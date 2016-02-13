《路透早报》--2月13日

2月12日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

[重大数据或新闻]

--美国消费者支出重拾动能，支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)将继续升息的可能性，提振美元周五上涨，且拉低美国公债价格。报导称石油输出国组织(OPEC)可能最终同意减产，刺激全球油价飙升多达12%，能源股反弹，加上金融股走坚，扶助标普500指数收涨。

--1月美国消费者支出重拾动能，因美国家庭增加购买各类商品，美国经济成长在去年底放缓后有望加速。但另外一份报告显示，2月初美国消费者信心下跌，消费者支出前景蒙阴。不过，上月消费者支出增长仍表明美国经济具有韧性，应该能够缓解对经济陷入衰退的忧虑。美国商务部称，上月扣除汽车、汽油、建材和食品服务的零售销售增长0.6%，12月确定为下降0.3%。

--数据显示，由于12月工业生产下滑，2015年第四季欧元区经济增速持平第三季，相较上半年呈现放缓，为进一步宽松货币政策提供支持理由。欧盟统计局公布，欧元区去年第四季国内生产总值(GDP)较上季成长0.3%，持平第三季增速，亦符合路透调查的分析师预估。第四季GDP较上年同期成长1.5%，亦符合市场预估。另一项数据显示，欧元区12月工业生产较上月下滑1%，较上年同期下滑1.3%，路透调查的分析师此前预计，欧元区12月工业生产较前月和上年同期分别增长0.3%和0.8%。

--周五公布的其他重要经济数据包括：

* 美国劳工部公布，美国1月进口物价较前月下降1.1%(预估为下降1.4%)。美国1月出口物价较前月下降0.8%(预估为下降0.9%)。

* 美国商务部公布，美国12月企业库存较上月增加0.1%，与预估一致。11月修正后为下跌0.1%，前值为下跌0.2%。

* 英国国家统计局公布，12月建筑业产出增长1.5%，是2015年4月以来最大增幅，且与分析师的预估一致，但第四季建筑业产出减少0.4%。2015年全年建筑业产出增长3.4%，增幅高于整体经济增幅，但低于2014年全年增幅7.5%。

--纽约联储总裁杜德利称，鉴于低通胀，联储政策足够宽松，除非受外部冲击，否则经济将继续扩张。美国经济仍有动能，目前根本无需讨论负利率。他说负利率不应是目前美国讨论的议题，且表示，美国的银行状况良好，不担心部分银行股的疲弱。

--在欧洲央行3月政策会议前对决策者的访谈显示，调降存款利率获得了管委会委员的坚定支持，但采取更为激进行动的意愿仍然有限。

* 意大利财政部称，欧洲央行正就购买不良贷款支持的资产支持证券(ABS)并接受其为银行借贷抵押品与意大利政府磋商。

--德国经济部报告称，德国经济正行进在温和增长的道路上，脆弱的全球经济造成了影响。该报告称，德国国内服务业处于上升趋势。近期资本市场的波动映射出经济风险。

--日本央行副总裁中曾宏称，负利率并不一定会损及银行获利，他说银行股价大跌有些“过度”，日本央行短期内想要密切关注负利率政策向经济传导的情况。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五反弹，标普500指数结束了五日连跌，因金融和商品股等近期跌幅较大股票反弹。道琼工业指数上涨313.66点，或2%，报15,973.84点；标准普尔500指数大涨35.7点，或1.95%，报1,864.78点；Nasdaq指数上升70.68点，或1.66%，报4,337.51点。三大指数本周均下跌，道指下挫1.4%，标普500指数跌0.8%，NASDAQ指数下滑0.6%。

--欧洲股市强劲反弹，德意志银行和德国商业银行暴涨，扶助股市收复本周稍早的部分失地。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高3%，从逾两年低点回升。德意志银行称将回购超过50亿美元高级债，缓和了对该行债券的担忧后，股价暴涨11.8%。德国商业银行公布第四季扭亏为盈后，股价飙升18%。

德股DAX指数大涨2.45%，收报8,967.51点，但仍较去年4月所创的纪录高位低了近30%。英股富时100指数劲升3.08%，报5,707.60点。法股CAC指数收高2.52%，报3,995.06点。

汇市:

--美元上涨，此前数据显示美国消费者支出看来在1月重拾动能，支持了在其他央行放宽政策之际，美联储将继续升息的可能性。美元兑日圆上扬0.75%，报113.26日圆，本周下挫超过3%，且为连续第二周跌幅超过3%。欧元兑美元跌0.6%，报1.1250美元，兑瑞郎升0.5%，报0.9765瑞郎。美元指数午后升至日高96.215，尾盘升0.4%，报95.972。

债市:

--美国公债收益率上涨，因股市走坚，此前数据显示1月美国消费者支出重获动能，暗示经济放缓可能没有许多投资者近几周所担忧的那么严重。指标10年期美债价格尾盘跌27/32，收益率从周四尾盘的1.644%升至1.737%。30年期美债价格尾盘骤降1-13/32，收益率从周四的2.520%升至2.588%。

--葡萄牙公债收益率(殖利率)录得逾两年半以来的最大周线涨幅，本周市场走势动荡，令人回想起2011-2012年欧债危机时期的债市表现。受对欧洲银行业及全球经济体质的担忧拖累，投资者将葡萄牙视为欧元区脆弱环节。葡萄牙10年期公债收益率回落至3.63%，周四升至4.38%，为2014年4月以来最高。葡萄牙公债收益率较上周五收盘上涨65个基点，为自2013年7月以来的最大周线涨幅。

德国10年期公债收益率上升9个基点至0.26%，脱离周四所及九个半月低位0.13%，跟随油价飙升8%走势，因油价上涨帮助缓解通胀下滑的忧虑。

油市:

--全球油价飙升多达12%，之前有报导称，石油输出国组织(OPEC)可能最终同意减产以缓解全球供应过剩的状况，而股市反弹提振风险意愿。近月美国原油期货合约大涨3.23美元，或12.3%，收报每桶29.44美元，日高为29.66美元。周四触及12年低位26.05美元。本周下跌4.7%。近月布兰特原油期货劲扬3.30美元，收报每桶33.36美元，周四跌至30美元之下。本周跌幅收窄至2%。

金属市场:

--金价微跌，前一交易日飙涨5%，在录得逾七年来最大单日涨幅后受压于获利回吐，但黄金仍将实现四年来最佳周度表现，因投资者涌入避险资产。2007 GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,238.36美元，但本周上涨5.5%，势将连续第四周上涨，并录得2011年10月以来最大周度涨幅。美国4月期金收跌0.7%，报每盎司1,239.40美元，本周有望上涨7.1%，为2008年12月以来最大的周度涨幅。

现货银下跌0.3%，报每盎司15.70美元，低于周四触及的15.95美元的三个月高位。现货铂金微跌0.1%，至956.04美元，周四曾升至去年11月以来最高。现货钯金涨0.2%，报522.22美元。

--期铜上涨，与原油和股市一起走坚，此前美国经济数据令投资人冀望经济成长复苏加速，但中国市场将在下周开市，金属投资者惴惴不安。伦敦金属交易所(LME)期铜收涨1.2%，报每吨4,500美元，但本周周线下跌近3%，为约一个月来最大周度跌幅。(完)