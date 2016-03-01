《路透早报》--3月2日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第四季国内生产总值(GDP)(0030)、1月HIA新屋销售(0000)、2月澳洲AIG服务业指数(2230)

--韩国2月日经/Markit制造业PMI(0130)、2月消费者物价指数(CPI)(2300)

--瑞士第四季GDP(0645)

--英国2月Markit/CPIS建筑业PMI(0930)

--欧元区1月生产者物价指数(PPI)(1000)

--美国2月ADP民间就业岗位(1315)、2月美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指(1445)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--2016中美央行间首届高端对话“货币政策分化下的全球宏观经济及治理”

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表演说

--全球金融市场论坛在阿布札比举行(至3月3日)

--韩国央行公布2月政策会议记录(0700)

--法国央行总裁维勒鲁瓦出席法国下议院金融委员会听证会(0830)

--SZ 2016金融日活动，演讲嘉宾包括：欧洲央行执委科尔(0830)及德国央行委员Andreas Dombret(1355)

--英国央行副总裁康利夫出席议会楼市委员会会议(1400)

--欧洲央行执委科尔在欧洲议会发表演说(1700)

--美联储发布经济状况褐皮书(1900)

--巴西央行宣布利率决议(2200)

以下为3月1日下午5:00至3月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国制造业企稳，建筑支出大增

美国供应管理协会(ISM)公布，上月全国工厂活动指数增加1.3个百分点，至49.5，为连续第五个月萎缩。但处于困境的制造业显露出企稳迹象，因新订单稳定增长，库存状况改善。周二发布的其它数据显示，2月汽车销售增加，主要汽车厂商公布销售较去年同期大幅增加；1月建筑支出大涨至2007年以来最高水平，这是经济在去年第四季放缓后重拾动能的最新迹象。

数据公布后，美元兑一篮子货币升至接近一个月高位，美股上涨，美国政府公债价格下跌。

--欧央总裁德拉吉称风险增加，3月会议需考虑恶化的前景

欧洲央行总裁德拉吉周二表示，欧元区经济增长和通胀前景已经减弱，欧洲央行3月政策决定将需考虑这种恶化的前景。欧元区2月通胀率降至负值，逊于本来就很低的预期，欧洲央行3月10日政策会议几乎确定将公布新的宽松举措。

--俄罗斯油企老板表示支持冻产，但不赞成减产

俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯石油公司支持将产量冻结在1月所及的接近纪录高点水准的主张，但不赞成任何通过减产来提振国际油价的提议。诺瓦克称，普京和油企负责人在克里姆林宫讨论了冻产提议。俄罗斯石油公司1月的原油产量达到1,088万桶/日，创苏联解体以来的新高。诺瓦克正在多哈就可能成为15年来的首个全球石油协议进行磋商。

--日本10年期公债标售现负收益率，开G7国家先例

日本周二标售2.4万亿日圆(213.3亿美元)的10年期公债，收益率为负0.015%。投标倍数从1月份前次标售中的3.14升至3.20。日本成为七国集团(G7)中首个10年期公债标售出现负收益率(殖利率)的国家，然而在全球通胀水平不断滑坡的情况下，投资者依然对这种高评级债券趋之若鹜。分析师称，如果通胀和经济增长预期保持在和当前一样疲软的水平，则在其他高评级的借款方举行的公债标售活动中，也有可能出现指标10年期公债收益率为负的情况。

德国显然有可能加入到日本的队列中，目前到期期限不超过九年的德国公债收益率均低于零，德国10年期公债收益率周二报0.15%。

--中国央行2月开展SLF、MLF操作逾1,600亿元，SLF利率发挥利率走廊上限作用

中国央行周二称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，2月对金融机构开展常备借贷便利操作（SLF）共34.2亿元人民币，开展中期借贷便利操作（MLF）共1,630亿元，两者合计1,664.2亿元。

--其他重要经济数据：

* 韩国1月工业生产较前月下降1.8%，降幅大于预估；1月经常帐盈余升至112.7亿美元的一年高位

* 欧元区1月失业率降至10.3%，创2011年8月以来最低

* 英国2月制造业活动降至近三年低位--PMI

* 加拿大第四季实质GDP环比年率增长0.8%，因企业投资和出口下降

* 美国1月小型企业贷款指数降至118.2，为2014年11月来最低

[市场摘要]:

股市:

--美股周二升幅创一个月来最大，金融股和科技股领升，此前强劲的美国制造业和建筑业数据显示美国经济积累动能。标普500指数收高2.39%，令该指数在今年迄今的跌幅缩减至3%，1月深度下跌后，标普500指数在近几周有所反弹。苹果股价上涨，扶助Nasdaq指数录得8月来最大单日涨幅。

道琼工业指数收升348.58点，或2.11%，至16,865.08点；标准普尔500指数上涨46.12点，或2.39%，至1,978.35点；Nasdaq指数上升131.65点，或2.89%，至4,689.60点。

--欧洲股市大涨，交易所营运商伦敦股票交易所(LSE)创新高，因市场臆测可能会有竞购，欧元持续走软则提振汽车股。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨1.5%，报1,332.95点，为2月1日以来的最高水准。

英股富时100指数收高0.92%，至6,152.88点，法股CAC指数上涨1.22%，至4,406.84点，德国DAX指数劲扬2.34%，至9,717.16点。

汇市:

--美元兑日圆反弹，兑欧元触及一个月高位，此前交易员认为日圆升势过度，且强劲的美国制造业数据支撑美国升息预期。

纽约尾盘，美元兑日圆上涨1.22%，报114.03日圆。盘中触及114.18日圆的2月18日以来最高。欧元兑美元下跌0.08%，报1.0862美元。美元兑瑞郎下跌0.07%，报0.9971瑞郎。美元指数上涨0.15%，报98.359，此前触及接近一个月高位98.570。

债市:

--美国公债收益率升至近两周高位，因数据显示2月美国制造业活动反弹，显示出经济强韧的迹象，这削弱了投资者对避险公债的需求。

纽约尾盘，指标10年期公债价格跌26/32，收益率报1.828%，高于周一尾盘的1.74%。30年期公债价格回落1-24/32，收益率报2.701%，周一尾盘报2.616%。

--德国10年期公债收益率在上日触及约0.10%的10个月低位之后，周二小幅反弹至0.15%，市场观察者认为，这是修正而不是趋势改变。该水准仍然离去年4月触及的纪录低位0.05%不远。分析师认为，预计欧洲央行下周将减息并加速购债，10年期德债收益率或将测试负值。

油市:

--油价劲升多达2%，维持住了上涨势头，因股市的反弹帮助逆转了油市稍早因美国库存将再创纪录高位预期带动的跌势。俄罗斯能源部长诺瓦克称，俄罗斯油企支持将产量维持在1月水平的建议；交易员称，这支撑了油价。

布兰特原油收涨0.24美元，或0.6%，报每桶36.81美元，盘中低见35.95美元。美国原油收涨0.65美元，或2%，报每桶34.40美元，盘中低见33.37美元。

金属市场:

--金价转跌，因强于预期的美国数据点燃美联储升息预期，提振美元和全球股市上扬。钯金急升逾6%，受助于美国汽车销售强劲。2012 GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,235.96美元，上月录得四年来最大月涨幅，因全球经济忧虑刺激避险买盘。美国4月期金收跌0.3%，报每盎司1,230.80美元。

--期铜价格上涨，因中国将采取更多促进经济增长举措的预期提振人气，尽管有更多数据显示，中国这个世界第二大经济体的经济继续放缓。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收涨0.5%，报每吨4,716美元。