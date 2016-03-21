《路透早报》--3月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾公布2月失业率(0030)

--澳洲第四季住房价格指数(0030)

--日本3月日经制造业采购经理人指数(PMI)初值(0200)

--瑞士2月贸易收支(0700)

--法国3月Markit制造业、服务业和综合PMI初值(0800)

--德国3月Markit制造业、服务业和综合PMI初值(0830)；Ifo企业景气判断指数(0900)；ZEW经济景气指数(1000)

--欧元区3月Markit制造业、服务业和综合PMI初值(0900)

--英国2月消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)(0930)；2月公共部门净借款和收支短差(0930)

--美国1月房屋价格(1300)

--美国3月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数(1400)

--日本3月路透短观制造业景气判断指数(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--博鳌亚洲论坛2016年年会(至3月25日)

--澳洲证券和投资委员会(ASIC)2016年年度论坛，澳洲央行助理总裁艾迪讲话(0045)，央行总裁史蒂文斯讲话(0535)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在单一监管机制年度报告听证会上发言(0800)

--德国财政部长朔伊布勒发表讲话(1300)

--英国央行货币政策委员会委员Kristin Forbesat发表讲话(1330)

--加拿大财长摩尔诺提交他任职后的首份预算(2000)

--美国费城联邦储备银行总裁哈克就“增长以及经济政策的作用”发表讲话(2300)

--瑞典央行发布“货币政策2015年”报告

以下为3月21日下午5:00至3月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--多位美联储官员暗示，可能最早在4月升息

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，美国可能最早4月就升息。“数据表明，美国经济有足够的动能支持联储在未来某次会议上再度加息，可能最快在4月底会议上，”洛克哈特称。他的讲话尤为抢眼，因其被视为中立派。

洛克哈特讲话前，旧金山联邦储备银行总裁、里奇蒙联储总裁和圣路易斯联储总裁也都指出，有可能在4月会议上升息。最近这些官员的讲话表明，美联储内部正在形成共识，认为尽管全球经济疲弱，但美国经济成长保持完好，利率今年可以再上调0.5个百分点。

--美国2月成屋销售锐降，楼市发出警讯

美国2月成屋销售减少7.1%，年率降至508万户的11月以来最低水平。分析师原本预期下降2.8%至532万户。这对美国经济而言可能是一个令人担忧的迹象。房屋市场数据与近期出炉的其他数据发出了彼此矛盾的信号。最近的数据显示，就业强劲增长且工厂产出在受到海外需求疲弱和美元升值冲击后回稳。2月成屋销售数据公布后标普500指数下跌，收盘微涨0.1%。

--OPEC秘书长希望4月会议产生积极结果，伊朗可在稍晚参加冻产

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里称，因为伊朗寻求增加出口，可以在晚些时候再加入其它产油国的冻产计划。OPEC成员国和非成员产油国将于4月17日在卡塔尔开会讨论冻产计划，但1月西方解除制裁后，伊朗仍在寻求增加出口。“我希望会议结果将是积极的，”巴德里谈及伊朗时称，“他们不反对会议，但他们对于产量有一些条件，也许未来他们会加入进来。”这一评论进一步表明伊朗的态度不会妨碍达成更广泛的冻产协议。

--中国总理：人民币汇率要在合理区间双向浮动，不会主动贬值

中国国务院总理李克强表示，中国根据经济基本面和金融稳定的需要，使人民币汇率在合理区间双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定，而不会通过主动使人民币贬值来刺激出口。他会见国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德时称，中国不赞成世界上发生“货币战”，这对世界经济的复苏有弊无利；也不会通过主动使人民币贬值来刺激出口，这样不利于中国经济转型升级。

--欧洲央行管委利卡宁：将长时间维持低利率

欧洲央行管理委员会委员利卡宁表示，将长时间维持利率于当前、甚至是更低的水准，必要时仍有可用工具来支撑欧元区经济。[nB9S16T01G]

此外，欧洲央行发布月报指出，若欧元区公共投资能够自当前低迷水平上升，那么将很快令区内经济增长受益，因低通胀和宽松货币政策为提高支出创造了有利条件。

--企业面消息

* 苹果发布新款小屏手机iPhone SE，希望再度实现“以小搏大”

* 万豪国际提高收购报价，赢回喜达屋芳心

* 美国IHS同意收购数据服务商Markit，总部设在伦敦

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一微幅收高，因投资者寻找可推高股市的新的诱因，反映出在股市连涨五周后，投资者对全面伸展的股价感到担忧。

道琼工业指数上涨21.57点，或0.12%，报17,623.87点；标准普尔500指数涨2.02点，或0.1%，报2,051.60点；Nasdaq指数升13.23点，或0.28%，报4,808.87点。

--欧洲股市下跌，商品类股下挫盖过德国拜耳和意大利电信上涨的影响。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.25%，报1,339.86点。欧元区蓝筹股STOXX 50指数下跌0.36%。英股富时100指数收跌0.08%，至6,184.58点；法股CAC指数跌0.78%，报4,427.80点；德国DAX指数跌0.02%，至9,948.64点。

汇市:

--美元小涨，之前多位美联储官员在不同的场合表达了对通胀强硬的立场，暗示在联储4月会议上有可能升息。美元兑日圆升0.25%，报111.83日圆。欧元兑美元跌0.2%，报1.1246美元。美元指数升0.2%，报95.298。脱欧忧虑加重拖累英镑下挫，也带动了美元的升势。英镑兑美元跌0.6%，报1.4397美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前两位美联储官员发表通胀立场强硬的讲话。在周五公众假期前公债市场交投清淡，市场认为这令公债价格走势被放大。指标10年期公债价格跌11/32，收益率从周五的1.87%升至1.92%，上周三曾触及一个半月高位2.00%。

--欧元区公债收益率小幅上涨，因油价上涨提振风险胃纳，投资者为本周欧元区大规模债券发行做好准备。西班牙公债备受关注，因之前该国加泰罗尼亚地区本就是垃圾级别的债信评级遭进一步下调，该地区债券面对一些卖压，加泰罗尼亚地区公债收益率在二级市场升至约两年来最高水平。除希腊公债收益率下跌近7个基点外，欧元区10年期公债收益率全线上涨1-4个基点。

油市:

--油价上涨约1%，此前数据显示美国原油期货交割地库欣原油库存自1月来首次减少。5月布兰特原油期货收高0.34美元或0.8%，报每桶41.54美元。4月美国原油期货收盘后到期，收高0.47美元或1.2%，报每桶39.91美元，周二将成为近月合约的5月合约交投更活跃，结算价报每桶41.52美元，升0.38美元。

金属市场:

--金价连跌第三日，因美联储官员的鹰派讲话重燃升息预期，美元持续三周的跌势暂告一段，损及黄金需求。1943 GMT，现货金下跌0.9%，报每盎司1,244.50美元。美国4月期金收跌10.10美元，报每盎司1,244.20美元。

现货银上扬0.2%，报每盎司15.82美元。现货铂金升1.5%，报每盎司982.90美元。现货钯金攀升1.8%，报每盎司602.75美元。

--期铜价格上涨，因库存下降和预期中国的需求增加，提振了市场人气，但美元上涨限制了铜价的涨幅。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜上涨0.5%，报每吨5,065美元。三个月期铝收低0.6%，报每吨1,512美元。期锌涨1.7%，报1,875美元，稍早涨至五个月高位1,877.50美元。(完)