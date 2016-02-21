《路透早报》--2月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国2015年金融机构直接投资流量和存量数据

--法国2月Markit制造业、服务业和综合采购经理人指数(PMI)初值(0800)

--瑞士1月生产者/进口物价(0815)

--德国2月Markit制造业、服务业和综合PMI初值(0830)

--意大利1月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调合指数(HICP)终值(0900)

--欧元区2月Markit制造业、服务业和综合PMI初值(0900)

--美国1月全国活动指数(1330)

--美国2月Markit制造业PMI初值(1445)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国企划财政部长官柳一镐将就近来经济事件和政策举行外国媒体记者会(0530)

--澳洲央行支付政策部门主管Tony Richards出席支付创新2016年会议(2210)

以下为2月19日下午5:00至2月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国1月核心CPI增幅创近四年半高位，提升今年收紧政策预期

租赁和医疗保健支出增加，提振美国1月扣除食品和能源的核心消费者物价指数(CPI)较前月增加0.3%，为2011年8月以来最大升幅，支持了对美联储(FED)可能一如预期在今年逐步加息的观点。1月核心CPI较上年同期增长2.2%，为2012年6月以来最大增幅，并超过过去10年的平均年化通胀率1.9%。

美股周五下跌，受油价跌势拖累；短期美国公债收益率(殖利率)上升，投资者消化通胀数据的影响，即可能提高今年继续加息的可能性。美元兑欧元和日圆下挫。

--中国国务院任命刘士余为证监会新主席，投资者期待股市新方针

市场高度关注的中国证监会高层人事变动终于有了定论。据新华社周六报导，国务院决定，任命刘士余为中国证监会主席，免去肖钢的中国证监会主席职务。这无疑将给A股市场投资者带来新的政策期待。

--英国首相将脱欧公投时间定在6月23日，此前与欧盟达成协议

英国首相卡梅伦周六将英国是否留在欧盟的公投时间定在6月23日。此次公投对英国内部的团结和欧盟的生存能力可能具有深远影响。卡梅伦之前与欧盟其他27国领导人达成协议，给予该国“特殊地位”，随后向英国政府的高级部长介绍了这一新的解决方案。但内阁中有少数几位成员反对卡梅伦与欧盟达成的协议，其中包括他的密切盟友。伦敦市长Boris Johnson周日表态支持英国脱离欧盟，这位重量级人物的表态，增加了英国选民6月公投赞成脱欧的可能性，给卡梅伦构成一大打击。民调显示，约有五分之一的英国选民尚未作出决定，不过自卡梅伦在欧盟峰会上达成协议之后，支持英国留在欧盟的倾向升温。

--克利夫兰联储总裁乐观看待通胀，预计美联储继续逐步升息

美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特称，美国通胀数据以及经济整体力道改善，应会促使美联储今年继续逐步升息。她表示“我感觉支持经济的利率路径仍是逐步降低政策宽松度”，但指出鉴于海外经济增长缓慢、美元强势、金融限制增加以及能源业饱受重创，利率将“在一定时间内”保持宽松。

--马德里一法院下令批捕工行马德里分行六名员工

马德里一法院周六下令批捕中国工商银行马德里分行的六名员工。这六名员工本周在洗钱指控调查中被拘留。法院在声明中称，这六名员工涉嫌犯有“数种经济罪行”，但没有公布更多细节。据一位司法界消息人士称，他们面临洗钱、欺诈和税务犯罪的指控，其中一位是马德里分行的总经理。

--欧洲央行副总裁称若放宽政策，将保护银行业者免受伤害

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，如果欧洲央行下个月因为通胀反弹时间推迟而放松政策，那么该央行将保护银行免受此举带来的意想不到的伤害。但他补充称尚未就是否放宽政策作出决定。“在考虑如果我们决定略微放宽政策能做些什么时，我们将需要缓解这对银行业者的影响，就像瑞士和日本等其他国家那样，”冈斯坦西欧称，他指的是采取分级负利率政策的央行。

--雅虎启动出售核心业务进程，成立独董委员会探索各种选项

雅虎周五正式启动出售核心业务进程，此举在倍感挫折的投资者看来是迈出积极的一步，但并不足以阻止维权投资者对冲基金发动代理权之争。雅虎宣布其董事会组建了独立董事委员会以探索各种策略替代方案，并已聘请投资银行和律师事务所运作，之后该公司股价跳涨。知情消息人士称，尽管启动出售程序，但维权投资者对冲基金Starboard Value的创建人Jeffrey Smith并不让步，将继续寻求提名几位董事进入雅虎董事会，以确保出售进程顺利推进。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周五几收平盘，应用材料大涨，扶助提振科技股，抵消油价再度下挫的影响，但主要指数仍录得今年以来最佳周度表现，Nasdaq指数本周升幅更是7月来最大。

道琼工业指数下跌21.44点，或0.13%，至16,391.99点；标准普尔500指数下跌0.05点，至1,917.78点；Nasdaq指数涨16.89点，或0.38%，至4,504.43点。本周道指升2.6%，标普500指数涨2.8%，Nasdaq指数攀升3.8%。

--欧洲股市转跌，受累于银行股、石油股和汽车类股下跌，因投资者在经历一周上涨后锁定利润，欧洲股市今年开局震荡后本周稳定下来。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.7%，收报1,285.07点，但本周仍上涨4.3%，为2015年10月以来最佳周度表现。

英股富时100指数跌0.36%至5,950.23点。法股CAC指数跌0.39%至4,223.04点。德国DAX指数跌0.8%至9,388.05点。

汇市:

--日圆兑欧元和美元大涨，此前油价和全球股市再度下滑，凸显投资人对全球经济成长的忧虑。美元全面下滑，但本周美元指数创约两个月最大周度升幅。美元指数周五跌0.3%，报96.64。

日圆兑欧元触及两年半高位。纽约尾盘，欧元兑日圆跌0.4%，报125.32日圆。日圆兑美元也升至一周高位，美元尾盘跌0.6%，报112.59日圆。欧元兑美元升0.2%，报1.1018美元，不过欧元本周录得11月第三周来最大单周跌幅。

债市:

--美国较短期公债收益率上涨，因美国1月消费者物价报告强于预期，点燃对美联储升息步幅可能较一些交易商预期更快的押注。

两年期公债价格跌2/32，收益率报0.746%，较周四尾盘升逾3个基点，本周升幅为5个基点。指标10年期美债价格升3/32，收益率跌1个基点，报1.748%，本周变动不大。

--欧元区债券收益率小跌，数据显示德国生产者物价指数(PPI)降幅超过预期，以及欧洲央行官员的讲话，都强化了欧洲央行下月有可能放宽货币政策、以提振处于低档的通胀和经济增长的预期。德国10年期公债收益率下跌1个基点至0.20%，朝上周触及的九个半月低点0.13%靠拢。多数其他欧元区10年期公债收益率跌幅相若。

两年期德债收益率下跌约1个基点，至负0.52%，逼近上周触及的纪录低位。10年期英债与可比德债收益率之差约在120个基点，接近两周来最阔水准。

油市:

--油价下跌4%，布兰特原油连续第三周下跌，因美国原油库存创纪录令全球冻产计划可能无助于减少市场现有巨量供应的担忧加剧。

布兰特原油下跌1.27美元，或3.7%，结算价报每桶33.01美元。美国原油下跌1.13美元，或3.7%，结算价报每桶29.64美元。布兰特原油本周下跌1%，美国原油持平。

金属市场:

--金价微跌，因投资者在前一交易日大涨2%后锁定利润，但将在更长时间内实施低利率的预期将金价维持在每盎司1,225美元之上。

现货金收盘略跌，报每盎司1,227.81美元，周线亦为五周来第一次下跌。美国4月期金收涨0.4%，报1,230.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜、期锌和期镍价格均触及约两周最高水平，因中国需求增长前景更光明，且担心可能出现供应短缺。期铜将录得五周内的第四周上涨，因交易员在低价时买入，在主要消费国中国进入更强劲需求季前增加库存。

三个月期铜触及每吨4,631.50美元的高位，为2月9日以来最高，后缩减涨幅，收涨1%，报4,621美元。期铜本周上涨近3%。期锌大涨2.8%，收报每吨1,744.50美元，为自2月9日以来最高。期镍急升2.7%，报收每吨8,575美元，为自2月4日以来最高。期镍本周在基本金属市场表现最佳，上涨9%，因中国买家寻求达成融资交易而进口更多金属，这是期镍价格自2014年5月以来的最大周度涨幅。(完)