《路透早报》--3月3日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--财新中国2月服务业PMI数据(0145)

--香港公布2月份PMI数据(0230)

--香港公布1月份零售销售数字(0830)

--澳洲1月商品和服务贸易收支(0030)

--法国第四季国际劳工组织(ILO)标准失业率(0630)

--意大利2月Markit/ADACI服务业PMI (0845)

--法国/德国/欧元区/美国2月Markit服务业及综合PMI终值(0850/0855/0900/1445)

--英国2月Markit/CIPS服务业PMI(0930)、2月Nationwide房价/2月Halifax房价(0700/0830)

--欧元区1月零售销售(1000)

--美国一周失业金请领数据(1330)、第四季单位劳工成本修正值(1330)、1月工厂订单(1500)、2月供应管理协会(ISM)非制造业指数(1500)

--韩国2月外汇储备(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国全国政协十二届四次会议开幕会

--英国商会(BCC)年会。演说者包括：英国财政大臣奥斯本与德国财政部长朔伊布勒

--日本央行副总裁中曾宏发表演讲

--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就经济情势及货币政策发表演说(1545)

--德国财政部长朔伊布勒在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)以及英国伦敦政经学院发表演讲(1600/1730)

--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹发表演说(1745)

--亚特兰大、波士顿、克里夫兰、纽约、费城、里奇蒙及圣路易等联储公布小型企业信贷调查报告(1900)

以下为3月2日下午5:00至3月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国2月民间部门新增21.4万个就业岗位，优于预期

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业岗位增加21.4万个，高于分析师预估，表明尽管市场动荡且存在全球经济放缓忧虑，但就业增长依然稳健。路透调查的分析师平均预估增加19万个岗位，预估值从16万至22.5万个不等。

该数据打消了对美国经济体质的担忧，美股上涨，美债价格下滑，风险意愿改善。

--美联储褐皮书：经济继续扩张，但地区之间以及行业之间差异很大

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，从今年1月初到2月底，美国大部分地区经济活动持续扩张，但地区之间以及行业之间状况非常不同。褐皮书称，大部分地区消费者支出增加。制造业活动持平，因仍受到美元走强、能源领域需求疲弱，以及全球前景恶化的拖累。

--中国今年M2增速目标设定在13%，通胀率预计为约3%--消息人士

消息人士称，中国将今年的广义货币供应量增速目标设定在约13%，这表明在痛苦的经济转型或造成数百万工人失业的环境下，货币政策有可能进一步放松。

据数位知情人士，中国共产党几位最高领导人在12月的中央经济工作会议上批准了今年的货币增速目标，预计总理李克强将在周六开始的中国人大会议上公布这一目标。消息人士还表示，今年的通胀率预计在3%左右，比2015年的实际通胀率高出一倍多。

--旧金山联储总裁称对适当的升息次数看法基本未变

美国旧金山联储总裁威廉姆斯周三表示，他对美国经济前景的看法没有实质性变化，对美联储适当的升息次数的观点也基本未变。“今年或明年升息几次其实只是战术，并不表明对经济的看法有根本不同，”他在发表演讲后对记者表示。“我的意思不是说完全相同，但差异非常小。”

--联合国通过严厉制裁朝鲜的新决议

联合国安理会周三投票一致通过由美国和中国拟定的一项决议草案，将对朝鲜实施新的严厉制裁，切断其用于发展核武计划的资金。此项决议大幅扩大了现有的制裁措施，规定联合国成员国必须对进出朝鲜的所有货物进行检查，并将朝鲜驻叙利亚、伊朗和越南的贸易代表等16名个人以及12个实体列入联合国的一份黑名单。

--俄罗斯油企同意2016年将产量冻结在1月水准

俄罗斯总统普京周三表示，该国国内石油生产商已同意将今年的石油产量维持在1月水准，这是普京首次就冻结产量公开发表看法。油市周三对俄罗斯的冻产承诺反应不温不火。即便在普京表态后，不确定性依然存在，因为伊朗尚未签署冻产协议。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三延续昨日涨势，能源和银行股领涨，强劲的就业数据打消了对美国经济体质的担忧。

道琼工业指数升34.24点，或0.2%，至16,899.32点；标准普尔500指数涨8.10点，或0.41%，至1,986.45点；Nasdaq指数上扬13.83点，或0.29%，至4,703.42点。

--欧洲股市上涨，之前大跌的银行股连续第五日攀升，而眼镜制造商Luxottica下调获利指引后大跌，成为跌幅最大的FTSEurofirst指数成份股。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.7%，报1,341.88点，今日交投震荡，受助于尾盘时油价逆转跌势。

英股富时100指数小幅收低0.09%，至6,147.06点，法股CAC指数上涨0.41%，至4,424.89点，德国DAX指数收升0.61%，至9,776.62点。

汇市:

--美元兑日圆走软，兑欧元基本持稳，逆转稍早涨势，因交易商质疑美联储和其他国家央行的政策是否会继续背道而驰，遂锁定获利。美元兑日圆跌至113.23日圆的日低，盘中曾触及114.55日圆的逾两周高位。

欧元兑美元纽约尾盘小涨，报1.0866美元，稍早触及逾一个月低位1.0826美元。美元指数盘中触及近一个月高位98.582，尾盘下跌0.17%，报98.176。美元兑日圆跌0.53%，报113.38日圆。

债市:

--美国公债收益率大部分攀升，因对美国经济放缓的担忧减弱，风险意愿改善，限制了对美国公债的避险买兴。

纽约尾盘，指标10年期公债价格下跌5/32，收益率报1.8389%，周二尾盘报1.835%，盘中稍早触及1.872%的逾三周最高。30年期公债价格上涨12/32，收益率报2.686%，低于周二尾盘的2.705%，盘中触及2.725%的逾三周高位。

--欧元区公债收益率上扬，小幅脱离本周低点，因经济数据强劲及股市劲升，拉抬风险资产买需，避险公债因而受创。

德国成功发售约33.1亿欧元五年期公债，收益率均值为纪录低点负0.36%，这显示对欧元区公债的需求仍稳固。德国指标10年期公债收益率涨6个基点，报0.21%，较周一触及的10个月低位高出约11个基点。

油市:

--油价小涨，连续第三日收高，因买家摆脱美国上周原油库存创纪录的影响，而是聚焦石油输出国组织(OPEC)冻产计划，长达近两年的油市跌势已经触底的预期犹存。

布兰特原油结算价升0.12美元，报每桶36.93美元，自上周五收盘以来已经大涨逾1.80美元或5%。美国原油收涨0.26美元，报每桶34.66美元。

金属市场:

--金价受美元转跌带动反弹，无视全球股市上涨和好于预期的美国经济数据。现货金先跌后升，2014 GMT，上涨0.8%，报每盎司1,241.70美元，美国4月期金收涨0.9%，报每盎司1,241.80美元。

--期铜、期铝和期锌触及数月来最高，受助于全球经济将加速增长的乐观预期，及投机客追涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌攀升1.7%，收于每吨1,815美元，为去年10月中以来的最高价。LME期铜收涨1.6%，报每吨4,790美元，为去年11月16日以来最高。期铝上涨1.1%，报每吨1,589美元，盘中触及去年10月16日以来最高1,595美元。