《路透早报》--2月23日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国1月银行结售汇数据和银行涉外代客收付款数据

--德国第四季国内生产总值(GDP)修正值(0700)

--法国2月企业景气指数(0745)

--台湾第四季经常帐(0820)

--香港1月消费者物价指数(CPI)和11-1月失业率(0830)

--德国2月IFO企业景气判断指数、现况指数和预期指数(0900)

--美国12月CaseShiller 20个城市经季调房价指数(1400)

--美国2月消费者信心指数、1月成屋销售年率和2月里奇蒙联储综合指数(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行总裁卡尼接受英国议会一个委员会质询(1000)

--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利发表演说(1330)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在德银资本论坛发表演说(1330)

--加拿大财长摩尔诺在国会发表证词，料涉及高于预期的预算赤字(1600)

--英国央行首席经济学家霍尔丹发表演讲(1700)

--韩国央行总裁李柱烈主持与学者、分析师的例行会议(2230)

--菲律宾央行总裁泰谭柯在一次活动上发表讲话

以下为2月22日下午5:00至2月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国经济今年要保持运行在合理区间，加强定向调控--政治局会议

中国中共中央政治局周一召开会议称，今年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，把握好稳增长和调结构的平衡，保持经济运行在合理区间，着力加强供给侧结构性改革，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势。

中央人民广播电台并援引会议表示，今年要做好重点领域风险防控，要创新宏观调控方式，加强区间调控、定向调控和相机调控，为经济发展和结构改革营造稳定环境。

美国总统奥巴马当日亦发表讲话称，中国认识到无法维系由出口带动的经济成长模式，但需要时间来改变。此外，美国财政部一高级官员称，供应侧改革对中国向消费驱动型成长转型‘至关重要’，中国近期有关汇率政策的沟通‘有建设性’，应继续明确沟通其政策行动。

--OPEC秘书长称若冻产协议成功，可能采取进一步举措

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里表示，如果冻产协议能坚持几个月，OPEC可能考虑采取“其他举措”，以消除全球市场上持续存在的供应过剩问题。巴德里强调，OPEC和非OPEC产油国准备合作消除全球石油供应过剩的问题，并称上周沙特、俄罗斯和其他产油国达成的初步冻产协议仅仅是开始。他还称愿意与美国官员讨论油价崩跌的问题。

--欧元区2月综合PMI创13个月低位，美国2月Markit制造业PMI为2012年10月来最低

根据Markit，欧元区2月综合采购经理人指数(PMI)初值自1月的53.6下滑至13个月低位52.7，且逊于路透调查预期的53.3。服务业和制造业的表现都大幅弱于预期。该报告还提供了有关价格下调的进一步佐证，料将巩固有关欧洲央行在3月扩大放宽货币政策的预期。

美国2月Markit制造业PMI初值为51.0，追平2012年10月的低点。1月终值为52.4。2月产出分项指数初值为51.3，为2013年10月以来最低。

--霍尼韦尔和联合技术就合并进行磋商--消息

了解情况的消息人士表示，两家航空部件供应商--霍尼韦尔与联合技术就合并展开协商，但联合技术认为美国反垄断机构将否决该交易。其中一位消息人士表示，这两家美国跨国企业的合并讨论目前并不积极。稍早美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导，若达成协议，两家公司合并后的营收将超过900亿美元。联合技术股价收升4.69%至92.37美元。霍尼韦尔股价下跌1.96%至105.17美元，稍早一度升至纪录高位。

--必和必拓逾16年来首次报亏，1988年来首次削减股息

矿业巨擘必和必拓宣布，削减中期股息75%，为1988年来首次削减派息，因原油、铁矿石、煤炭等原材料价格崩跌。必和必拓公布，2016会计年度上半年净亏损56.7亿美元，为逾16年来首次亏损，并削减中期股息至0.16美元。此次削减派息意味着必和必拓承诺逐步增加派息的政策告终。受此消息影响，必和必拓在美股盘后交易中重挫3.1%。

--英镑创近六年来最大单日跌幅，卡梅伦力辩留欧

受英国可能退出欧盟的担忧影响，英镑周一录得近六年来最大单日跌幅，这增添了英国首相卡梅伦面临的压力。卡梅伦正努力为他此前达成的为使英国留在欧盟的协议辩护。卡梅伦在国会发表辩词，宣称该协议为英国留在欧盟提供了良好基础。但他受到本党议员的抨击，并与约翰逊唇枪交锋。约翰逊表态支持脱欧令卡梅伦非常失望。市场对于英国是否退出欧盟的不确定性极为敏感。

继约翰逊周日发表言论之后，英镑兑美元在美国市场早盘的跌幅一度达到2.3%并触及七年低位1.4057美元。纽约尾盘，英镑回升到1.4149。日内跌幅仍约为1.78%，创出近六年来的最大单日跌幅。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一急升，受助于油价劲涨，提振雪佛龙和斯伦贝谢等近期受重创的能源股。标普500指数10大类股全部收涨，但因今年市场动荡而感到疲惫的投资者对股市仍保持警惕。

道琼工业指数收涨228.67点，或1.39%，至16,620.66点；标准普尔500指数收高27.72点，或1.45%，至1,945.50点；Nasdaq指数涨66.18点，或1.47%，至4,570.61点。

--欧洲股市上涨，因矿业股劲升，帮助抵消了对英国可能退出欧盟的担忧，以及汇丰控股股价下挫的影响。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.65%，收报1,306.30点，今年迄今该指数下挫近10%，因投资人担心全球经济放缓。

英股富时100指数大涨1.47%至6,037.73点。法股CAC指数升1.79%至4,298.70点。德国DAX指数劲升1.98%至9,573.59点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币升至约三周高位，受油价和股市反弹带动，英镑和欧元下挫，因投资人担心英国可能退出欧盟。英镑跌幅最大，兑美元挫至七年低点1.4057，因对英国可能“退欧”的忧虑加重。英镑的跌势波及欧元和瑞郎等其他欧洲货币。

纽约尾盘，英镑兑美元下挫1.78%，报1.4149美元，欧元兑英镑升0.82%，报0.7795英镑。美元指数升0.8%，报97.382，稍早攀升至2月3日来最高97.600。美元兑瑞郎也触及2月4日来最高1.00040瑞郎，尾盘升0.9%，报0.99835瑞郎。欧元兑日圆触及约三年低点124.380日圆，尾盘跌0.67%，报124.46日圆。美元兑日圆升0.23%，报112.880日圆。

债市:

--美国公债价格收低，因股市和油价上涨，令避险公债的需求降低，且本周美国财政部计划发售880亿美元中短期新债。

指标10年期美债价格跌5/32，收益率报1.77%，上周五尾盘报1.75%。两年期公债收益率由周五尾盘的0.74%升至0.77%。

--意大利和葡萄牙公债收益率下跌，跌幅超过欧元区其它国家公债，此前欧洲央行一位主要决策者称，该央行将保护银行业免受进一步放宽政策所带来的意外伤害。

意大利10年期公债收益率下跌5个基点，报1.53%。葡萄牙10年期公债收益率下跌1个基点，报3.36%，葡萄牙公债收益率已经从本月稍早触及的高位下跌了约100个基点。德国10年期公债收益率下跌2个基点，报0.18%。

油市:

--油价上涨高达6%，因美国页岩油产量下降的臆测和股市反弹支持了油市在经历长达20个月的暴跌后可能已经触底的观点。

美国原油涨1.84美元，或6%，结算价报每桶31.48美元，盘中一度涨穿32美元。布兰特原油涨1.68美元，或5%，结算报价每桶34.69美元。

金属市场:

--金价下滑多达2%，因美元上涨和投资者的风险意愿增强，但金价仍留守在每盎司1,200美元以上，此前涨势令金价本月升至一年高位。

1858GMT，现货金下挫1.6%，至每盎司1,208.60美元，盘中跌至1,201.63美元低位。美国4月期金收低1.7%，报每盎司1,210.10美元。现货银下跌1.2%，报每盎司15.15美元。现货铂金挫跌1.5%，报925.67美元。现货钯金下滑0.4%，报497.80美元。

--期锌价格飙涨至四个月高位，其它基本金属也大多上涨，因投资者的风险胃纳增加，他们同时也担心可能出现供应短缺。伦敦金属交易所(LME)三个月期锌盘中升至每吨1,790美元高位，为自10月23日以来最高水平，但在1,790美元的200日移动均线切入位遇阻后回落，全天上涨2.1%，报每吨1,781美元。

LME期铜上涨1.6%，报每吨4,694美元，盘中触及2月4日来最高4,701美元。期铝收升1.6%，报每吨1,574美元，为10月16日以来最高。期铅微跌0.1%，报1,728美元。期镍攀升2.1%，报8,755美元。期锡下滑0.3%，报每吨15,730美元。(完)