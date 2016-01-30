《路透早报》--1月30日

[重大数据或新闻]

--美国第四季成长大幅放缓，因企业加大力度削减积压库存，加之美元走强和全球需求不振拖累出口。美国商务部周五报告称，第四季经济增长年率为0.7%，预估为增长0.8%，且低于第三季2%的增幅。2015年全年的增长率为2.4%，与2014年持平。

--周五公布的其他重要经济数据包括：

* 12月ISM美国制造业采购经理人指数(PMI)修正至48.0，前值为48.2。12月ISM美国非制造业采购经理人指数(PMI)修正至55.8，前值为55.3。

* 密西根大学1月美国消费者信心指数终值为92.0，低于初值的93.3，且低于预估的93.0。

* 加拿大统计局公布，加拿大11月国内生产总值(GDP)较前月成长0.3%，为三个月内首度上升，因批发销售及油气开采增加。

* 加拿大统计局公布，加拿大12月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.2%，连续第五个月下降，因能源与汽油产品价格下跌。

* 欧盟统计局公布，欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.4%(预估为上升0.4%)。欧元区1月扣除食品和能源的消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.0%(预估为上升0.9%)。

--旧金山联储总裁威廉姆斯称，很显然联储目前在利率正常化道路上，但海外经济疲弱、美国经济数据良莠不齐及美元上涨令他预计今年升息步幅放缓。不过他相信美国经济能抵御海外风暴的冲击。

* 达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗接受路透专访时表示，美国联邦公开市场委员会(FOMC)传递出的信息是需要更多时间评估全球局势。

--熟知中国高层想法的消息人士表示，预计中国领导人将把今年经济增长目标设定在6.5-7%的区间内，这是首次设定经济增长目标区间，因为决策者对经济增长前景并不确定。据了解会议结果的消息人士透露，这一目标区间在12月中举行的中央经济工作会议闭门会议上获得高层领导人的认可。2015年的增长目标为“约7%”。

--CNBC援引导琼斯报导，伊朗官员称该国不会参与石油输出国组织(OPEC)当前若实施的减产。受该消息影响，油价一度由升转跌。

周五公布的路透调查结果显示，1月OPEC原油产量升至近期历史的最高，因伊朗被取消制裁后增加了石油销量，沙特和伊拉克也增加了供应。

--俄罗斯央行宣布维持主要利率不变在11%，并称最近油价下挫已导致通胀风险升高。

--惠誉确认西班牙的BBB+评级，展望为稳定。

--美股业绩：

* 美国飞机部件和其他电子设备制造商--霍尼韦尔(Honeywell)公布季度获利增加24.9%，受惠于成本下降。

* 万事达卡公布季度获利增加11.1%，因客户消费金额增加。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五大涨超过2%，此前日本央行意外实施负利率，且微软引领科技股劲升，有助缩减标普500指数在本月的跌幅，但该指数仍录得2009年来最差1月表现。道琼工业指数收涨396.66点，或2.47%，至16,466.30点；标准普尔500指数升46.88点，或2.48%，至1,940.24点；Nasdaq指数攀升107.28点，或2.38%，至4,613.95点。

本周，道指升2.3%，标普指数涨1.7%，Nasdaq指数涨0.5%。1月，道指下跌5.5%；标普指数下挫5%；Nasdaq指数跌7.9%，此为2010年5月以来最大月度跌幅。

--欧洲股市收高，本周亦上涨，此前日本央行以微弱多数投票意外决定实施负利率以提振通胀。美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能放缓未来升息步伐的预期也支撑股市。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨2.27%，报1,348.08点。

英股富时100指数收高2.56%，报6,083.79点，法股CAC 40指数升2.19%，报4,417.02点。德国DAX指数涨1.64%，收报9,798.11点。

汇市:

--美元大幅上涨，兑日圆触及六周高位，此前日本央行将一主要利率下调至负，美国国内生产总值(GDP)数据基本符合经济学家预期。美元指数升1.1%，报99.586，为12月3日以来最高。美国GDP数据发布后，美元兑欧元、英镑和瑞士法郎涨幅均超1%，帮助美元兑上述每种货币录得月线涨幅。美国数据发布后，美元兑日圆大涨2.4%，达到12月18日以来的最高，最新涨1.9%，报121.05日圆。美元兑日圆1月上涨0.4%。

债市:

--美国公债收益率跌至四个月低点，此前日本央行推出负利率政策，试图进一步刺激该国迟滞的经济，令投资人大感意外。在美国公布数据显示，第四季美国经济成长大幅放缓，但没有完全停滞后，公债价格一度缩减涨幅。指标10年期美国公债尾盘升17/32，收益率报1.93%，稍早跌至10月2日来最低的1.91%。

--欧元区公债收益率急跌，德国公债收益率录得三年半以来最大月度跌幅，此前日本央行意外实施负利率，导致日债收益率降至纪录低点，这给其他主要债市带来利好。美债收益率触及四个月低位。

欧元区公债收益率跌幅在7-9个基点不等。德国10年期公债收益率下降7个基点至0.26%，为2015年4月底以来最低，1月累积跌逾37个基点，为2012年5月以来最大月度跌幅。德国两年期公债收益率改写新低，下跌4个基点，达负0.487%，因日本央行的决定巩固了欧洲央行需要进一步行动的预期。

油市:

--原油价格上涨，较上周触及的12年低点反弹超过25%，且缩减了本月的降幅，因投资人指望主要产油国达成减产协议，抑制历史上最严重的供应过剩局面之一。今日交投震荡，在华尔街日报援引伊朗石油官员报导称，如果OPEC在短期内减产，伊朗将不会参与后，美国原油和布兰特原油期货均一度由升转跌。华尔街日报称，伊朗希望提升原油日出口量150万桶。

周五到期的3月布兰特原油期货升0.85美元或2.5%，收报34.74美元。美国原油期货结算价升0.40美元或1.2%，报33.62美元，盘中高见34.40美元。本周布兰特原油期货升7.9%，美国原油升4.4%，1月跌幅分别缩小至6.8%和9.3%。

金属市场:

--金价小幅上涨，此前美国数据显示第四季经济成长大幅放缓。金价1月劲涨逾5%，可望录得一年来最大月度涨幅，得益于全球经济风险重创较高风险资产。1951 GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,116.46美元。美国2月期金收高0.1%，报每盎司1,116.40美元。

现货银涨0.4%，至每盎司14.28美元。现货铂金升0.5%，报864.91美元。现货钯金劲升1.1%，至495.19美元。

--期铜上涨，因交易商和基金预计供应收紧，逆转了对价格下跌的押注，不过对中国需求的不确定性预计在春节假期前限制升幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.7%，报4,561美元，连升第二周，但今年迄今仍跌了3%。(完)