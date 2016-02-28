《路透早报》--2月29日

2016年2月25日，在上海金融区拍摄的20国集团(G20)财长和央行行长会议。 REUTERS/Aly Song

以下为2月26日下午5:00至2月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--G20公报：经济下行风险和脆弱性加大，将就外汇市场密切沟通

中国央行网站周六公布G20财长和央行行长会公报称，全球经济下行风险和脆弱性加大，各国将清晰沟通在宏观经济和结构性改革方面的政策行为，以减少政策的不确定性，减少负面溢出效应，并增加透明度。

公报并指出，全球经济前景进一步向下修正风险的担忧日益增加，但近期市场波动的程度并未反映全球经济基本面。预计多数发达经济体的经济活动将继续温和扩张，主要新兴市场经济体的增长将保持强劲。

--美国消费者支出逐步增强，通胀压力初露端倪

美国1月消费者支出稳健上涨，核心通胀实现四年来最大升幅，令美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍有可能在今年升息。美国商务部公布，1月消费者支出增加0.5%，为去年3月以来最大增幅。扣除食品和能源，核心PCE物价指数较前月上升0.3%，这是2012年1月以来最大涨幅。1月核心PCE物价指数较上年同期上升1.7%，为2014年7月以来最大涨幅。商务部公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长1.0%，之前发布的第四季GDP增幅为0.7%。密歇根大学称，2月消费者信心指数升至91.7，前值为90.7，略低于1月的92.0。

周五发布的乐观数据与之前发布的制造业和就业数据一道，表明经济在去年第四季放缓后，今年年初加快增长。数据发布后，美国公债价格扩大跌幅，美国股市走高，美元兑一篮子货币上涨。

--美国FED理事布雷纳德暗示利率将持续低档，呼吁加强全球合作

美联储理事布雷纳德周五称，海外金融及经济的动荡，可能导致美联储将利率维持在低于许多观察家预期的水准，她亦呼吁各央行和政府在全球范围内展开更多合作。布雷纳德亦指出，美国1月通胀率强劲上升，并不会改变她认为美联储应谨慎升息的看法。

另一位理事鲍威尔周五表示，联储坚决根据经济数据决定利率路径的作法，将会不时令投资者和交易商感到“意外”。

--中国人力资源和社会保障部研究所所长金维刚周六表示，延迟退休方案将在明年正式出台。出台后会有五年左右的过渡期，或到2022年正式实施。

--中国央行周五称，中国和韩国同意将致力于今年上半年实现在华开展人民币与韩元直接交易。

--企业消息：

* 美国工业巨头联合技术周五拒绝了竞争对手霍尼韦尔907亿美元的收购要约，指称这样的合并对其股东来说是“不负责的”。

* 据知情人士指出，美国莱迪思半导体(Lattice Semiconductor)正在研究出售公司的可能，已吸引一家中国潜在买家表达意愿。

* 华尔街日报周五报导引述知情人士称，中国电商巨头阿里巴巴正与多家银行洽谈借入高达40亿美元，以用于扩张计划，其中包括收购。

* 中国国家开发银行向巴西国家石油公司(Petrobras)提供高达100亿美元贷款，或许可以几近全部偿付该公司的2016年到期债务，减轻巴西石油的压力。一名参与债务谈判的消息人士向路透表示，贷款金额在50-100亿美元，并且可依中国方面的要求，以现金或石油偿还。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道指和标普500指数周五收低，未能延续本周稍早大幅攀升的势头，因对美国未来加息时机的忧虑，盖过材料股和能源上涨带来的提振。道琼工业指数收跌57.32点，或0.34%，至16,639.97点；标准普尔500指数收低3.65点，或0.19%，至1,948.05点；Nasdaq指数收涨8.27点，或0.18%，至4,590.47点。本周，道指上涨1.5%，标普500指数攀升1.6%，NASDAQ指数劲升1.9%。

* 欧洲股市升至三周高位，因金属价格跳升提振矿业股领涨，且一些企业消息令人鼓舞，对市场也有支撑。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.6%，且录得两周连升。盘中该指数触及2月初来最高的1,312.23点。

英股富时100指数收高1.38%，至6,096.01点，法股CAC指数大涨1.56%，至4,314.57点，德国DAX指数收高1.95%，至9,513.30点。

汇市:

--美元周五上涨，此前公布的美国经济数据多数向好，重燃美联储今年再升息的预期。美元指数录得自去年11月以来最大周度涨幅。美元兑日圆升至逾一周高位。美元指数上升0.86%至三周高位98.260，欧元兑美元下跌0.8%，报1.0931美元，盘中跌至三周低位1.0912美元。美元兑日圆上涨0.77%，报113.990日圆。

--周一亚洲盘初，美元、欧元和日圆开盘表现受抑，周末G20会议最终并未出台任何新的协同行动以刺激全球经济增长，这样的结果也并非完全出人意料。美元也因此得以维持周五的普遍涨势。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前发布的数据显示，通胀上升，美国经济近期的放缓程度没有预想的那么糟。油价和股市走高，也减弱了对公债的需求。指标10年期公债价格下跌21/32，收益率报1.77%，高于周四尾盘的1.70%。

由于市场预期爱尔兰选民将让执政联盟下台，爱尔兰公债收益率(殖利率)周五小升，但仍接近纪录低档。市场预计，爱尔兰在选举后将不会有重大政策变化。爱尔兰10年期公债收益率小升至0.93%，仍距离去年年中创下的0.60%附近的纪录低点不远。西班牙和意大利10年期公债收益率今日触及三周低点，葡萄牙10年期公债收益率大跌21个基点，报3.05%。

油市:

--油价走低，因原油供应受扰和美股上扬早盘推高油市后，投资者对本周录得的巨大涨幅进行获利了结。布兰特原油期货收跌0.19美元，报每桶35.10美元，盘中触及1月5日以来最高37美元。本周，布兰特原油期货上扬逾6%。美国原油期货周五收跌0.29美元，报每桶32.78美元，盘中上扬近1.70美元。美国原油期货本周攀升11%，为8月以来最大周度升幅。

金属市场:

--金价下跌逾1%，因美元和全球股市上涨，但基金持续增持黄金，因投资者预计20国集团(G20)峰会可能不会在协调刺激措施方面达成共识。1906 GMT，现货金下跌1%，报每盎司1,221.61美元，盘中最多跌1.9%。美国4月期金收跌1.5%，报每盎司1,220.40美元。

现货铂金下跌1.9%，报每盎司908.50美元，为近三周最低，现货银下跌3%，报每盎司14.68美元，为三周低位，现货钯金下跌1.1%，报每盎司477.75美元，为1月13日以来最低。

--期铜价格飙升至逾三个月最高，因投资者寄望金属需求反弹，此前美国发布强于预期的经济数据，20国集团(G20)召开财经领导人会议。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收涨2.2%，报每吨4,705美元，盘中触及11月16日以来最高的4,771美元。 (完)