《路透早报》--1月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本12月工业生产初值(28日2350)

--香港12月份M-3货币供应(0830)

--香港2月底外汇基金总资产数字

--香港12月底人民币存款

--台湾第四季经济成长率(0030)

--英国1月GfK消费者信心指数(0005)

--澳洲第四季生产者物价指数(0030)

--日本12月建筑订单/房屋开工(0500)

--法国第四季国内生产总值(GDP)初值(0630)

--德国12月实质零售销售(0700)

--法国消费者物价调和指数(HICP)1月初值(0900)

--法国12月消费支出和生产者物价指数(PPI)(0745)

--瑞士1月KOF领先指标(0800)

--意大利12月生产者物价指数(PPI)(0900)

--欧元区12月M3货供额(0900)

--欧元区1月HICP初值(1000)

--加拿大11月GDP、12月PPI(1330)

--美国12月商品贸易收支初值、第四季GDP环比年率初值、第四季薪资(1330)

--美国1月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1445)

--美国1月路透/密西根大学消费者信心指数终值(1455)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--印度央行总裁拉詹发表讲话(0130)

--日本央行公布利率决定并发布季度GDP/CPI预期(0200)

--俄罗斯央行宣布利率决议(1030)

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加联邦俱乐部、美银美林的年度经济预测活动(2030)

--瑞典央行第一副总裁约希尼克发表讲话，题为“瑞典央行非传统货币政策经验及未来之路”。

今日将公布业绩的美国主要企业：霍尼韦尔、美国航空、雪佛龙、万事达卡、惠而浦等。

以下为1月28日下午5:00至1月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国12月耐久财订单创16个月最大跌幅，但就业市场保持强劲

美国12月耐久财订单大跌5.1%，创16个月来最大跌幅，各领域普遍下跌，这是表明2015年年末美国经济增长大幅放缓的最新指标。尽管经济成长放缓，但就业市场保持稳健。

数据显示，美国上周初请失业金人数从六个月高位回落，经季节调整后减少1.6万人，为27.8万人，优于分析师预估的减少至28.2万人，且为连续第47周低于30万人。美国金融市场基本未受周四数据的影响，因交易员跟随油价的涨跌进行交易。

* 12月耐久财订单大减5.1%，因油价下滑且全球需求放缓

* 一周初请失业金人数为27.8万人，降幅大于预期

--俄罗斯称沙特提议各国减产达5%；油价第三日大涨

俄罗斯表示，石油输出国组织(OPEC)最大的产油国沙特提议各国减产达5%。对非OPEC国家俄罗斯来说，相当于原油日产量减少约50万桶。沙特官员未立即发表评论，但OPEC海湾国家一高级代表称：“OPEC海湾国家和沙特愿意配合任何稳定国际油市的行动。”如果能达成共识，这将是10多年来旨在清除过剩供应及提振油价的第一份全球协议。受有望达成全球减产协议的消息影响，布兰特原油期货一度上涨8%至约每桶36美元。如能实现，可马上使全球超出需求的过剩产出减少100万桶/日。

--英国第四季GDP年增率创近三年最低，受全球放缓影响

英国经济2015年以疲势收尾，第四季GDP较前季增长0.5%，符合分析师预估，略高于第三季增幅0.4%。第四季GDP较上年同期增长1.9%，低于第三季增幅2.1%，创2013年初以来最小按年增幅，因全球经济放缓抑制了英国经济此前快速扩张的步伐。该数据有可能缓解对英国经济急剧放缓的担忧，因国内需求似乎仍保持着韧性。但数据显示，在全球经济重获动能之前，英国经济将不会重现过去两年曾经有过的强劲增长势头。数据公布后英镑兑美元上涨。

--中国总理称，中国有能力保持人民币对一篮子货币基本稳定

中国总理李克强表示，中国有能力保持人民币对一篮子货币基本稳定，将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并将稳步推进人民币汇率形成机制改革，人民币不存在持续贬值的基础。中央电视台引述李克强和IMF总裁拉加德的通话内容还称，中国有能力保持经济持续平稳发展。中国政府无意通过货币贬值推动出口，更不会打贸易战。他指出，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在适度扩大总需求的同时，着力加强结构性改革，尤其是供给侧结构性改革。深入推进创新驱动发展战略，推动大众创新，使传统动能得到改造提升。

--德国央行总裁警告物价春季可能下跌，但暗示欧洲央行无需立即行动

德国央行总裁魏德曼表示，今年欧元区通胀可能低于预期，甚至物价春季可能会下跌，但他暗示欧洲央行无需立即采取行动。这是目前为止对物价下跌发出的最为清晰的警告。魏德曼表示，“今年的通胀预期必须大幅下调。”魏德曼的言论凸显了欧元区面临的通缩风险。然而他也传递出不鼓励欧洲央行立即采取行动的讯息。

--日本首相希望新经济财政大臣继续推进结构性改革

日本首相安倍晋三称，他已任命前自民党干事长石原伸晃担任经济财政大臣，接替刚刚辞职的甘利明，并称希望新任经济财政大臣能够继续推进政府的结构性改革努力。

--企业业绩：

* 微软微软季度营收和获利均超预期，因云产品需求增长。股价在盘后交易中大涨5.3%

* 卡特彼勒季度营收大跌23%，因大宗商品价格疲弱以及新兴经济体成长放缓，打压对该公司产品的需求。

* 福特汽车第四季每股获利0.58美元，优于华尔街预期，并维持2016年税前获利预估等于或高于上年水平。

* 亚马逊第四季获利与营收均逊于市场预期，股价盘后跌逾12%

* Facebook季报超预期，股价大涨15.5%

* 阿里巴巴第三季营收上扬32%，优于分析师预估，受当季假期销售提振。

* 美国制药大厂礼来公布季度营收上升5%，受糖尿病药品销售增长扶助。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四大涨，Facebook季报亮丽推高科技股，且油价反弹支撑受重创的能源股走坚。

道琼工业指数收涨125.18点，或0.79%，至16,069.64点；标准普尔500指数升10.41点，或0.55%，至1,893.36点；Nasdaq指数攀升38.51点，或0.86%，至4,506.68点。[.NCN] --欧洲股市下挫，因罗氏业绩令人失望，重压保健股，欧元区银行股也承压走软。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫1.7%，报1,318.22点。

英股富时100指数收低0.98%，报5,931.78点，法股CAC指数下挫1.33%，报4,322.16点。德国DAX指数重挫2.44%，收报9,639.59点。

汇市:

-- 美元普跌，因美国耐久财订单大跌支持了美国经济因全球需求疲弱而放缓的观点，这可能使美联储升息步伐较其之前预估的缓慢。

澳元兑美元触及三周高位，最新涨0.8%，报0.7080美元；美元兑加元三周来首次跌破1.40加元，最新跌0.35%，报1.4046加元；新西兰元兑美元盘中最高升逾1%，最新报0.6478美元，升0.75%；欧元兑美元触及1月20日以来最高，升0.5%，报1.0944美元。英镑兑美元升0.9%，报1.4355美元。美元指数跌至两周来最低，最新跌0.35%，报98.547。

债市:

--美国公债价格上涨，此前发布的数据疲弱，加深了对美国经济放缓的担忧，这盖过了油价反弹使通胀预期上升对公债价格带来的压力。

指标10年期公债价格收高5/32，收益率报1.99%，稍早因耐久财数据疲弱而低见1.97%。

--欧元区公债收益率下跌，市场认为美联储会议承认近期市场动荡，基调温和。

德国10年期公债收益率跌3个基点至0.33%，稍早低见0.311%的2015年4月以来低位。意大利10年期公债收益率下降3个基点至1.47%。

油市:

--原油价格连续第三日上涨，因产油国之间有望在逾十年来首次达成全球减产协议，有助解决拖累油价过去一年半来暴跌的供应过剩问题。

布兰特原油仅收高0.79美元，或2.4%，报每桶33.89美元，日高在35.84美元。美国原油收高0.92美元，或2.9%，报每桶33.22美元，盘中升至34.82美元高位。

金属市场:

--金价下挫1%，稍早股市因油价大涨走高，对金价不利；金市投资人迅速对周三金价升至12周高位锁定获利。

2009GMT，现货金跌0.9%，报每盎司1,115.36美元，脱离日低1,111.56美元。美国2月期金收低20美分，报每盎司1,115.60美元。

--期铜下跌，因市场开始消化中国春节假期将至、经济活动将放缓的影响；但对中国1月铜进口增长的预期以及美元走低等因素限制期铜价格的跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.3%，报4,530美元。三个月期铝下滑0.9%，至每吨1,513美元。期锌收挫2.3%，报1,577美元。(完)