月CPI(1630)

--新西兰12月制造业表现指数(PMI)(2130)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--2016年世界经济论坛年会(至1月23日)

--加拿大央行公布利率决定和货币政策报告(1500)，央行总裁波洛兹和资深副总裁Carolyn Wilkins举行记者会(1615)

--巴西央行宣布利率决定(2100)

以下为1月19日下午5:00至1月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF下调全球经济增长预估，因中国增长放缓

国际货币基金组织(IMF)周二下调了全球经济增长预估，这是在不到一年的第三次下调。下调原因为中国贸易大幅放缓、疲弱的商品价格重创巴西等新兴市场。IMF预计2016年世界经济增长率为3.4%，2017年为3.6%，较去年10月的预估均下调了0.2个百分点。

IMF仍预期中国经济在2016和2017年分别成长6.3%和6.0%，并表示中国需求放缓更趋严重，依然对全球经济增长构成风险。该组织首席经济学家认为市场对油价和中国的反应过度。IMF现预计美国2016年和2017年经济增长率均为2.6%，较10月预估均下滑0.2个百分点。

此外，摩根士丹利预计2016年全球经济陷入衰退风险高至20%。

--人行将安排6,000亿资金提供中期流动性，满足春节前后资金需求

中国央行日前召开商业银行座谈会部署春节前后银行体系流动性管理工作，称对于中期流动性需求，央行将通过分别开展中期借贷便利(MLF)、常备借贷便利(SLF)、抵押补充贷款(PSL)等操作安排6,000亿元以上资金予以支持。

央行还表示对22家金融机构开展MLF共4,100亿元人民币，并将三个月期中期借贷便利利率下调至2.75%；一年期中期借贷便利利率下调至3.25%。

--证监会下发新一批七家IPO公司发行批文，适用新发行制度

中国证监会网站周二稍晚称，今日按法定程序核准了七家企业的首次公开发行(IPO)申请，这七家公司将适用自1月1日起实施的新版新股发行制度。这是今年证监会下发的首批新股发行批文。通知称上述七家公司将在春节前陆续安排发行，发行日同一天全市场只安排一家新股进行申购。

--英国2015年通胀率为零，央行可更从容衡量升息时机

英国12月通胀率小幅攀升至11个月高位，但2015年全年物价持平，是1950年开始纪录以来首见，让英国央行没有升息的压力。统计局称，2015年全年通胀率平均为零，低于2014年的1.5%，且为1950年有可比纪录以来的最低。这项数据也暗示英国央行可从容考虑升息时机。

英国央行总裁卡尼表示，他并未为英国升息“设定时间表”，希望先见到经济加快成长以及基本通胀增强。卡尼还警告，中国经济放缓可能给英国经济带来更大危害。受其讲话影响，英镑兑美元跌至七年低位。

其它重要经济数据：

* 德国1月ZEW信心指数大降至10.2，受新兴市场放缓拖累

* 欧元区12月HICP终值确认为较上年同期上升0.2%，初值为上升0.2%

* 美国1月NAHB房屋市场指数为60，和上月持平但略低于预期

--主要企业财报

* 摩根士丹利第四季获利好于预期，未来着眼于进一步削减成本

* IBM季度营收下滑8.5%，受美元走强打

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二交投震荡，最终基本收平。油价下跌令能源股扩大跌幅，而“符合预期的”经济数据表明中国成长放缓。标普能源类股下挫2.17%。

道琼工业指数收升27.94点，或0.17%，收报16,016.02点；标准普尔500指数升1点，或0.05%，收报1,881.33点；Nasdaq指数跌11.47点，或0.26%，至4,476.95点。

--欧洲股市从13个月低位反弹，受助于矿业股和能源股上涨，因在中国公布经济成长数据后，主要工业金属和原油价格反弹。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.4%。意大利银行指数下挫1.2%，此前触及一年低点，因欧洲央行要求一些意大利银行提供其坏账组合数据，令投资者担心意大利银行业未解决的信贷问题。

英股富时100指数收涨1.68%，报5,876.80点，法股CAC指数上升1.97%，报4,272.26点。德国DAX指数收高1.5%，报9,664.21点。

汇市:

--美元缩减升幅，因对油价下挫及全球经济放缓的担忧加重，促使投资人转向避险货币。美元兑瑞郎下滑，兑日圆回吐早盘多数升幅。美元指数持平。美元兑日圆升0.2%，报117.55日圆。

欧元兑美元涨0.2%，报1.0913美元。美元兑瑞郎跌0.2%，报1.0031瑞郎。美元兑英镑表现良好，在英国央行总裁卡尼表示，没有为升息设定“时间表”后，英镑跌至七年低点。纽约尾盘，英镑兑美元跌0.45%，报1.4177美元。

债市:

--美国公债价格下滑，30年期美债收益率徘徊在两个半月的最低水准附近，因美股勉力小涨，收复因担心中国经济成长放缓和油价下挫相关的失地。

指标10年期公债价格跌5/32，收益率报2.052%，较周五尾盘升2个基点。30年期公债收益率升1个基点，报2.822%，盘中触及10月初来最低的2.790%。

--德国公债收益率上涨，因中国经济数据疲弱引发了对出台更多宽松刺激举措的预期，令投资者转而青睐风险更高的股票资产。

德国10年期公债收益率升1.5基点至0.485%，但脱离略高于0.50%的日高。欧元区其它国家公债收益率则大致持平。

油市:

--布兰特原油从12年低位反弹，此前的数据显示，中国石油需求创纪录高位，但世界能源监管机构警告称，市场可能被“供应过剩”淹没，这限制了布兰特原油的涨幅，并将美国原油打压至2003年来最低水准。

布兰特原油收涨0.7%，或0.21美元，报每桶28.76美元。美国原油收报每桶28.46美元，下跌0.96美元，或3.26%，降至2003年9月以来的最低水平。

金属市场:

--金价持稳，因美元转跌，美国原油再度跌穿每桶29美元，及美股缩减涨幅。1947GMT，现货金升0.05%，报1,089.15美元。美国2月期金结算价跌0.1%，报1,089.10美元。

铂金攀升1.1%至每盎司827.75美元，白银涨1%至14.06美元，钯金涨0.4%至493.18美元。

--伦铜周二攀升至逾一周最高水准，此前中国公布的经济数据缓和了对全球最大金属消费国可能出现硬着陆的担忧。伦敦金属交易所三个月期铜盘中曾触及1月8日以来最高每吨4,476美元，之后削减涨幅，收盘报每吨4,407美元，日内上涨0.7%。

其他金属方面，期铝升0.1%，至每吨1,481美元，盘中触及两周高位1,509美元。期镍收低0.1%，报8,580美元。(完)