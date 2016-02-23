《路透早报》--2月24日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第四季薪资价格指数(0030)

--香港2015年第四季国内生产总值(GDP)(0300)

--瑞士1月瑞银消费指标(0700)

--法国2月消费者信心指数(0745)

--台湾1月外销订单(0800)、1月M2年增率(0820)

--意大利12月工业订单、12月工业销售(0900)

--英国1月银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(0930)

--英国2月工业联盟(CBI)零售销售差值(1100)

--美国2月Markit综合、服务业PMI初值(1445)

--美国1月新屋销售(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院新闻办举行外国记者沙龙活动，介绍今年“两会”相关新闻安排

--香港财政司司长曾俊华发表2016-17年度财政预算案，届时还将公布2015年全年和第四季GDP数据(0300)

--德国央行总裁魏德曼和德国央行委员会委员Joachim Nagel在央行新闻发布会上发表讲话

--南非财长戈尔丹向议会提交全国预算案，并公布最新预算赤字以及未来三年的经济增长预估(1200)。

--德国央行总裁魏德曼举行记者会(1300)

--美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表演讲，题为“货币政策能否影响经济增长？”(1300)

--美国达拉斯联储总裁柯普朗在一次活动中可能就美国经济与货币政策前景发表讲话(1645)

--英国央行副总裁康利夫发表演说(1730)

--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri在当地商会讲话(1735)

--比利时央行总裁斯麦茨(Jan Smets)发表央行年度报告(1900)

以下为2月23日下午5:00至2月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--沙特油长排除减产的可能性，预计更多主要产油国将支持“冻产”

沙特阿拉伯石油部长欧那密周二表示，他有信心将有更多产油国支持冻结产油量在目前水平的提议，有关磋商预期在下月进行，但他实际上也排除了主要产油国将很快减产的可能性。

欧那密向全球能源官员表示，若更多产油国支持冻结原油产量和原油需求上升，会在一段时间后缓解全球供应过剩的问题。但他强调，市场不应该将该尚不成熟的协议视为减产的序幕，他表示，产油国之间的信任不足，令产油国无法达成减产协议。

欧那密发表讲话后，油价下跌约4%，并拖累股市走低。

--美国楼市强劲但消费者信心下滑，德国企业信心指数跌至逾一年低位

美国1月成屋销售意外上涨0.4%，达到六个月高位，是美国经济在全球增长放缓、金融市况收紧的背景下仍稳固增长的最新迹象。此外，12月标普/Case Shiller房价指数上涨5.7%，也反映出房屋市场强劲。但股市大跌令2月消费者信心降至92.2，经济前景展望因此缓和下来。美国金融市场基本未受这些好坏不一的数据影响，因为投资者将注意力集中在油价上。

德国2月Ifo企业景气判断指数降至105.7，连续第三个月下降，且创下2014年12月以来新低。制造业预期指数从1月的102.3大降至2月的98.8，创2008年雷曼兄弟破产事件后以来最大降幅。数据公布后，欧元兑美元跌至三周低点，外界对德国经济的忧虑加深。

--英国央行总裁卡尼称如有必要，可能降息和扩大QE

英国央行总裁卡尼表示，为了打消外界对英国央行在提振经济方面弹药不足的疑虑，如有必要，可能采取降息和扩大债券购买计划的举措。卡尼称，随着经济继续增长，未来三年英国升息的可能性更高，并表示英国没有实施负利率的计划。卡尼提到新兴市场风险加剧，并称若有必要英国央行可以推出更多刺激举措。

--美国堪萨斯城联储总裁乔治称，联储3月会议应考虑升息

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，美联储(FED)应考虑在3月举行的下次会议上升息。乔治今年在美联储利率决策委员会具有投票权，她称会等到3月15-16日再决定是否支持升息。乔治表示，如果金融市场震荡走势持续，可能令决策者暂停升息。但她称，自12月以来，美国经济前景未发生根本性改变。

--瑞士央行总裁乔丹称货币政策已经见效，非传统措施需要谨慎

瑞士央行总裁乔丹表示，该行的负利率以及必要时实施汇市干预的政策已经见效，但瑞郎兑欧元的实质汇率仍然大幅高估，央行准备在必要时实施干预。乔丹同时警告称，央行的非传统货币措施具有局限性，需要不断重新评估。受乔丹讲话影响，欧元兑瑞郎一度跌至一个月低位。

--中国央行工作论文称改善货币政策债市传导效果，增加短期国债发行

中国央行研究局首席经济学家马骏等撰写工作论文称，为进一步改善货币政策通过债券市场的传导效果，建议增加短期(两年及两年以内)国债发行量和发行次数，加强央行对短期债券利率和货币市场利率的引导。该文建议，加快对境外投资者开放债券市场步伐；允许银行参与国债期货市场；提高商业银行市场化程度。

--企业面消息：

* 知情消息人士表示，日本电子制造商夏普董事会周三展开为期两日的会议，以决定是否要接受台湾鸿海提出的59亿美元收购案，而不是政府支持的产业革新机构(INCJ)的出价。

* 德意志交易所和伦敦证券交易所集团(LSE)正为合并作第三次努力，若双方合并则有望缔造更能与美国竞争对手相抗衡的欧洲最大交易所。伦敦证交所的股票交易业务与德意志交易所旗下欧洲期权与期货交易所(Eurex)的衍生品业务，将并入一规模近300亿美元的集团中。这将使上述企业扩张至与美国洲际交易所(ICE)相当的规模。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二下滑，因油价重拾跌势带来压力，阻断了今年开局大跌后的反弹势头。

道琼工业指数收低188.88点，或1.14%，至16,431.78点。标准普尔500指数收低24.23点，或1.25%，至1,921.27点。Nasdaq指数大跌67.02点，或1.47%，至4,503.58点。

--欧洲股市收低，因油价节节下跌且渣打银行和必和必拓的业绩令人失望，但交易所合并磋商的消息提振交易所营运商股价攀升。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌1.3%，至1,289.04点。

英股富时100指数收低1.25%，至5,962.31点。法股CAC指数收跌1.4%，至4,238.42点。德国DAX指数收挫1.64%，至9,416.77点。

汇市:

--日圆和瑞郎兑美元和欧元走强，因近期股市和油价的涨势消退，对这两种避险货币的需求重燃。另外，中国决定下调人民币汇率中间价也挫伤风险较高资产的人气。

美元兑日圆跌0.8%，报112.04日圆，盘中低见2月12日以来最低111.78日圆。欧元兑日圆盘中触及2013年4月以来最低123.07日圆，纽约尾盘报123.42日圆，日内跌0.8%。欧元兑瑞郎回落0.9%，报1.0927瑞郎，盘中跌至一个月低位，部分因瑞士央行总裁乔丹称利率有下限。欧元兑美元基本持稳，约三周来首次跌至1.10美元之下，纽约尾盘报1.1025。英镑兑美元跌0.9%，报1.4099美元，盘中跌至2009年3月以来最低1.4008美元。

债市:

--美国公债收益率下跌，此前沙特油长欧那密的讲话实际上排除了主要产油国近期减产的可能性，令油价和股市下跌。财政部标售260亿美元两年期公债获稳健需求。

指标10年期公债价格上升6/32，收益率报1.75%，周一尾盘报1.76%。

--爱尔兰公债收益率上涨，和可比法国公债收益率差触及八个月来最宽水准，受累于周五爱尔兰选举结果存在不确定性和英国退欧公投将如何影响爱尔兰。10年期爱尔兰公债收益率上升最多7个基点，至一周高位1.07%。爱尔兰/法国10年期公债收益率差报51个基点。

10年期德债收益率持平在0.18%。除了10年期爱尔兰公债收益率收升3个基点至1.02%外，所有其他欧元区公债收益率基本持平。

油市:

--油价急跌4%，之前沙特石油部长欧那密排除了任何减产的可能性，重申沙特保持产量不变的理由是，需求将会吸收在过去20个月拖累油价跌跌不休的过剩供应。

指标布兰特原油期货收跌1.42美元，或4%，报每桶33.27美元。美国原油期货回落1.52美元，或4.6%，收报每桶31.87美元。

金属市场:

--金价上涨约1%，因全球股市下滑，且资金大规模流入黄金上市交易基金，扶助金价收复之前几日的失地。2010GMT，现货金涨1.15%至每盎司1,223.40美元。美国4月期金收升1%，报1,222.60美元。

现货银升0.33%，报每盎司15.26美元。现货铂金上扬1.7%，报942.20美元。现货钯金升0.96%，报504.25美元。

--期铜价格下滑，因中国股市下跌，央行下调人民币中间价，增加了对最大金属消费国中国经济和需求增长的担忧。伦敦金属交易商指标期铜收跌1%，报每吨4,645美元。

期锡收盘时没有成交，最后买价上涨1.9%，报每吨16,025美元，盘中一度涨至16,200美元，为去年10月中以来最高，因有消息称，印尼锡炼厂PT Refined Bangka Tin (RBT)已停止冶炼业务，令市场供应不足的忧虑加重。期铝下跌1.7%，报1,547美元，盘中触及1,582美元的四个月高位。期锌下跌2.4%，报每吨1,738美元。期铅跌1%，报1,710美元。期镍下滑1.7%，报8,610美元。(完)