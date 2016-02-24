《路透早报》--2月25日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾1月季调失业率(0030)

--澳洲第四季资本支出(0030)

--德国3月Gfk消费者信心指数、1月消费者物价调合指数(HICP)终值(0700)

--瑞士第四季工业订单(0815)

--香港1月进出口(0830)

--欧元区1月M3货供额(0900)

--英国第四季国内生产总值(GDP)修正值、第四季企业投资初值(0930)

--欧元区1月通胀率终值(1000)

--意大利12月零售销售(1000)、1月对非欧盟贸易收支初值(1100)

--美国1月建筑许可修正值(1230)

--美国1月耐久财(耐用品)订单、一周请领失业金数据(1330)

--美国12月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(1400)

--新西兰1月进出口及贸易收支(2145)

--日本1月全国消费者物价指数(CPI)、2月东京地区CPI(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--2016国际金融业协会（IIF）第八届年度G20会议在上海召开

--中国国家发改委新闻会，介绍新型城镇化与特色小镇有关情况

--中国国新办新闻会，工信部部长苗圩介绍工业稳增长调结构有关情况

--恒生指数公司公布恒生指数季度检讨结果

--日本央行审议委员木内登英对企业领袖发表演说

--美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(0000)

--美国亚特兰大联储总裁洛克哈特在2016银行业前景会议中致辞(1315)

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯就经济前景发表演说(1700)

--欧洲央行管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼就欧洲利率政策和中国问题发表讲话(1745)

以下为2月24日下午5:00至2月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF报告敦促G20国家准备联合刺激计划，提振全球经济

在股市下跌、汇率波动、迹象显示全球经济疲软之际，20国集团(G20)高级官员本周将齐聚上海。国际货币基金组织(IMF)周三在一份报告中称，G20现在必须计划采取联合刺激举措，以止住全球经济减速势头。“G20现在必须计划利用可用财政空间提振公共投资，联手支撑需求，”IMF人士在报告中称。但IMF报告称，全球经济增长在放缓，而且新兴经济体金融状况在收紧，中国经济放缓对大宗商品出口国造成严重冲击。

报告称，全球各国政府可能需要创立新的融资机制，以帮助那些易受资金外流影响的新兴市场和大宗商品出口国。报告还呼吁发达经济体降低对货币政策的依赖，并更多地依靠财政政策来支持经济增长。报告指出，新兴市场经济体应在可行的情况下采取灵活的汇率，并只是暂时性地干预汇市。

--美国新屋销售骤降未撼动楼市复苏大势，服务业萎缩疑被夸大

美国1月新屋销售骤降9.2%，从10个月高位大幅回落，因西部地区销售急剧下降，同时新屋库存增至逾六年高位，不过楼市的整体库存仍然紧俏。尽管新屋市场看似有所降温，但总体来看，楼市仍然因就业市场供应收紧而受到支撑。此外，2月Markit美国服务业采购经理指数(PMI)初值降至49.8，为2013年10月以来首次降至萎缩区域。但因受访人将数据表现疲弱归因于东北部的恶劣天气，因此，此次数据可能有些夸大了服务业活动放缓情况。

数据公布后，美国金融市场几无变动，因投资者聚焦油价下跌，无暇他顾。

--中国经济运行处于合理区间，政府政策储备和工具充足--总理

中国国务院总理李克强周三强调，中国经济稳中有进，稳中有好，运行处于合理区间，中国政府应对各种风险和挑战经验丰富，政策储备和工具充足。中央电视台新闻联播援引他会见世行行长金墉时称，在世界经济出现放缓，国际贸易出现下滑，金融市场波动加剧的背景下，中国结构性调整取得积极进展，并将坚持实行积极的财政政策和稳健的货币政策。

--美国达拉斯联储总裁暗示，3月政策会议他将降低对升息路径预期

美国达拉斯联储总裁柯普朗表示，他对美联储(FED)升息进程较悲观的评估将在3月政策会议上得以反应。美联储有越来越多的官员表示，联储可能必须暂停进一步加息，因金融环境收紧，且通胀率升向美联储2%目标的步伐减缓，而柯普朗就是其中一位。他还重申，美联储在评估进一步数据决定利率路径时必须“耐心”且“谨慎”。

但美国里奇蒙联储总裁拉克尔称，美国就业市场持续强劲可能为美联储今年多次升息提供理由。他认为今年升息的预期依然合理，并表示经济数据并没有表明美国即将面临衰退。

--穆迪将巴西评级下调两个级距至垃圾级，评级展望为负面

美国穆迪投资服务公司成为第三家将巴西主权债评级下调至垃圾级的主要评级机构，将巴西评级下调两个级距至Ba2，因巴西数十年来最严重的经济衰退加深。穆迪表示，巴西评级展望修正为负面，因该国债务比率进一步恶化的前景，以及存在出现更多外部冲击的风险。

--惠普季度营收大幅下降12%，因个人电脑及打印机业务疲软

保留了原公司打印机和个人电脑(PC)业务的惠普公布季度营收下滑近12%，从138.6亿美元降至122.5亿美元,因个人电脑和打印机业务疲软。第一季持续经营业务获利降至6.5亿美元，合每股0.36美元.这是该公司拆分出来后首次独立公布业绩，惠普预计截至4月30日止的第二财季经调整的获利为每股0.35-0.40美元。惠普将2016年经调整后每股获利预估维持在1.59-1.69美元不变。惠普股价周三盘后持平，报10.82美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三尾盘反弹，终盘收涨，因油价转升，帮助缓解投资者对银行可能受到能源企业偿债问题所累的担忧。标普500指数十大类股中有九种上涨。

道琼工业指数收高53.21点，或0.32%，至16,484.99点；标准普尔500指数收高8.53点，或0.44%，至1,929.80点；Nasdaq指数收涨39.023点，或0.87%，至4,542.606点。

--欧洲股市连续第二日下跌，至一周低位，因铜价和油价下跌给商品相关类股带来进一步卖压。泛欧FTSEurofirst 300指数下跌2.3%，至约一周低位，该指数2016年以来已经下跌12%。

英股富时100指数收低1.6%，至5,867.18点。法股CAC指数收跌1.96%，至4,155.34点。德国DAX指数收挫2.64%，至9,167.80点。

汇市:

--英镑兑美元挫至七年低点，因对英国可能退出欧盟的担忧加重，而油价和英国退欧忧虑带动日圆全面上扬。英镑兑美元跌穿1.39美元，为2009年3月来首次，纽约尾盘跌0.6%，报1.3924美元。

欧元兑日圆触及近三年低点。美元兑日圆一度跌至两周低点111.040日圆，逼近本月稍早触及的15个月低点110.85日圆，纽约尾盘报111.760日圆。瑞郎上扬，美元兑瑞郎下挫0.3%，报0.9880瑞郎。挪威克朗兑美元挫至一个月低点，兑日圆大跌1.73%。美元兑挪威克朗尾盘升0.8%，报8.6744挪威克郎。

债市:

--美国公债收盘基本持平，因油价和股市逆转稍早跌势，大幅波动的油市近期料仍将主导债市走势。

指标10年期公债价格上涨2/32，收益率报1.74%，盘中最低跌至1.65%。

--葡萄牙较短期公债收益率下跌，此前该国议会初步批准了社会党政府提交的2016年预算案，且葡萄牙准备向投资者购回债券。葡萄牙公债收益率跌速快于欧元区其它国家公债。今日油价下跌及投资者的避险情绪推动德国、法国和芬兰10年期公债收益率跌至10个月低位。

葡萄牙两年期公债收益率下跌32个基点至0.54%；五年期公债收益率下跌11个基点至2.18%。葡萄牙10年期公债收益率盘初下跌逾20个基点至3.16%，后逆转跌势，上涨1.5个基点，尾盘报3.39%。指标德国10年期公债收益率下跌近6个基点，至10个月低位的0.128%。

油市:

--油价上涨最多3%，英国北海原油暂停装运的消息推高布兰特原油，美国原油期货也攀升，因汽油需求强劲盖过对原油库存处于纪录高位的担忧。

布兰特原油期货结算价报每桶34.41美元，上涨1.14美元，或3.4%。美国原油期货结算价报每桶32.15美元，上涨0.28美元，或近1%。

金属市场:

--金价升穿每盎司1,250美元，逼近一年高位，与高评级政府公债一道成为了避险工具，因油价稍早的下跌影响波及全球股市。现货金最高升2.1%，至每盎司1,252.91美元的盘中高位，略低于2月11日触及的1,260.60美元的一年高位，1925GMT时上涨0.5%，报1,233.06美元。

现货银下跌0.1%，报每盎司15.28美元。现货铂金下跌0.3%，报941.50美元。现货钯金大跌3%，报482.72美元，为1月20日以来最低。

--期铜进一步回吐近期涨幅，因担心中国春节假期后的需求力度，且投资者规避风险资产。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.1%，报每吨4,641美元。

期镍下挫1%，收报每吨8,525美元，此前数据显示LME镍库存增加接近9,864吨，至445,260吨。期锡急升1.7%，收报每吨16,000美元，盘中升至16,145美元日内高位，接近周二触及的四个月峰值，因一印尼冶炼厂关闭可能令全球供应短缺的情况加剧。期铝攀升1.3%，收报每吨1,567美元。期铅下跌1.1%，报1,692美元，为三周低位。期锌涨1%，收报1,755美元。(完)