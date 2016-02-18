《路透早报》--2月19日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--路透2月短观调查日本制造业景气判断指数(18日2330)

--德国1月生产者物价指数(PPI)(0700)

--英国1月公共部门净借款(0930)

--英国1月零售销售(0930)

--加拿大1月消费者物价指数(CPI)(1330)

--加拿大12月零售销售(1330)

--美国1月消费者物价指数(CPI)(1330)

--欧元区2月消费者信心指数初值(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧美工商会组织的一项活动(1330)

--美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济前景发表演说(1340)

以下为2月18日下午5:00至2月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国就业市场强势依旧，制造业仍然步履维艰

美国上周初请失业金人口意外减少，表明美国就业市场状况依然强劲，美联储年内升息的可能性犹存。2月大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩的速度放缓，且有迹象显示，薪资增长加快。但在困境中挣扎的制造业开始企稳的苗头被新订单和就业分项指标进一步下滑所掩盖。初请失业金人口连续50周低于30万大关，持续时间为1970年代初以来最长。1月世企研消费者信心指数连降第二个月，因股市震荡。

--欧洲央行认为成长面临新风险，担心低油价的二次效应--1月会议记录

欧洲央行周四表示，欧元区经济正在温和的复苏，但风险正在加大，且有迹象表明低油价效应可能传导至其它商品和服务的价格。欧洲央行公布的1月利率会议记录称，新的风险(主要是来自新兴市场)继续使欧元区前景不明，而薪资增长迟缓暗示低油价的“二次效应”可能正在形成。尽管欧洲央行1月维持利率不变，但承诺在3月10日会议上将评估并有可能调整其政策，市场将这份声明解读为央行宽松政策的可能性很高。

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯称，美国渐进升息为“最佳路径”

威廉姆斯周四称，美联储应坚持渐进升息计划；到今年年底美国失业率将在4.5%，通胀率料将在两年内达到2%目标水平。他表示自去年12月美联储实施近十年来首次升息并暗示会在2016年升息四次以来，他的前景展望几乎没有变化。

--OECD调降全球经济成长预估，敦促各国领导人出手刺激需求

经济合作暨发展组织(OECD)周四调降美国、欧洲和巴西等经济体的增长预估，并敦促全球领导人共同行动来刺激需求，为今年全球经济增长加速的希望泼了一盆冷水。OECD在其经济展望中，将2016年全球经济增速预估从11月时的3.3%调降至3.0%。这意味着，今年全球经济增速不会超过2015年，而2015年的增幅已经是五年来最慢。OECD称，贸易、投资和薪资增长仍然非常疲弱，并敦促全球领导人动用所有政策杠杆来刺激经济增长。

--德国财政部报告称，强劲内需可望推动今年经济增长

德国财政部周五表示，德国内需和难民问题方面的公共支出增加，将支撑该国今年的经济增长，抵消全球经济疲弱导致出口下滑的影响。财政部2月报告称，政府预期今年实质民间消费将增长1.9%。1月政府税收收入较上年同期上升3.7%至221亿欧元。财政部称，12月企业订单水平较高和营收增加，预示工业部门在春季将回暖。报告还表示，就业市场“尤为强劲”，就业率上升且企业增聘雇员。

--沃尔玛预测销售增长温吞；股价应声挫跌3%并拖累大盘走势

沃尔玛周四公布季度获利下滑，并给出黯淡的销售展望，受累于杂货商品价格下跌且服饰需求迟滞，其股价应声下挫逾3%。沃尔玛预估本季美国同店销售将增加0.5%，低于上年同期的增长1.1%。沃尔玛表示，第四季净利下降7.9%至45.7亿美元，合稀释后每股1.43美元。公司同时预估，新财年净营收将持平，低于前次预估的成长3-4%。公司扣除关店等项目费用后，每股盈余达1.49美元，优于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的1.46美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收低，结束三日连升，因沃尔玛公布的业绩乏善可陈，股价大跌重压市场，且油价回落。道琼工业指数收低40.61点，或0.25%，至16,413.43点；标准普尔500指数跌8.99点，或0.47%，至1,917.83点；Nasdaq指数下挫46.53点，或1.03%，至4,487.54点。

--欧洲股市升至两周高位后回软收低，来自科技股升势的支撑被能源和矿业等商品股下滑所抵消。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%，报1,293.92点，盘中触及2月4日来最高的1,304.97点。英股富时100指数跌0.97%至5,971.95点，法股CAC指数微升0.15%至4,239.76点，德国DAX指数涨0.92%至9,463.64点。

汇市:

--美元兑日圆在震荡交投中下跌，随着油价和美股再次回落，风险偏好再度降温打压美元兑日圆。尾盘时，美元兑日圆 JPY= 跌0.8%至113.18。尽管美元指数升0.1%至96.908，但稍早涨幅大得多。欧元兑美元跌0.3%，至1.1096美元。

债市:

--美国公债价格上涨，指标收益率从一周半高位回落，因股市在连续三日上涨后失去动能，重燃了对低收益率公债的需求。指标10年期公债价格最新上涨16/32，收益率报1.760%，较周三收盘下跌近5个基点。30年期公债价格最新上涨29/32，收益率报2.639%。

--南欧国家公债收益率领跌欧元区，反映出经历了数周的全球市场动荡之后，风险偏好有所恢复。但最高评级的德债收益率也下跌，表明欧洲央行下个月进一步放宽政策的预期仍是市场的主要推动力。葡萄牙10年期公债收益率跌13个基点至3.29%，较上周的峰值下降逾100个基点。西班牙年期公债下跌4个基点，报1.71%。意大利10年期公债收益率跌至1.52%的逾一周最低水平。德国10年期公债收益率下滑5个基点至0.22%。

油市:

--布兰特原油收跌，此前数据显示，美国原油库存升至纪录高位，盖过了主要石油生产国达成冻产计划的影响，本周受冻产计划影响油价大幅上涨。布兰特原油收跌0.22美元，结算报价每桶34.28美元。美国原油收涨0.11美元，结算报价每桶30.77美元，稍早触及31.98美元的盘中高位。

金属市场:

--金价大涨逾2%，扭转稍早跌势，并提振银价走势，因美股回落，重新激活黄金的避险吸引力。1957 GMT，现货金涨2.1%，报每盎司1,234.50美元。美国4月期金结算价升1.2%，报每盎司1,226.30美元。现货银扭转稍早跌势，升1.3%，报每盎司15.48美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜价格下跌，因尽管预计中国将采取更多货币刺激政策，市场仍对中国需求感到紧张，但油价和股市上涨帮助限制了跌幅。指标期铜收盘没有成交，最后买入价下跌0.3%，报每吨4,575美元。期铝下跌0.1%，收报每吨1,517美元，期锌上涨3%，报每吨1,697美元。(完)