《路透早报》--2月20日

[重大数据或新闻]

--英国首相卡梅伦表示，我谈成了一个给予英国在欧盟内特殊地位的协议，将在明日提交内阁。欧洲理事会主席图斯克称将英国留在欧盟的协议获得了一致支持。

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五称，她仍预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将逐步升息，指出“我感觉支持经济的利率路径仍是逐步降低政策宽松度，”。她补充说，周五发布的美国通胀数据与她所持通胀将缓慢回升至美联储2%目标的观点一致。

另外，梅斯特还表示政策利率将会逐步走高，而不是回调，希望在联储停止将到期回笼资金再投资前看到联邦基金利率被进一步上调。梅斯特称美联储的资产负债表仍是应对下一次经济滑坡的工具之一，可以购买资产，前瞻性指引可以在经济滑坡时再度被引入。她指出，一旦美元开始企稳，对通胀的影响将会消退，不希望使用负利率。

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在路透于纽约举行的会议上称，宽松措施一直十分有效，要不是ECB采取了政策措施，去年的通胀率将是负的。冈斯坦西欧称，近期油价的下跌完全是一个出乎预料的冲击，要避免低通胀率的二次效应。预计下半年通胀率将上升，上半年整体通胀率有可能为负。他表示，没有试图在3月政策决定前“强化预期”，市场波动是否将影响实际通胀率难以确定。他表示，市场传达了悲观的观点，ECB将加以考虑。若ECB确定通胀上升推迟，或很乐意“决定采取行动”。

*冈斯坦西欧还指出股市对欧洲银行业的看法可能太过负面；淡化欧洲央行负利率的的影响。如果欧洲央行进一步放宽政策，必须考虑对银行的影响。冈斯坦西欧表示，风险趋向下档，但并不像全球将进入新一轮衰退那么严重。

--华尔街日报周五援引知情中国官员的消息报导，中国证监会主席肖钢将在“数日内”离职。该报称，接替肖钢的将是中国农业银行董事长刘士余，他还曾担任中国央行副行长。

周五公布的重要经济数据包括：

* 美国1月消费者物价指数(CPI)较前月持平(预估为下降0.1%)；1月CPI较上年同期上涨1.4%(预估为上涨1.3%)；1月核心CPI较上年同期上涨2.2%(预估为上涨2.1%)；1月核心CPI较前月上涨0.3%(预估为上涨0.2%)；1月民间部门每周平均实质所得上升0.7%。

* 欧盟执委会周五公布的数据显示，欧元区2月消费者信心指数初值跌幅超过预期。欧元区2月消费者信心指数初值从1月的负6.3下降至负8.8，路透访查的分析师预估均值为负6.7。欧盟区整体消费者信心指数下跌2.4点，至负6.6。

* 加拿大1月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%，较上年同期上涨2.0%；1月核心CPI较前月上升0.3%，较上年同期上涨2.0%。[nL3S15Y4B0]

* 加拿大统计局周五公布，加拿大12月零售销售较前月下滑2.2%，因许多地区冬季反常的温暖天气帮助拉低了季节性购买活动。11个行业分项中的10个出现销售下降，零售额占比为97%。以销量计算，12月零售销售增长2.3%。

* 英国统计局公布，英国1月扣除银行的公共部门净借款(PSNB)为盈余112.10亿英镑，高于2015年1月的盈余102.17亿英镑。但今年1月份的盈余规模仍小于路透调查所预计的126.5亿英镑。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周五几收平盘，应用材料大涨，扶助提振科技股，抵消油价再度下挫的影响，但主要指数仍录得今年以来最佳周度表现，Nasdaq指数本周升幅更是7月来最大。道琼工业指数下跌21.44点，或0.13%，至16,391.99点；标准普尔500指数下跌0.05点，至1,917.78点；Nasdaq指数涨16.89点，或0.38%，至4,504.43点。本周道指升2.6%，标普500指数涨2.8%，Nasdaq指数攀升3.8%。

* 欧洲股市转跌，受累于银行股、石油股和汽车类股下跌，因投资者在经历一周上涨后锁定利润，欧洲股市今年开局震荡后本周稳定下来。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.7%，收报1,285.07点，但本周仍上涨4.3%，为2015年10月以来最佳周度表现。英股富时100指数跌0.36%至5,950.23点，法股CAC指数跌0.39%至4,223.04点，德国DAX指数跌0.8%至9,388.05点。

汇市:

--日圆兑欧元和美元大涨，此前油价和全球股市再度下滑，凸显投资人对全球经济成长的忧虑。美元全面下滑，但本周美元指数创约两个月最大周度升幅。美元指数周五跌0.3%，报96.64。日圆兑欧元触及两年半高位。纽约尾盘，欧元兑日圆跌0.4%，报125.32日圆。日圆兑美元 也升至一周高位，美元尾盘跌0.6%，报112.59日圆。欧元兑美元升0.2%，报1.1018美元，不过欧元本周录得11月第三周来最大单周跌幅。

债市:

--美国较短期公债收益率上涨，因美国1月消费者物价报告强于预期，点燃对美联储升息步幅可能较一些交易商预期更快的押注。指标10年期美债升3/32，收益率跌1个基点，报1.748%，本周变动不大。由于1月CPI报告激活了今年稍后升息的押注，交易商买入较长期公债，因认为他们提供的回报高于较短期公债。这种令收益率曲线趋平的押注使得30年期/五年期公债收益率差收窄至逾三周最低的1.38个百分点。

* 欧元区债券收益率(殖利率)周五小跌，数据显示德国生产者物价指数(PPI)降幅超过预期，以及欧洲央行官员的讲话，都强化了欧洲央行下月有可能放宽货币政策以提振处于低档的通胀和经济增长预期。德国10年期公债收益率下跌1个基点至0.20%，朝上周触及的九个半月低点0.13%靠拢。多数其他欧元区10年期公债收益率跌幅相若。两年期德债收益率下跌约1个基点，至负0.52%，逼近上周触及的纪录低位。10年期英债与可比德债收益率之差约在120个基点，接近两周来最阔水准。

油市:

--油价下跌4%，布兰特原油连续第三周下跌，因美国原油库存创纪录令全球冻产计划可能无助于减少市场现有的巨量供应的担忧加剧。布兰特原油下跌1.27美元，或3.7%，结算价报每桶33.01美元。美国原油下跌1.13美元，或3.7%，结算价报每桶29.64美元。布兰特原油本周下跌1%，美国原油持平。本周油市大幅波动，每日价格波动多至5%。

金属市场:

--金价微跌，因投资者在前一交易日大涨2%后锁定利润，但将在更长时间内实施低利率的预期将金价维持在每盎司1,225美元之上。1940 GMT，现货金下跌0.04%，报每盎司1,231.43美元，料本周将下跌0.5%，为五周来第一次周线下跌。美国4月期金收涨0.4%，报1,230.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜、期锌和期镍价格触及约两周最高水平，因中国需求增长前景更光明，且担心供应可能出现供应短缺。期铜将录得五周内的第四周上涨，因交易员在低价时买入，在主要消费国中国进入更强劲需求季前，增加库存。三个月期铜触及每吨4,631.50美元的高位，为2月9日以来最高，后缩减涨幅，收涨1%，报4,621美元。期铜本周上涨近3%，从1月15日触及的六年半低位4,318美元反弹。(完)