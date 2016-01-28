《路透早报》--1月28日

图为纽约证交所内工作的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本12月零售销售(CPI)(27日2350)

--澳洲第四季进出口物价(0030)

--德国12月进口物价(0700)

--英国国内生产总值(GDP)第四季初值(0930)

--欧元区1月景气指数、消费者信心指数(1000)

--英国1月工业联盟(CBI)零售销售差值(1100)

--美国建筑许可年率12月修正值(1230)

--德国1月通胀初值(1300)

--美国12月耐久财订单、一周请领失业金数据(1330)

--美国12月成屋待完成销售指数(1500)

--韩国央行2月制造业景气判断指数(2100)

--韩国12月工业生产、服务业产出(2300)

--日本12月所有家庭支出、消费者物价指数(CPI)、求才求职比、失业率(2330)

--法国消费者物价调和指数(HICP)1月初值(1月28-29日0900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--日本央行货币政策会议(至1月29日)

--韩国央行发布半年度通胀报告(0300)

--韩国企划财政部公布其年度外部经济环境指引，企划财政部长官柳一镐主持召开相关会议(0600)

--南非央行宣布利率决定(1300)

--德国央行总裁魏德曼发表讲话(1800)

今日将公布业绩的美国主要企业：雅培制药、必治妥施贵宝、礼来、好时、时代华纳有线、福特汽车、卡特彼勒、微软、亚马逊等。

以下为1月27日下午5:00至1月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储维持利率不变，称密切关注全球市场发展

美联储周三维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。这一决定已在外界的普遍预期当中。

政策声明称，“委员会正密切关注全球经济与金融发展，并评估其对就业市场和通胀的影响。”这一表态降低了联储在3月的下次会议上升息的可能性。联储官员没有给出对货币政策路径的最新预估，但表示预期就业市场将继续走强，而且经济将会扩张，即便“货币政策立场逐步调整”。

据路透调查，华尔街大型银行预计美联储今年年底前会加息三次。这与1月初的预测相同。

声明公布后美股下跌，标准普尔500指数收低逾1%。美国公债价格涨跌互见，美元指数延续跌势。

--中国中央一号文件连续13年聚焦“三农”，提出推进农业供给侧结构性改革

新华社公布2016年中国中央一号文件，连续13年聚焦“三农”（农业、农村和农民），提出推进农业供给侧结构性改革，加快转变农业发展方式，保持农业稳定发展和农民持续增收。

中国国务院常务会议决定，用好和创新金融工具，支持工业增效升级。支持银行加快不良贷款处置，惩戒恶意逃废债务行为。继续整顿金融服务乱收费，取消不合理收费项目，降低不合理收费标准。

中国国务院总理李克强指出，今年中国经济发展面临的困难和挑战仍然很大，短期内不会消除，但有信心、有能力保持经济中高速增长，迈向中高端水平。

--俄罗斯油气管道商高管称，俄罗斯愿与OPEC讨论减产事宜

俄罗斯油气管道商Transneft高管Nikolai Tokarev表示，俄罗斯官员决定应与沙特阿拉伯和其他OPEC国家讨论减产以支撑油价事宜。此番讲话刺激全球油价大幅上扬，原油期货应声上涨逾5%。这是迄今最强烈的暗示，表明最大非OPEC产油国与OPEC有可能合作，以扭转供应严重过剩局面。OPEC第二大产油国伊拉克也展现立场软化的迹象，伊拉克财长泽巴里在接受路透专访时表示，准备参加OPEC特别会议，甚至会在OPEC和非OPEC产油国达成协议的情况下减产。但目前阶段达成协议的希望似乎仍很渺茫。

--新西兰央行维持利率在2.5%不变，为进一步减息敞开大门

新西兰央行周四一如预期维持利率在2.5%不变，但表示，因为低通胀，未来可能需要进一步放宽政策。新西兰央行还表示，将继续密切关注将公布的经济数据；前景有诸多风险，包括楼市压力；新西兰元进一步下滑合适。货币政策决定公布后，新西兰元兑美元大跌。

--德国政府将2016年GDP增长率预估下调至1.7%

德国政府年度经济报告显示，已将2016年经济增长率预估由之前预期的1.8%调降至1.7%，因新兴市场经济的放缓对德国出口行业造成拖累。政府称，强劲的民间消费预计将推动今年经济的增长，而且尽管德国政府在基础设施和难民方面的开支加大，但政府将能够在2016年实现联邦预算均衡，政府债务相对GDP比例将在2016年降至70%以下，为数年来首见。德国并将2016年出口成长预估由先前的4.2%调降至3.2%。

--企业业绩：

* 德州仪器第四季每股收益为0.80美元，营收为31.9亿美元，分析师预期分别为0.69美元和32亿美元。公司第一季财测不如分析师预期。

* 波音公布第四季获利下滑30%，受累于一项与其747-8巨型客机减产相关的税后费用。

* 联合技术公布季度营收下降4.5%，受强势美元所拖累。

* 易安信电脑系统公布季度营收微幅下降0.5%，因传统数据储存业务销售下滑及美元升值。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三大幅下挫，此前美联储的政策声明令部分投资人感到沮丧；因最近金融市场和经济动荡，他们原本希望看到放缓未来升息步伐的明确信号。

道琼工业指数下跌222.77点，或1.38%，至15,944.46点；标准普尔500指数跌20.68点，或1.09%，至1,882.95点；Nasdaq指数下挫99.51点，或2.18%，至4,468.17点。

--欧股收盘小涨，因油价在尾盘的劲升帮助抵消了一波企业业绩疲弱消息对大盘的压力。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.36%，报1,340.76点。

英股富时100指数收高1.33%，报5,990.37点，法股CAC指数升0.54%，报4,380.36点。德国DAX指数涨0.59%，收报9,880.82点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下跌，此前美联储决定维持利率不变，发表的政策声明暗示其正重新评估未来升息的步伐。

美元指数下跌0.4%，报98.957。欧元兑美元升至六日来最高，美联储声明发表后触及盘中高位1.0915美元，最新涨0.2%，报1.0891美元。美元兑日圆涨0.2%，报118.67日圆。

债市:

--美国公债收益率下跌，此前美联储政策声明承认近期市场出现波动，但维持对美国经济的乐观看法。

指标10年期公债收益率跌至2.00%，声明发表前为2.05%。五年期和30年期公债收益率差从134个基点扩大至138个基点。

--意大利公债收益率触及三周低点，此前该国与欧盟执委会达成协议，帮助意大利银行业将约2,000亿欧元坏账中的一部分予以出售，缓解了对该国银行业的担忧。

意大利10年期公债收益率触及三周低点1.47%，较可比德债收益率差缩窄至112个基点，较上周触及的8月来最高收益率差缩窄了11个基点。

油市:

--原油期货上涨，此前俄罗斯暗示可能会与OPEC合作，助燃了达成减产协议以缓解全球供应过剩局面的希望。

布兰特原油涨1.30美元，或4.1%，结算价报每桶33.10美元，日高在33.49美元；美国原油收涨0.85美元，或2.7%，报每桶32.30美元，日高为32.84美元。

金属市场:

--金价由跌转升，并触及12周高位，此前美联储一如预期维持利率不变，称正“密切关注”全球经济和金融发展情势，但维持其对美国经济的乐观看法。

1955GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,126.70美元，此为11月3日来最高，现货金在美联储政策声明公布前下跌0.5%。美国2月期金在美联储政策声明公布前收市，收低0.4%，报每盎司1,115.80美元。

--期铜触及两周半高位，因油价跳升，促使投资人在金属市场回补空头；但在美联储发布政策声明之前，市场气氛有些谨慎。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.2%，报4,590美元，盘中触及1月8日来最高水准4,595美元。期锌收报1,615美元，上涨1.6%，盘中触及1月初以来最高的1,616美元。期铝收涨2.1%，报1,526美元，盘中触及12月31日来最高1,528美元。(完)