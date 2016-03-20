《路透早报》--3月21日

2015年1月16日，瑞士伯尔尼，以收银机为背景拍摄的欧元现钞。 REUTERS/Thomas Hodel

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港2月综合消费物价指数(CPI)(0830)

--中国2月海关进出口主要商品统计信息(0630)

--台湾2月外销订单(0800)

--欧元区1月经常帐(0900)

--英国3月工业联盟(CBI)总工业订单差值(1100)

--美国2月全国活动指数(1230)

--美国2月成屋销售年率(1400)

--欧元区3月消费者信心指数初值(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本财务省负责国际事务的财务官浅川雅嗣就“安倍经济学和日本经济”发表讲话(0415)

--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加全球合作中心的一个活动(0745)

--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济召开记者会(0900)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧洲资本市场会议(0930)

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景和货币政策发表讲话(1640)

以下为3月18日下午5:00至3月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国圣路易斯联储总裁称通胀和就业目标已基本达到，应缓慢升息

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，联储的通胀和就业目标已基本达到，缓慢上调利率将是“审慎”之举。布拉德表示，他现在认为“扣除油价影响后，通胀率非常接近目标。”他并未暗示下次升息应在何时进行。

美联储下调今年升息次数预估仍在市场发酵，美股上涨，美国公债价格连升第五日，美元连遭两日抛售后今日出现反弹。

--独家：美国将“暂时解除”对中兴通讯的出口限制

美国商务部本周料将解除对中国电信设备和智能手机生产商中兴通讯的出口限制。美国商务部早前指中兴通讯计划用一系列幌子公司“向伊朗转售受控制的物品，违反美国出口限制法律。“出口限制的解除是暂时的，而且只有在中兴通讯遵守其对美国政府承诺的情况下，解除才能维持，”美国商务部一高级官员称。

--中国国务院：用好财政货币政策等工具，确保今年发展主要目标

中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署落实政府工作报告责任分工，强调用好财政、货币政策等工具，加强预调微调，做好政策储备，有效防范各类风险，妥善应对各种复杂局面，确保实现全年发展主要目标任务。

--中国央行行长：希望通过发展资本市场，减少企业对借贷杠杆依赖

中国央行行长周小川表示，中国经济整体杠杆率和储蓄率均偏高，希望通过发展资本市场，使更多的资金进行股权投资，减少企业对借贷杠杆的依赖；并能够使国民储蓄中更大比例资金进行股本融资，降低债务股本的比例。

--企业面消息：

* 喜达屋心仪安邦130亿美元的收购价，计划放弃万豪

* 阿尔巴尼亚最大的海外投资者之一--加拿大Bankers Petroleum表示，已同意被中国油气勘探和生产公司--洲际油气旗下分公司以5.75亿加元(4.4234亿美元)的价格收购。

* 鸿海正考虑降低对夏普的收购价--读卖新闻

* 美国涂料公司宣伟将以89亿美元收购同业威士伯

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收涨，标普500指数今年首次收在去年收盘位之上，因美联储对通胀的立场温和及经济前景不断改善，提振投资者风险意愿。

道琼工业指数上涨120.81点，或0.69%，报17,602.30点；标准普尔500指数上扬8.99点，或0.44%，报2,049.58点；Nasdaq指数涨20.66点，或0.43%，报4,795.65点。本周，道指上涨1.8%，标普500指数上升1.3%，NASDAQ指数攀升1%。CBOE波动性指数收在8月18日以来最低。

--欧洲股市收涨，因出口型汽车股受欧元/美元下跌提振上扬，石油类股在油价下挫后下滑。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘上涨0.2%，本周下跌0.3%。英股富时100指数周五收跌0.19%，至6,189.64点，法股CAC指数上涨0.44%，收报4,462.51点，德国DAX指数上涨0.59%，收报9,950.80点。

汇市:

--美元兑多数主要货币上涨，从五个月低位反弹，交易商因美联储对全球市场状况发表谨慎言论连续两日抛售美元后，今日出脱空头头寸。

美元指数上涨0.4%，但分析师称市场对美元近期重拾涨势表示怀疑。美元本周下跌略多于1%，为连续第三周下跌。美元兑日圆上涨0.3%，报111.75日圆，进一步脱离周四触及的17个月低位110.65日圆。本周美元兑日圆下跌近2%，为五周来的最大周度跌幅。欧元从1.1342美元的五周高位回落，兑美元下跌0.45%，报1.1265美元，本周上涨略多于1%。

债市:

--美国公债价格连升第五日，走势同欧债相同，因投资人预期美联储今年升息次数减少，继续追捧美国公债。美国指标10年期公债收益率录得2月中来最大周度降幅，两年期公债收益率创2014年10月来最大周度降幅。

尾盘，10年期美债价格上涨7/32，收益率报1.878%，周四尾盘报1.902%，周三美联储发表声明前达到2.0%。30年期公债价格上涨9/32，收益率跌至2.68%，周四尾盘为2.689%。美国两年期公债价格升1/32，收益率下跌至0.843%，周四为0.875%，本周下滑0.119个百分点。

--意大利10年期公债收益率触及近一年低位，在欧洲央行官员的讲话暗示重新考虑再次减息后，欧元区公债收益率全面下跌。意大利10年期公债收益率下跌3个基点，至2015年4月来最低的1.241%。葡萄牙10年期公债收益率触及七周最低2.675%，之后反弹至2.76%。德国、法国和西班牙10年期公债收益率均跌至上周四欧洲央行会议以来的最低位，大部份欧元区公债收益率下滑2-3个基点。

油市:

--油价收低，本周美国石油活跃钻机数自12月来首次上升，令市场重新担忧供应过剩问题，此前产油国冻产计划扶助提振油价涨至年内高位和持续数周上涨。布兰特原油收低0.34美元，或0.8%，报每桶41.20美元，稍早攀升1美元，至今年迄今高位42.54美元。美国原油收低0.76美元，或1.9%，报每桶39.44美元，此前上涨1美元，至年内高位41.20美元。布兰特原油连续第四周攀升，美国原油连升第五周。两份合约本周都上涨约2%。

金属市场:

--金价小跌，因美元持稳在五个月低位之上，但金价周线仍可能收涨，因美联储下调今年升息次数预期。1852 GMT，现货金下跌0.31%，报每盎司1,253.99美元。现货金本周上涨约0.4%。美国4月期金收跌0.8%，报每盎司1,254.3美元。

现货银上扬逾1%，报每盎司16.13美元，为10月底以来最高，本周上扬2.2%。现货铂金跌1.22%，报每盎司972.40美元。现货钯金跌0.6%，报每盎司592.50美元。

--期铜从四个月高位回落，因美联储利率前景更趋鸽派推动铜价上涨后，投资者锁定获利。不过，油价上涨和库存减少限制跌幅。LME三个月期铜收跌0.5%，报每吨5,042美元，盘中触及11月初以来最高5,131美元。本周，铜价可能在过去五周中第四周上扬，年内迄今累计上涨超过8%。（完）