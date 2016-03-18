《路透早报》--3月19日

[重大数据或新闻]

--美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三下调今年升息次数预估今日仍在市场发酵，美股上涨，美国公债价格连升第五日，美元连遭两日抛售后今日出现反弹。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，美联储的目标已经达到，呼吁“缓慢”上调利率。他表示，就业市场接近正常水平，如果不考虑油价的影响，通胀接近目标。

周五公布的重要经济数据包括：

* 密西根大学3月美国消费者信心指数初值为90.0，为去年10月以来最低，当月终值为90.0，低于路透调查预估的92.2，且低于2月终值91.7。

* 加拿大统计局公布，加拿大2月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%，较上年同期上涨1.4%。加拿大2月核心CPI较前月上升0.5%，较上年同期上涨1.9%。

* 加拿大统计局公布，加拿大1月零售销售较前月反弹2.1%，增幅高于预期的增长0.6%。1月扣除汽车的零售销售较前月增长1.2%，预估为增长0.4%。

* 欧盟统计局公布， 欧元区第四季劳工成本较上年同期增长1.3%，第三季为上升1.1%。欧元区第四季薪资较上年同期增长1.5%，第三季修正为增长1.5%。

--俄罗斯央行周五维持指标利率在11%不变，与预期相符，指因通胀风险持续。

墨西哥央行一如预期维持利率不变，指金融当局采取的措施已扶助刺激披索反弹。

--标普确认俄罗斯“BB+”外币和“BBB-”本币评等，展望为负面。

* 标普还确认丹麦信贷评等为“AAA/A-1+”，评等展望为稳定；确认芬兰“AA+/A-1+”信贷评等，展望保持负面；确认奥地利信贷评等为“AA+/A-1+”，评等展望为稳定；确认葡萄牙“BB+/B”信贷评等，展望为稳定；确认匈牙利BB+/B长期和短期外币和本币主权信用评等，展望为稳定；确认塞浦路斯信贷评等为“BB-/B”，评等展望为正面。

* 惠誉确认瑞典评等为"AAA"，展望为稳定。

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署落实政府工作报告责任分工，强调用好财政、货币政策等工具，加强预调微调，做好政策储备，有效防范各类风险，妥善应对各种复杂局面，确保实现全年发展主要目标任务。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收涨，标普500指数今年首次收在去年收盘位之上，因美联储对通胀的立场温和及经济前景不断改善，提振投资者风险意愿。道琼工业指数上涨120.81点，或0.69%，报17,602.30点；标准普尔500指数上扬8.99点，或0.44%，报2,049.58点；Nasdaq指数涨20.66点，或0.43%，报4,795.65点。本周，道指上涨1.8%，标普500指数上升1.3%，NASDAQ指数攀升1%。CBOE波动性指数收在8月18日以来最低。

* 欧洲股市收盘上涨，因出口型汽车股受欧元下跌提振上扬，石油类股在油价下挫后下滑。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘上涨0.2%，本周下跌0.3%。英股富时100指数周五收跌0.19%，至6,189.64点，法股CAC指数上涨0.44%，收报4,462.51点，德国DAX指数上涨0.59%，收报9,950.80点。

汇市:

--美元兑多数主要货币上涨，从五个月低位反弹，交易商因美联储对全球市场状况发表谨慎言论连续两日抛售美元后，今日出脱空头头寸。

美元指数上涨0.4%，但分析师对美元近期重拾涨势表示怀疑。美元本周下跌略多于1%，为连续第三周下跌。美元兑日圆周五上涨0.3%，报111.75日圆，进一步脱离周四触及的17个月低位110.65日圆，本周美元兑日圆下跌近2%，为五周来的最大周度跌幅。欧元从1.1342美元的五周高位回落，兑美元下跌0.45%，报1.1 265美元，本周上涨略多于1%。

债市:

--美国公债价格连升第五日，今日走势同欧债相同，因投资人预期美联储今年升息次数减少，继续追捧美国公债。美国指标10年期公债收益率录得2月中来最大周度降幅，两年期公债收益率创2014年10月来最大周度降幅。

尾盘，10年期美债价格上涨7/32，收益率报1.878%，周四尾盘报1.902%，周三美联储发表声明前达到2.0%。30年期公债价格上涨9/32，收益率跌至2.68%，周四尾盘为2.689%。美国两年期公债价格升1/32，收益率下跌至0.843%，周四为0.875%，本周下滑0.119个百分点。

* 意大利10年期公债收益率触及近一年低位，在欧洲央行官员的讲话暗示重新考虑再次减息后，欧元区公债收益率全面下跌。意大利10年期公债收益率下跌3个基点，至2015年4月来最低的1.241%。葡萄牙10年期公债收益率触及七周最低2.675%，之后反弹至2.76%。德国、法国和西班牙10年期公债收益率均跌至上周四欧洲央行会议以来的最低位，大部份欧元区公债收益率下滑2-3个基点。

油市:

--油价收低，本周美国石油钻井平台数量自12月来首次上升，令市场重新担忧供应过剩问题，此前产油国冻产计划扶助提振油价涨至年内高位和持续数周上涨。布兰特原油收低0.34美元，或0.8%，报每桶41.20美元，稍早攀升1美元，至今年迄今高位42.54美元。美国原油收低0.76美元，或1.9%，报每桶39.44美元，此前上涨1美元，至年内高位41.20美元。布兰特原油连续第四周攀升，美国原油连升第五周。两份合约本周都上涨约2%。

金属市场:

--金价小跌，因美元持稳在五个月低位之上，但金价本周仍可能收涨，因美联储周三下调今年升息次数预期。1852 GMT，现货金下跌0.31%，报每盎司1,253.99美元。现货金本周上涨约0.4%。美国4月期金收跌0.8%，报每盎司1,254.3美元。

现货银上扬逾1%，报每盎司16.13美元，为10月底以来最高，之前回落0.43%，至15.81美元。本周上扬2.2%。现货铂金跌1.22%，报每盎司972.40美元。现货钯金跌0.6%，报每盎司592.50美元。

--期铜从四个月高位回落，因美联储利率前景更趋鸽派推动铜价上涨后，投资者锁定获利。不过，油价上涨和库存减少限制跌幅。LME三个月期铜收跌0.5%，报每吨5,042美元，盘中触及11月初以来最高5,131美元。本周，铜价可能在过去五周中第四周上扬，年内迄今累计上涨超过8%。(完)