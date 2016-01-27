《路透早报》--1月27日

图为在纽约证交所内工作的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第四季消费者物价指数(CPI)(0030)

--中国2015年全年规模以上工业企业利润(0130)

--瑞银集团(UBS)12月瑞士消费指数(0700)

--德国2月Gfk消费者信心指数(0700)

--英国1月Nationwide房屋价格(0700)

--法国1月消费者信心指数(0745)

--意大利1月企业/消费者信心指数(0900)

--美国前周抵押贷款市场指数(1200)

--美国12月新屋销售年率(1500)

--新西兰12月贸易收支/进出口(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--美国联邦公开市场委员会宣布利率决议，并发布声明(1900)

--新西兰央行公布利率决定(2000)

--欧洲央行执委劳滕施莱格在欧洲央行主办的欧洲银行业协会(EBI)研讨会上发表讲话(1300)

--欧洲金融论坛，演讲者包括爱尔兰央行总裁连恩、英国央行副总裁贝利。

今日将公布业绩的美国主要企业：波音、联合技术、高通(Qualcomm)、德州仪器、eBay、道富银行、易安信、Facebook等。

以下为1月26日下午5:00至1月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国消费者信心和房价数据凸显经济仍具韧性

美国1月消费者信心未受股市大跌冲击，仍有所改善，而11月房价加速上涨，表明尽管最近几个月经济增长大幅放缓，但经济仍具有潜在韧性。但也有迹象表明，制造业和出口导向行业的困局开始渗入服务业，周二的数据显示，1月服务业活动触及一年低位。

* 1月服务业PMI初值降至53.7，为2014年12月以来最低－Markit

* 1月消费者信心指数升至98.1，高于预期－世企研

* 11月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价同比升幅为16个月最大

--伊拉克称，沙特和俄罗斯就解决油市供应过剩展现灵活性

伊拉克石油部长阿卜杜勒-迈赫迪表示，石油输出国组织(OPEC)核心成员国沙特和非OPEC产油大国俄罗斯关于解决石油供应过剩问题显示出灵活性迹象。他的这番言论提振布兰特原油涨3%突破每桶31美元。委内瑞拉要求召开紧急会议，讨论采取措施支持油价，OPEC正在考虑这一要求。

世界银行周二称，将2016年原油价格预估调降14美元至每桶37美元，因供应增加且新兴市场需求前景低迷。

--中国国家主席习近平称要扩大有效供给，使供给体系更好适应需求结构变化

中国国家主席习近平周二称，要从生产领域加强优质供给，减少无效供给，扩大有效供给，提高供给结构适用性和灵活性，提高供给全要素生产率，使供给体系更好适应需求结构变化。

周二刊登在中国政府网的新闻稿称，李克强25日主持召开座谈会，称今年国际环境比去年更严峻，对中国经济会带来多方面影响；中国经济本身也处于发展方式转变、产业转型升级的关键和攻坚时期。

--英国央行总裁卡尼称尚不具备升息条件

英国央行总裁卡尼表示，尚不具备升息条件，重申上周暗示的央行距离升息仍有一段距离的评论。卡尼认为，主要发达经济体增长稳定，美联储12月的加息加剧了市场动荡，但不是导致动荡根本原因。卡尼称，中期而言，低油价对经济成长有利。卡尼讲话后，英镑兑美元应声下滑至1.42下方。英镑利率期货与英镑短期利率期货周二走势反映出，英国央行未来六个月降息机率很小，这也显示全球经济与英镑前景的担忧渐增。

--惠誉下调新西兰评级展望至稳定，维持主权评级AA不变

信用评级机构惠誉下调新西兰公债评级展望，从正面下调至稳定，因其支柱产业乳品业疲软。这进一步显示该国“摇滚明星经济”地位告终。惠誉对新西兰主权债评级维持“AA”不变，但同时将该国银行业展望从稳定下调为负面，因乳品价格偏低可能会给农户偿债造成困难。该决定公布后新西兰元兑美元小幅下跌至0.6435，但周三盘初回升至0.6504。新西兰央行本周召开政策会议，市场广泛预期利率将保持不变。

--企业业绩：

* 苹果公布最近一季iPhone销售低于预期，出货增幅为历来最小，而且预期当季季度营收低于华尔街预估，该公司开始感觉到关键的中国市场经济疲弱的影响。

* 美国电话电报公司(AT&T)公布季度营收增幅小于预期，由于竞争加剧导致该公司无线服务业务来自后付费客户的人均营收减少。盘后股价跌逾1%.

* 宝洁季度营收下降8.5%，受强势美元所打击.

* 强生第四季营收下滑2.4%，受美元上涨影响.

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二反弹逾1%，因油价劲升，且3M、强生和宝洁(宝硷,P&G)业绩强劲。标普10大类股均上涨，能源股飙升3.78%。

道琼工业指数上涨282.01点，或1.78%，至16,167.23点；标准普尔500指数上涨26.55点，或1.41%，至1,903.63点；Nasdaq指数上涨49.18点，或1.09%，至4,567.67点。

--欧洲股市在盘初下挫后收盘上涨，受商品类股反弹提振；此前油价向31美元回升，金属价格亦受投机买盘推动上涨。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.94%，报1335.90点。

英股富时100指数收高0.59%，报5,911.46点，法股CAC指数升1.05%，报4,356.81点。德国DAX指数涨0.89%，收报9,822.75点。

汇市:

--油价反弹推高美元兑避险日圆和瑞郎，但美元整体下滑，因英镑上涨，且同油价息息相关的加元兑美元劲升。

美元兑日圆升0.1%，报118.40日圆，美元兑瑞郎升至12月3日来最高，纽约尾盘涨0.4%，报1.0163瑞郎。纽约尾盘英镑兑美元大涨0.75%，报1.4354美元。美元兑加元大跌1.5%，报在1.4083加元的两周低点。美元指数跌0.3%，报99.061。

债市:

--美国公债价格小涨，美联储召开为期两日的政策会议，投资者预计会后政策声明温和，暗示今年加息次数将少于其原本希望的次数。

指标10年期美债价格尾盘升7/32，收益率从周一尾盘的2.022%跌至1.999%。30年期美债价格涨10/32，收益率从周一尾盘的2.802%跌至2.786%。

--德国两年期公债收益率(殖利率)跌至纪录新低，因油价低迷和通胀预期疲弱拉低货币市场利率，暗示投资人预计欧洲央行将在3月调降存款利率。

德国两年期公债收益率低见负0.457%，之后小幅升至负0.453%。10年期德债收益率跌3个基点，报0.37%。其他欧元区可比公债收益率也下跌。

油市:

--油价收盘上涨逾4%，投资者希望OPEC和非OPEC产油国能向达成减产协议迈进，以解决严重的供应过剩问题。

布兰特原油结算价涨1.30美元，或4.26%，报每桶31.80美元，开盘下跌但之后反弹至最高32.72美元。美国原油收涨1.11美元，或3.7%，报每桶31.45美元，比盘中高位32.41美元低近1美元。

金属市场:

--金价升至12周高位，无视股市上涨，紧张的投资者在美联储开始为期两天的会议之际寻求避险，预计会议将给下一次升息时机提供线索。

1916GMT，现货金涨1.3%，报每盎司1,121.80美元，为11月4日以来最高价位。美国2月期金收涨1.3%，报1,120.20美元，为11月初以来的最高价位。铂金涨1.9%，报每盎司874.51美元，远远高于上周触及806.31美元的七年低位。

--期铜和期锌上涨，因投机商在中国农历新年前纷纷回补空头，且油价反弹。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌是价格升幅最大的LME金属，跳涨4.9%，收报每吨1,589美元，为三周最高水准；三个月期铜大幅收高2.7%，报4,535美元，为逾两周最高水准。期铝收涨1.3%，报每吨1,495美元。(完)