《路透早报》--1月25日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本12月贸易收支(24日2350)

--台湾央行公布12月M2(0820)

--德国1月IFO企业景气判断指数(0900)

--意大利11月工业订单和工业销售(0900)

--意大利11月零售销售(1000)

--意大利12月对非欧盟贸易收支初值(1100)

--英国工业联盟(CBI)1月总工业订单差值(1100)

--美国达拉斯联储1月制造业活动指数(1530)

--韩国第四季国内生产总值(GDP)(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

暂无。

今日将公布业绩的美国主要企业：哈里伯顿(Halliburton)、麦当劳、金佰利等

以下为1月22日下午5:00至1月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--ECB总裁德拉吉在一片质疑声中称，欧洲央行仍有政策弹药

欧洲央行总裁德拉吉周五在达沃斯参加世界经济论坛时表示，该央行有多种工具可以用来推升欧元区通胀水平，而且央行有行动的决心和意愿。他对欧美货币政策迥异的担忧不以为然，称这反映了两地经济处于复苏周期的不同阶段。德拉吉称，欧元区经济复苏部分受廉价资金和油价下降推动。

另外，欧洲央行执委科尔亦表示，欧洲央行的量化宽松计划正在发挥效果，指出欧元区资本市场出现“大幅改善”。

--IMF副总裁朱民称人民币波动的内涵是市场化趋势增强

新华社周六援引IMF副总裁朱民称，中国市场波动只是全球市场波动的一部分，并非中国市场波动的外溢效应引起了全球的波动。人民币近期波动的内涵是因其被置于有管理的浮动机制，市场化趋势明显增强。朱民在达沃斯论坛期间接受新华社采访称，全球股市等金融市场波动幅度大、频率高，将成为全球金融市场的新常态。外界有些人夸大了中国经济波动以及可能产生的全球潜在风险。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，金融市场需要中国当局在如何管理人民币汇率，尤其是人民币与美元的关系方面提高透明度。

--中国央行官员称不轻易实施降准，可用其他工具来替代补充流动性--消息

两位消息人士周五引述中国央行官员内部讲话称，目前一方面要保持银行体系流动性合理充裕，另一方面要关注到流动性太过宽松会对人民币汇率造成比较大的压力，形成负面冲击。降准是补充流动性的有效工具，但降准的政策信号过强，可以用其他工具来替代，补充流动性。消息人士引述央行行长助理张晓慧在日前召开关于春节前后流动性管理工作的座谈会上讲话称，流动性管理要高度关注汇率因素，必须与建立新型货币政策导机制结合起来。

--美国楼市数据强劲，给减速的经济带来一线希望

美国12月成屋销售从19个月低点强劲反弹，房价亦上涨，表明楼市复苏势头仍未改，尽管有迹象显示经济成长最近几个月大幅减速。此外，虽然另一份报告暗示疲弱的制造业显示一些企稳迹象，但美元强势及企业不断努力降低库存表明，该行业困境远未结束。零售销售、库存、出口和工业生产的数据疲弱，分析师因此估计美国第四季国内生产总值环比年率成长不到1%。

* 美国12月成屋销售增长14.7%，年率为546万户--NAR

* 1月Markit制造业PMI初值为52.7，高于预期

--中国国务院总理称在区间调控基础上加大定向调控，统筹运用财政货币政策

中国国务院总理李克强周五表示，完成全年目标任务政府工作十分艰巨繁重，要继续在区间调控基础上加大定向调控相机调控，推进结构性改革特别是供给侧结构性改革，统筹运用财政货币政策和产业投资等政策手段，为经济发展营造稳定环境。

李克强周五主持召开国务院常务会议，部署深入推进以人为核心的新型城镇化，更大释放内需潜力；确定进一步化解钢铁煤炭行业过剩产能的措施，促进企业脱困和产业升级。

--中国下周起全口径跨境融资宏观审慎管理试点扩至四个自贸区

中国央行周五称，自25日起，面向27家金融机构和注册在上海、天津、广州、福建四个自贸区的企业扩大本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点。此举有助于逐步统一境内企业和金融机构境外借款的政策差异。央行网站刊登新闻稿指出，对试点金融机构和企业，中国央行和国家外汇管理局不实行外债事前审批，试点金融机构和企业在与其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内，自主开展本外币跨境融资。下一阶段将根据扩大试点情况及政策效果，择机在全国范围推行。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五大涨2%，因欧美遇一波寒潮提振油价飞涨。本周美股周线收高，为今年首见。

道琼工业指数上涨210.83点，或1.33%，收报16,093.51点；标准普尔500指数上涨37.91点，或2.03%，收报1,906.90点；Nasdaq指数收升119.1点，或2.66%，至4,591.18点。[.NCN] --欧洲股市录得10月以来最大单日涨幅及2016年首次周线上涨，受助于能源股从近12年低位反弹。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升2.96%至1,332.38点，本周上涨2.7%，是2016年的首次周线上涨，也是11月以来的最大单周涨幅。

英股富时100指数收涨2.19%，报5,900.01点，法股CAC指数上涨3.1%，报4,336.69点。德国DAX指数收高1.99%，报9,764.88点。

汇市:

--美元上涨，受助于欧洲和日本央行采取更多宽松货币政策的预期增强，以及全球股市和油价的反弹重燃市场风险意愿。

美元兑日圆升0.9%，报118.75日圆。欧元兑美元多日来第二次跌穿1.08美元，接近两周低位；纽约尾盘，欧元下跌0.75%，报1.0790美元。美元指数涨0.51%，报99.557。

债市:

--美国公债价格下跌，油价急升和股市走坚引发对避险美国公债的新一轮卖盘。

指标10年期公债价格跌9/32，收益率报2.052%，较周四尾盘上涨3个基点。美国30年期公债价格下滑19/32，收益率报2.825%，上涨3个基点。两年期美债收益率上涨4个基点，报0.869%。

--欧元区长期通胀预期周五降至欧洲央行印钞计划开始以来的最低水准，该央行暗示将可能进一步放宽货币政策。

对欧洲央行进一步刺激经济举措出台的预期使两年期德债收益率降至纪录低位负0.456%，五年期德债收益率降至纪录低点负0.246%。10年期德债收益率上涨，因油价劲升和欧股大涨，削弱对避险资产的需求。

油市:

--油价飙升多达10%，为史上最大的单日升幅之一，因作空交易商蜂拥出脱空头头寸，押注市场的长期跌势可能终于落幕。美国东海岸开始遭受巨大暴风雪侵扰，取暖油升逾10%，这扶助原油价格在过去两日内急升15%。

布兰特原油急升2.93美元，或10%，结算价报每桶32.18美元，是8月底因空头回补带动大幅反弹以来的最大单日涨幅。美国原油飙涨2.66美元，或9%，结算报价为每桶32.19美元。

金属市场:

--金价下滑，因欧洲央行暗示将实施更多刺激性货币政策，这打压欧元并推高股市，损及替代资产的吸引力。

现货金收跌0.3%，报每盎司1,097.91美元，美国2月期金收低0.2%，或1.90美元，报每盎司1,096.30美元。

--伦敦期铜升至两周高位，本周升幅为10月初来最大，因油价劲升，且中国实货溢价上涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.3%，报4,443美元，稍早触及1月8日来最高的4,484美元。期锌升0.2%，报1,510美元，稍早一度升至1月7日来最高的1,538.50美元。(完)