《路透早报》--2月6日

2015年8月18日，纽约证交所内工作的交易员们。 REUTERS/Lucas Jackson

[重大数据或新闻]

--1月美国就业岗位增幅放缓，且放缓速度超过预期，因今冬气温较常年偏暖给招聘带来的提振减弱，但薪资急增，失业率降至八年低位等迹象表明，就业市场复苏的步伐仍然坚实，并削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年不会升息的观点。美国劳工部周五报告，1月非农就业岗位增加15.1万，失业率降至2008年2月来最低4.9%。接受路透调查的分析师预计，1月就业岗位增加19万，失业率持稳在5%。1月平均时薪增加0.12美元，或0.5%，按年增幅为2.5%。

* 美国总统奥巴马称最新的就业报告显示出美国经济的力道。

--周五公布的其他重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，12月贸易逆差为433.6亿美元，预估为逆差430亿美元，对中国贸易逆差278.9亿美元，11月为逆差312.6亿美元。美国12月出口下滑0.3%，进口增长0.3%。

* 美联储公布，美国12月消费者信贷增加212.7亿美元，预估为增加160亿美元，11月修正为增长140.2亿，前值为增加139.5亿美元。

* 加拿大统计局公布数据显示，加拿大1月就业人口减少5,700，预估为增加5,500，失业率从前月的7.1%升至7.2%。全职就业人口增加5,600。兼职就业人口减少1.13万。

* 加拿大统计局公布, 12月贸易逆差为5.9亿加元，11月修正为逆差15.9亿加元(前值为逆差19.9亿加元)，12月出口为453.5亿加元，较前月增加3.9%；进口为459.4亿加元，较前月增加1.6%。 加拿大2015年贸易逆差达到创纪录的233.2亿加元。

--台湾南部发生6.4级强震，台南市有多处塌楼和民众受困，截至周六凌晨尚无重大伤亡报告。

--美国消息人士称，美国情报机构认为朝鲜的卫星发射可能在周日美国超级碗比赛前准备就绪。

--惠誉将爱尔兰评级从A-上调至A，展望为稳定。惠誉确认奥地利的AA+评级，展望为稳定。

--中国国务院日前出台意见要求，从2016年起，三年内原则上停止审批新建煤矿项目，并开始按全年作业时间不超过276个工作日重新确定煤矿产能，严控超能力生产。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市Nasdaq指数周五收于2014年10月以来的最低水平，引领美股跌势，受累于包括领英在内的科技公司发布疲弱财测。道指下挫211.75点，或1.29%，报16,204.83点；标普500指数下跌35.43点，或1.85%，报1,880.02点；NASDAQ指数大跌146.42点，或3.25%，报4,363.144点。本周，道指跌1.6%，标普500指数挫跌3.1%，NASDAQ指数劲跌5.4%。

--欧洲股市收低，盘中走势反复，美国公布就业数据，令投资人仍在猜测今年美国升息的可能性后，欧股加快下滑。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.8%，至1,283.04点，盘中高见1,303.41点。本周该指数下挫4.8%，之前连升两周。英股富时100指数收低0.86%，报5,848.06点，法股CAC指数收跌0.66%，报4,200.67点。德国DAX指数下挫1.14%，收报9,286.23点。

汇市:

--美元兑一篮子货币反弹，之前公布的数据显示，1月美国薪资反弹，暗示未来通胀将攀升，并削弱了美联储今年不会升息的观点。美元指数日高97.265，尾盘升0.61%，报97.063，本周可能录得2011年10月以来最差周度表现。

纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.59%，报1.11405美元，可能录得4月底-5月初以来最大周涨幅。美元兑日圆上扬0.14%，报116.930日圆，但兑瑞郎下跌，报0.99190瑞郎。

债市:

--美国公债价格走高，因对油价和股市下跌的担忧增加了公债避险买盘，稍早的报告显示1月薪资增长后，公债价格走低。指标10年期公债上涨5/32，收益率报1.85%，低于周四尾盘的1.86%。

--芬兰和爱尔兰公债收益率基本持稳，评级机构公布两国的评级检讨结果，可能影响投资者对两国公债的需求。芬兰10年期公债收益率下跌0.7个基点，报0.56%，与可比德债的收益率差今年已扩大至2012年欧洲债务危机来最宽水准。爱尔兰10年期公债收益率持平在1%。近几周爱尔兰公债收益率升至远高于比利时和法国公债收益率的水平，因担忧2月26日举行的爱尔兰大选。

油市:

--油价在震荡交投中下滑，结束两周连升，因对主要产油国达成减产协议的臆测未能抵消对日益严重的供应过剩的担忧。布兰特原油期货结算价报每桶34.06美元，跌0.40美元，或1.2%，盘中交投区间为35.14-33.81美元。美国原油期货结算价报每桶30.89美元，跌0.83美元，或2.62%，日高为32.45美元。

金属市场:

--金价在交投震荡中上涨至三个月高位，美国就业报告好坏不一，驱使投资者重新评估美国今年利率前景，带动黄金势将录得逾一年来表现最好的一周。2011 GMT，现货金升至日高每盎司1,165.50美元，为10月28日来最高，上涨0.8，本周周线有望上涨4.2%，周五为连续第六个交易日上涨。美国4月期金收涨0.20美元，报每盎司1,157.70美元。

--期铜下跌，此前美国非农就业报告使投资者继续臆测美国可能在今年稍后加息，在中国农历新年假期前提振美元。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下挫1.2%，报每吨4,630美元。(完)