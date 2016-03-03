《路透早报》--3月4日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾2月底外汇存底

--日本1月加班工资(0000)

--澳洲1月零售销售(0030)

--意大利第四季GDP终值(0900)

--美国2月非农就业报告/1月国际贸易收支(1330)

--加拿大1月贸易收支/第四季劳动生产率(1330)、2月IVEY采购经理人指数(PMI)(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就经济情势及货币政策发表演说(1800)

以下为3月3日下午5:00至3月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国初请失业金人口增加，但就业市场改善的大趋势不变

美国劳工部报告，上周初请失业金人数为27.8万人，高于预估的27.1万。初请失业金人口意外增加，但潜在趋势仍显示就业市场继续改善。另一项数据显示，2月美国企业裁员人数骤降18%，进一步反映出就业市场的韧性。

但2月服务业就业指标滑入萎缩区域，为两年来首次。使就业市场改善的乐观景象有所失色。供应管理协会(ISM)报告称，服务业就业分项指标2月回落至49.7，从而导致ISM非制造业指数跌至53.4。

数据公布后，美元兑一篮子主要货币走软，美股下跌，美国公债价格下跌。

同一天公布的美国经济数据还包括：

* 1月工厂订单较上月增长1.6%，预期为增长2.0%

* 第四季非农生产率环比年率修正后为下滑2.2%，预估为下滑3.2%

--达拉斯联储总裁柯普朗呼吁美联储在升息问题上保持耐心

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗呼吁美联储在升息的问题上保持耐心，并提到金融环境收紧对美国经济成长的影响。他认为，股市下跌、油价下滑以及年初以来美元升值等全球性因素已经对美国经济复苏产生了阻遏影响，其效果类似于升息。

--朝鲜领导人下令做好随时使用核武器准备--朝中社

朝鲜中央通讯社周五报导称，该国领导人金正恩亲临新研发的多管火箭炮实射演习，并指示在面对敌人不断增强的威胁时，应做好“在任何时候”使用核武器的准备。

--英国和欧元区2月服务业PMI数据不佳

英国公投可能退出欧盟的前景在上月波及该国占主导地位的服务业表现，导致服务业扩张速度放缓至近三年最慢水准。调查显示，服务业新订单2月扩张速度亦为2013年初以来最慢，令企业聘雇速度降至两年半以来的最低水平。

此外，Markit报告称，欧元区2月综合PMI终值从前月的53.6降至53.0，为2015年初以来最低值。服务业PMI从1月的53.6降至53.3，创13个月低位，但要高于初值53.0。欧元区企业2月表现为逾一年来最差，加上有关通缩压力的更多迹象浮现，料巩固欧洲央行进一步放宽货币政策的预期。

--中国经济保证今年增长“办法多”，全年增速料6.7%--原货币政策委员

原中国央行货币政策委员会委员李稻葵周四表示，对今年中国经济增长速度不用太担心，尤其下半年还有一些有利因素，仅仅保证今年经济增速“不是问题，办法多”，预计全年增速在6.7%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘上涨，标普500指数触及两个月最高，延续了近期能源股和银行股上涨带动的反弹势头。

道琼工业指数收升44.58点，或0.26%，报16,943.90点；标准普尔500指数收涨6.95点，或0.35%，报1,993.40点；Nasdaq指数收高4.001点，或0.09%，报4,707.423点。

--欧洲股市下跌，结束之前五日连涨，化工股Evonik和大型医疗保健类股跌幅居前。Evonik大跌11.97%，此前该公司警告称，2016年调整后核心盈利将下降。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下滑0.47%，报1,335.58点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下跌0.3%。

英股富时100指数收低0.27%，至6,130.46点，法股CAC指数收跌0.2%，报4,416.08点，德国DAX指数收低0.25%，至9,751.92点。

汇市:

--美元兑欧元势将录得逾三周来最大单日百分比跌幅，美国供应管理协会(ISM)服务业就业分项指数跌穿荣枯分水岭，令对周五公布的美国月度就业报告的担忧加重。欧元兑美元升至近一周高位1.0972美元，从周三触及的逾一个月低点1.0823反弹。

纽约尾盘，美元指数触及约一周最低水准97.460。美元兑日圆守住涨幅，小升0.07%，至113.53日圆。美元兑瑞郎下跌0.53%，至0.9905瑞郎。

债市:

--美国公债价格上涨，因油价和股市回稳，投资者关注将于周五发布的2月就业报告，以寻找更多经济增长动能的信号。

纽约尾盘，指标10年期公债价格上涨6/32，收益率报1.826%，低于周三尾盘的1.848%。30年期公债价格上涨24/32，收益率报2.654%，低于周三尾盘的2.692%。

--德国公债收益率下跌，但有关全球经济增长的担忧缓解，且大宗商品价格普遍上涨，降低了欧洲央行下周政策会议前指标德债收益率再次试探零水平的机率。

德国指标10年期公债收益率最高升至0.24%，后下跌3.1个基点，报0.18%。德国两年期公债收益率报负0.575%，最近连创纪录低位。

油市:

--油价在连涨三日后涨势动能衰竭，因美国原油库存不断创纪录，抵消了石油输出国组织(OPEC)计划冻产的利好影响，部分分析师称，市场从12年低位反弹的势头过快过猛。

布兰特原油期货收涨0.14美元，报每桶37.07美元，盘中升至37.37美元。本周布兰特原油期货累计上涨了近2美元，其中多数涨幅来自于本周头两个交易日。美国原油期货收跌0.09美元，报每桶34.57美元。

金属市场:

--金价向每盎司1,260美元价位回升，逼近13个月高位，因美元可能录得一个月来最大单日跌幅，此前发布的美国数据引发了对周五的非农就业数据的担忧。

1914 GMT，现货金上涨1.4%，报每盎司1,257.81美元，盘中升至1,259.41美元高点，较上个月触及的一年高位低约1美元。美国4月期金收涨1.3%，报1,258.20美元。

--期铜价格触及逾三个月高位，受助于股市上涨，对全球经济增长前景信心增强和美元走低。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高1.4%，报每吨4,856美元，盘中触及去年11月12日以来最高的4,848美元，但分析师对铜价进一步上涨的前景保持谨慎。期锌上涨1.5%，报1,843美元，期铅攀升1.2%，报1,838美元。(完)