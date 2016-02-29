《路透早报》--3月1日

2010年11月7日在北京拍摄的人民币和美元纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本1月所有家庭支出/1月求才求职比及失业率(2/29日2330)、日本第四季企业资本支出(2/29日2350)、2月日经制造业采购经理人指数(PMI)(0200)

--韩国2月进出口及贸易收支初值(0000)、韩国1月经常账收支/1月工业生产 (2300)

--中国2月官方制造业PMI/官方非制造业PMI(0100)、财新2月制造业PMI(0145)

--澳洲第四季经常帐赤字、1月建筑许可 (0030)

--台湾2月日经制造业PMI指数(0230)

--瑞士1月零售销售(0815)、2月制造业PMI(0830)

--意大利2月Markit/ADACI制造业PMI终值(0845)、意大利1月失业率(0900)

--法国2月Markit制造业PMI终值(0850)

--德国2月Markit/BME制造业PMI/2月失业数据(0855)

--欧元区2月Markit制造业PMI终值(0900)、1月失业率(1000)

--英国2月Markit/CIPS制造业PMI(0930)

--加拿大第四季及12月GDP(1330)、2月RBC制造业PMI(1430)

--美国2月Markit制造业PMI终值(1445)、1月建筑支出(1500)、供应管理协会(ISM)2月制造业PMI (1500)、2月汽车销量年率(1830)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行召开议息会议(0330)

--2016中美央行间首届高端对话“货币政策分化下的全球宏观经济及治理”定于2016年3月1日-2日在杭州举办，中国人民银行陈雨露副行长将做开幕致辞，纽联储主席杜德利(William Dudley)、2010年诺贝尔经济学奖获得者戴蒙德(Peter Diamond)教授将分别做午宴政策演讲和晚宴主题演说

以下为2月29日下午5:00至3月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--时隔四月中国央行再降存准率，缓和流动性压力年内持续降准可期

中国央行四个月后再度出手，在周一决定普降存款准备率0.5个百分点。市场人士称，此举旨在对冲外汇占款流失缺口缓和市场流动性，将有助于刺激需求，稳定经济增长。此次降准基本上在市场预期之内，面对当前经济持续下行的压力，宽松政策“药不能停”，供给侧改革之时需求管理不能缺席，预计年内仍有降准降息措施出炉。

分析师表示，此前美联储加息预期大幅降低，目前人民币兑美元汇率相对稳定，为降准提供了空间，此时降准应不会强化人民币贬值预期，但短期人民币汇率将承压。降准消息发布后，离岸人民币兑美元跌势加剧，贬值100bp以上。

--美国成屋待完成销售触及一年低位，制造业数据疲弱

美国1月成屋待完成销售降至一年最低水平，因房屋供应短缺的情况持续，这可能导致在今春销售旺季来临前楼市活动放缓。另外，数据显示本月中西部制造业活动萎缩，德州制造业活动仍然乏力，因制造业活动仍因美元强劲、全球需求疲弱和能源企业削减开支而受到制约。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国1月成屋待完成销售指数较上月下降2.5%，至去年1月以来最低106.0，预估为增长0.5%。芝加哥供应管理协会报告，2月采购经理人指数(PMI)下跌8.0点，至47.6，因生产、新订单和未完成订单大幅下降。2月达拉斯联储制造业活动指数为负31.8，1月为负34.6。

--路透调查：OPEC原油产量自高位下滑，伊拉克降幅最大

周一发布的一项路透调查结果显示，石油输出国组织(OPEC)2月原油产量自高位回落，归因于伊拉克北部地区出口停顿，以及其他产油国生产受到干扰。调查还发现，头号石油出口国沙特阿拉伯产量持稳，初步说明该国政府正遵循2月16日与委内瑞拉、卡塔尔和非OPEC成员国俄罗斯达成的产量冻结协议。调查显示，OPEC的2月原油日供应量从1月的3,265万桶降至3,237万桶。调查是基于船运数据和来自石油公司、OPEC与顾问公司人士的消息展开的。

另外，美国能源资料协会(EIA)周一公布的月度石油供应报告显示，美国12月原油产量减少4.3万桶至926万桶/日，为2014年11月以来最低水平。

--阿根廷与部分债权人达成协议，以了结14年来债务违约纠纷

阿根廷和一些拒绝债务重组的主要债权人原则上达成一项规模为46.53亿美元的协议，以了结14年之久的主权债务违约纠纷。这项协议或可帮助阿根廷重返全球资本市场并重振经济。这项协议于周日晚间达成，并由纽约法院指派的调停人Daniel Pollack在周一宣布。根据协议，四家最大的不同意重组债务的债权人将可获得支付各自判决书上所列未偿还债务金额的75%，包括本金和利息。

--欧元区2月HICP初值较上年同期下滑0.2%，通胀率意外重返负值

欧盟统计局初值数据显示，欧元区2月通胀率下滑情况超乎市场预期，并跌入负值区域，令欧洲央行面临更大压力，需在下周进一步宽松货币政策。

欧盟统计局周一公布，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下跌0.2%。1月HICP为按年上升0.3%。该数据低于预估，且为9月以来通胀率首次出现负值，当时为下跌0.1%。接受路透调查分析师平均预估2月通胀年率为持平。

数据公布后德债收益率大跌，到期年限最长为九年的德债收益率降至负值。

[市场摘要]:

股市:

--美股周一收低，未随油价上涨，能源股和医疗保健类股下跌。美股回吐稍早涨幅，尽管美国原油上涨3%。股市和油价在近几个月高度关联，但今日盘中呈相反的走势。美股在上周上涨后，技术性交易主导交易活动。标普500指数跌穿其50日移动线，此为人气转差的迹象。

道琼工业指数跌123.47点，或0.74%，至16,516.50点；标准普尔500指数挫15.82点，或0.81%，至1,932.23点；Nasdaq指数回落32.52点，或0.71%，至4,557.95点。2月份，道指上升0.3%，标普500指数下滑0.4%，Nasdaq指数跌1.2%。

--欧洲股市上涨，脱离了稍早的低位，因中国决定再度下调存款准备金率，抵销了G20会议未能就促增长新举措达成共识所带来的失望情绪。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.7%，报1,313.74点，至2月2日以来的最高点位，但该指数2月录得连续第三个月的下跌，因投资者担心全球经济成长前景。

英股富时100指数收高0.02%，至6,097.09点，法股CAC指数上涨0.9%，至4,353.55点，德国DAX指数收低0.19%，至9,495.40点。

汇市:

--日圆全面上涨，因投资者寻求避险，此前G20公报没有就缓解对经济放缓的担忧和低通胀采取具体行动达成一致。日圆全数扳回周五录得的跌幅，兑美元势将录得逾七年来最好的月度表现。日圆兑欧元势将创下逾一年以来最大的月度百分比升幅。

纽约尾盘，美元兑日圆大跌逾1%，此前触及112.67日圆日内低位。欧元兑日圆大跌1.5%，此前触及122.47日圆日内低点。欧元兑美元触及1.0859美元，此为2月最低水准。

债市:

--美国公债价格上涨，长债大升，此前美国公布的数据逊于预期，美联储今年可能放慢升息步幅的预期抬头，投资人对避险公债的兴致增加。

指标10年期公债价格升91/32，收益率报1.733%，上周五尾盘报1.764%。30年期长债升17/32，收益率由2.636%降至2.609%。

--到期年限最长为九年的德国公债收益率降至负值，因数据显示欧元区通胀按年下滑，为9月来首见。德国10年期公债收益率跌4个基点，报0.102%，为去年4月来最低。德国九年期公债收益率降至纪录低点，并在约10个月内首次降至负值。欧洲央行看重的较长期通胀预期指标--欧元区五年、五年远期损益平衡通胀率触及约1.36%的纪录低位，进一步远离央行接近2%的通胀目标。

油市:

--油价上涨3%，此前中国采取提振经济措施，石油输出国组织(OPEC)和美国的石油产量下降，沙特誓言要限制市场波动，暗示油价长达20个月的跌势可能触底。布兰特原油近月4月合约结算时上涨0.87美元，或2.5%，报每桶35.97美元。该合约周一到期。5月合约上涨1.13美元，或3.2%，报每桶36.57美元。美国原油近月合约上涨0.97美元，或3%，报每桶33.75美元。

金属市场:

--金价上涨1%，受助于股市下跌和美国数据疲弱。金价将录得四年来最大月度涨幅，因金融市场普遍动荡，黄金的避险吸引力增强。1956GMT，现货金上涨1.3%，报1,238.41美元，2月将录得10.6%的涨幅，为2012年1月以来的最大月度涨幅。美国4月期金收涨1.1%，报每盎司1,234.40美元。

--期铝触及四个半月高位，而期铜减跌幅，此前最大金属消费国中国降低金融机构存款准备金率，为提振乏力的经济成长做出努力。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝收涨0.8%，报每吨1,573美元，此前触及10月15日来最高1,589美元。

在中国央行降准的消息传出后，LME期铜扳回大部份跌幅，收低0.2%，报每吨4,695美元，稍早下跌最多1.3%。

(完)