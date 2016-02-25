《路透早报》--2月26日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国2月Gfk消费者信贷(0005)

--中国1月70个大中城市住宅销售价格月度报告(0130)、1月外汇市场交易概况数据

--法国2月消费者物价调和指数(HICP)初值、1月消费者支出、第四季国内生产总值(GDP)、1月生产者物价指数(PPI)(0745)

--台湾1月工业生产指数(0800)

--瑞士第四季非农就业岗位(0815)

--意大利1月薪资通胀(0900)

--欧元区2月企业景气指数、经济景气指数、消费者信心指数、消费者和生产者通胀预期指数(1000)

--德国2月消费者物价指数(CPI)和HICP初值(1300)

--美国1月商品贸易收支、第四季GDP修正值(1330)；2月密西根大学消费者信心指数终值(1500)；1月实质个人支出和个人所得(1500)；1月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值(1800)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--20国集团(G20)财长及央行官员会议(至27日)

--中国央行在上海总部举行记者会，行长周小川出席并答记者问(0130)

--英国国家统计局(ONS)在英国央行举行房屋成本及通胀讨论会(0930)

--美国联邦储备理事会理事鲍威尔参加“美国货币政策论坛”小组讨论(1515)

--美联储理事布雷纳德参加“美国货币政策论坛”小组讨论(1830)

--欧洲央行首席经济学家普雷特参加“美国货币政策论坛”的讨论会(1830)

以下为2月25日下午5:00至2月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国耐久财订单强劲增长，制造业前景初露一线曙光

1月美国耐久财订单急增4.9%，增幅为10个月来最大，因需求普遍回升；被视为企业支出计划晴雨表的核心资本财订单增长3.9%。在困境中挣扎的制造业看到了一线曙光。此外，上周初请失业金人数增加1万，但数据仍处于反应就业市场供应收紧的水平。这两项数据应有助于缓解让股市投资者坐立不安的经济衰退忧虑。

数据扶助限制了油价下跌对股市的拖累。美国公债价格上扬，美元兑一篮子货币基本持稳。

其它重要经济数据：

* 欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)终值下修为较上年同期上升0.3%，初值为上升0.4%。数据让希望整体通胀率略低于2%的欧洲央行决策者更加头疼。

* 英国第四季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.5%，经济再次依靠消费者支出推动增长，盖过了商业投资大幅下滑及贸易拖累的影响。

--美国旧金山联储总裁称联储应逐步升息，别在意升息次数

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，美联储应该遵循逐步收紧政策的策略，具体升息次数无关紧要。他称并不担心美国经济，看到经济普遍改善，并表示并未从美国低通胀预期中接收到任何强烈的信号。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访称，美国面临衰退的机率并不是非常高，并指出市场对12月加息的反应或过大了，当时市场设想美联储将在今年稳步加息。

--日本政府维持2月经济评估不变，尽管部分领域出现疲软

日本政府公布的报告显示，政府维持整体经济评估不变：即2月经济增长逐渐复苏，部分领域出现疲软，不过对于去年经济活动下滑是否会持续到2016年仍存在担忧。报告称，对全球经济力度的担忧是对未来前景保持谨慎的原因，报告承认对新兴经济体健康状况的疑虑依然挥之不去。

--委内瑞拉证实与主要产油国3月中举行会议，油价跳涨3%

委内瑞拉石油部长德尔皮诺称，已与俄罗斯、沙特和卡塔尔就3月中举行会议达成一致，这是稳定油市努力的一部分。俄罗斯能源部长诺瓦克亦称，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家石油部长计划在3月中举行会议。他表示，如果这次会议召开，俄罗斯将参加。

受委内瑞拉消息提振，原油期货跳升3%，扭转稍早跌势。美国股市也因油价走高减弱了银行可能受债务违约打击的担忧而上扬。

--中国不良资产证券化试点银行扩至六家，包括五大行及招行--消息

多位消息人士透露，中国不良资产证券化(ABS)试点范围进一步扩大，从之前的四大国有银行扩围至五大行及招商银行六家；此外，监管层对不良ABS制定总试点额度为500亿元人民币。中国五大国有银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行。 在几家试点银行的速度方面，一位ABS领域投行人士称，这些银行其实早就启动准备工作，其中，中行速度最快，项目已经完成评级，并报送银监会。在不良资产处置上，监管层力推资产证券化也非唯一手段。另有两位资深投行人士指出，目前银监会亦在其信贷转让平台上试点不良贷款的转让，范围比不良ABS还要略大一些。

--日本夏普接受了台湾鸿海的大规模收购出价--报导

据日经新闻报导，日本夏普接受了台湾鸿海的大规模收购出价。鸿海出价约6,600亿日圆(58.6亿美元)收购夏普，其中包括购买约66%有投票权股份的成本。此前消息称鸿海发现夏普未披露的债务问题，决定暂停收购。

--百度第四季营收跳增33%，搜寻引擎业务广告收入增加

中国最大搜寻引擎公司百度公布第四季营收增长33%，因核心搜寻引擎业务获得更多广告收入。百度预计当前季度营收在154.1-159.7亿元人民币，将较上年同期增长21.1-25.5%。公司股价周四盘后上涨12%至177.10美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四大幅收涨，因油价走高减弱了银行可能受债务违约打击的担忧，且投资者看到市场波动数周后出现的机会。

道琼工业指数收高212.30点，或1.29%，至16,697.29点；标准普尔500指数收高21.90点，或1.13%，至1,951.70点；Nasdaq指数收涨39.599点，或0.87%，至4,582.205点。

--欧洲股市从本周稍早的跌势中强劲反弹，因英国莱斯银行等公司公布的业绩强劲，提振了股市。过去两日大跌约4%的泛欧FTSEurofirst 300指数收高2%，报1,284.58点，但今年迄今该指数仍下挫约10%，受对全球经济放缓和欧洲银行业体质的担忧拖累。

英股富时100指数收高2.48%，至6,012.81点。法股CAC指数大涨2.24%，至4,248.45点。德国DAX指数收高1.79%，至9,331.48点。

汇市:

--美元兑包括避险日圆在内的多数货币小涨，因此前美国公布的制造业数据强劲，显示制造业复苏，激活了各个市场的风险意愿。纽约尾盘，美元兑日圆升0.6%，报112.92日圆。美元指数小跌，报97.412。

目前投资人对美联储是否能在3月升息的怀疑与日俱增，甚至怀疑今年能否再次升息，美元兑欧元难以取得明显进展，欧元升0.1%，报1.1024美元。

英镑兑美元难以脱离七年低点，本周势将创2009年来最大单周跌幅，因投资人担心英国可能退出欧盟。

债市:

--美国公债收益率下跌，因投资者对全球经济成长前景仍持谨慎态度，在美国财政部将今日的七年期公债标售推迟至周五进行后，公债收益率短暂大幅下跌。

指标美国10年期公债价格尾盘上升12/32，收益率报1.70%，低于周三尾盘的1.74%。

--欧元区较长期通胀预期跌至纪录低位，加剧了对欧洲央行货币政策进一步放松的押注，同时将核心欧元区公债收益率推至接近10个月低点。欧元区五年、五年远期损益平衡通胀率触及1.38%的纪录低位。

德国10年期公债收益率下跌1个基点至0.13%，距离周三创下的10个月低点0.128%不远。法国和芬兰10年期公债收益率也接近前一天触及的10个月低位。

油市:

--原油期货跳升3%，扭转稍早跌势，因之前委内瑞拉证实将在3月举行主要产油国冻产会议，以及消息称石油产业项目推迟和裁员。原油价格上涨也带动了汽油期货劲升近5%。

美国原油期货结算价升0.92美元或2.9%，报33.07美元，盘中一度下挫逾1美元至日低。布兰特原油期货收高0.88美元或2.6%，报35.29美元，触及三周高位。布兰特原油期货盘中也一度下挫逾1美元。

金属市场:

--金价上涨，受助于强劲的技术买入信号，及可能形成利好的“黄金交叉”图形。期金则缩小了稍早股市走强带来压力后录得的跌幅。2013GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,235.70美元，为连续第三日上涨，但仍在2月11日触及的一年高位1,260.60美元之下。交投最活跃的美国4月期金收盘跌0.30美元，报每盎司1,238.80美元。金市价格走向出现分歧因现货市场周三尾盘下跌。

现货银下跌0.7%，报每盎司15.14美元。现货铂金下跌1.3%，报925.50美元。现货钯金下跌0.3%，报483.65美元。

--期铜下跌，逆转稍早涨势，因中国股市沪综指下跌加重了对中国铜需求的担忧，但减产扶助市场恢复供需平衡，限制了期铜价格的跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.8%，报每吨4,602美元。

期铝下滑0.6%，报1,557美元。期锌收跌1.4%，报每吨1,730美元，稍早触及四个月高位1,795美元，因担心供应收紧。期铅下跌0.3%，至1,686美元。期锡下滑0.6%，至15,900美元。期镍大跌2%，至8,350美元。(完)