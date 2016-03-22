《路透早报》--3月23日

2016年3月22日，比利时布鲁塞尔，在爆炸恐袭发生后，人们拉起寓意团结和支持的横幅。 REUTERS/Charles Platiau

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--博鳌亚洲论坛2016年年会(至25日)

--台湾2月工业生产指数(0800)

--意大利2月薪资通胀指数(0900)

--瑞士3月ZEW投资者信心指数(1000)

--美国一周抵押贷款市场指数和再融资指数(1100)

--美国2月新屋销售年率(1400)

--新西兰2月进出口和贸易收支(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行审议委员布野幸利对商界领袖发表演说(0130)

--韩国央行货币政策委员会成员参加媒体午餐会(0300)

--泰国央行举行货币政策委员会会议(0730)

--菲律宾央行宣布利率决定(0800)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊和副主席劳滕施莱格就单一监管机制年度报告召开记者会(0800)

--加拿大财长摩尔诺在一个早餐会上发表公布预算后的首个演讲(1100)

--美国费城联邦储备银行总裁哈克在一个活动上致欢迎辞(2130)

--英国央行金融政策委员会会议

--德国央行总裁魏德曼在一个金融论坛发表讲话

以下为3月22日下午5:00至3月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--警方追捕布鲁塞尔恐袭嫌犯，伊斯兰国宣称对事件负责

伊斯兰国宣称对周二发生在布鲁塞尔机场和高峰时段地铁列车上的自杀性炸弹袭击事件负责。至少30人丧生，警方正在追捕一名逃离机场的嫌犯。警方对一名戴着帽子的年轻男子发出通缉令。监控曾拍摄到他在Zaventem机场推着满着行李的推车与另外两人同行。调查人员称这两个人随后在机场内实施了自杀性炸弹袭击，至少导致10人死亡。官员称，在接近多个欧盟机构的地铁列车袭击案中有20人死亡。伊斯兰国宣称这也是一起自杀式袭击。

--芝加哥联储总裁温和立场渐成主流

芝加哥联储总裁埃文斯表示，他预计今年经济增速为2-2.5%，失业率到年底时将进一步降至4.75%，鉴于此，今年料有两次加息。他这种超慢升息步伐的立场如今已成为主流。

美国公债收益率上升，因交易员认为他这番评论是看好美国经济。基于上周美联储公布的经济预估，大多数决策者目前都预计只有两次加息，其中包括埃文斯。

--美国暂缓出口限制，授予中兴通讯三个月出口许可

美国商务部表示，将暂缓对中国中兴通讯实施出口禁令，为期三个月。未能立即联系到中兴通讯发表评论。此前美国商务部在3月8日公布，将禁止国内制造商向中兴通讯出售元器件。另外，外国制造商也不得向该公司出售包含相当数量美国产元器件的产品，指中兴通讯违反美国对伊朗制裁法规。

--加拿大政府祭出刺激性预算，料降低4月再次降息的机率

加拿大自由党领导下的新政府周二公布了包括基础设施支出在内的刺激性预算案，并称预算赤字将接近去年大选时承诺水平的三倍。政府预期，2016-17财政年度预算赤字将在294亿加元(约合225亿美元)，高于路透调查预期的286亿加元。对于何时能重返预算平衡，政府并没有给出预定日期。分析师称，预算案降低了加拿大央行4月或需再次降息的机率。

--欧元区企业活动和德国投资者信心第一季以亮丽基调收官

调查显示，欧元区企业活动以及德国投资者信心第一季划上漂亮句号，表明欧洲央行额外刺激举措可能已经产生正面作用。欧元区Markit综合采购经理人指数(PMI)3月初值从2月的53.0跳升至53.7，2月读数为2015年初以来最低。Markit称，PMI数据显示，第一季GDP将增长0.3%，略低于路透调查预估的0.4%。德国3月IFO企业景气判断指数升至106.7，分析师和投资者信心增强。

--中国国家主席习近平：改革要精准对焦并协同发力，直面新常态下的挑战

中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组会议称，要加大改革力度，精准对焦并协同发力，直面经济发展新常态下面临的矛盾和挑战。“对准瓶颈和短板，精准对焦、协同发力，努力在增强创新能力、推动发展平衡、改善生态环境、提高开放水平、促进共享发展上取得新突破，”新华网援引他的讲话称。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数和标普500指数周二微幅收低，从开盘因布鲁塞尔发生炸弹袭击而引发的跌势反弹，消费类股和电信股下跌被医疗保健类股上涨所抵消。道琼工业指数收低41.30点，或0.23%，报17,582.57点；标准普尔500指数小跌1.80点，或0.09%，报2,049.80点；Nasdaq指数收升12.79点，或0.27%，报4,821.66点。

--欧洲股市小幅下跌，旅游和休闲娱乐股因布鲁塞尔爆炸事件下跌，但科技股和汽车股的上涨限制了跌幅。STOXX Europe 600旅游和休闲娱乐股指数下跌1.8%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.1%，报1,338.02点，盘中稍早最多下跌1.6%。英股富时100指数收高0.13%，至6,192.74点；法股CAC指数升0.09%，报4,431.97点；德国DAX指数涨0.42%，至9,990.00点。

汇市:

--美元上涨，收复稍早的失地。在布鲁塞尔遭炸弹袭击后，投资人抛售股票和较高风险资产。午后美国市场交易中，欧洲以外的投资人信心恢复，聚焦令人鼓舞的全球经济成长迹象，这刺激投资人由避险货币转投美元和较高收益的货币。这提振加元和澳元当日上涨。包括巴西雷亚尔、俄罗斯卢布和哥伦比亚及墨西哥披索在内的新兴市场货币兑美元也走强。

欧元和英镑下挫，因投资者担忧爆炸事件可能令英国脱欧的可能性增加。英镑兑美元变动最大，下挫逾1%至一周最低。美元兑日圆扭转稍早跌势，触及近一周高位，纽约尾盘升0.4%，报112.40日圆。欧元兑美元跌0.2%，报1.1214美元，自上周四触及一个月高位1.1342美元后持续回落。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前芝加哥联储总裁埃文斯就美国经济发表乐观评论，新的企业债销售亦打压公债。他表示，基于当前的经济前景预估，预计今年将升息两次。指标10年期公债价格下跌4/32，收益率报1.94%，周一尾盘报1.92%。稍早收益率最多跌至1.88%，因布鲁塞尔爆炸事件激发避险买盘。

--德债收益率从两周低位反弹，布鲁塞尔爆炸袭击引发的避险买需减弱，投资者将焦点转回欧元区企业信心改善的迹象上。10年期德债收益率在早盘下跌4个基点至0.18%，但1545GMT反弹至0.22%，日内基本持平。爆炸袭击造成的市场影响很短暂，和去年11月巴黎遇袭时相似。分析师表示，数据显示欧元区最大经济体德国企业和投资者信心增强，也是推高公债收益率的原因之一。

油市:

--美国原油期货触及年内高位回落，微幅收低，而布兰特原油期货则小涨。布兰特原油期货收高0.25美元，报每桶41.79美元。美国原油期货微跌0.07美元，结算价报41.45美元。收市后美国石油协会(API)公布，截至3月18日当周美国原油库存大增880万桶，比路透调查中分析师的预估增幅高出近600万桶。部分交易员和分析师警告，未来几日油市可能出现获利了结，回吐2月以来的巨大升幅。

金属市场:

--金价上涨，因投资者寻求避险资产。比利时首都布鲁塞尔发生炸弹袭击事件后，现货金曾上扬逾1%至1,259.60美元高位。2008 GMT，金价涨0.3%，报每盎司1,248美元。美国4月期金收涨4.40美元，报1,248.60美元。

现货银上涨0.2%，报每盎司15.86美元。现货铂金上涨1.2%，报每盎司996.50美元。现货钯金上涨0.8%，报每盎司607.50美元，为四个月高位。

--期铜持稳，市场等待中国需求增强迹象是否能在数月内得到确认。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收平，报每吨5,065美元。期铜自1月中以来上涨约17%，因对中国需求的信心改善。三个月期铝收跌0.7%，报每吨1,501美元。中国出口和预计未来数年供应过剩严重，预料将令期铝进一步承压。(完)