《路透早报》--3月24日

2016年3月11日，俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)麾下石油公司Gazprom Neft在莫斯科的一家加油站，图为加油机上的加油枪。 REUTERS/Maxim Shemetov

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国4月GfK消费者信心指数(0700)；2月进口物价(0700)

--法国3月企业景气指数(0745)

--台湾2月M2年增率(0820)；第一季重贴现率(0900预)

--意大利1月工业订单(0900)；1月零售销售(1000)；2月对非欧盟贸易收支初值(1100)

--英国2月零售销售(0930)；2月银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(0930)；3月工业联盟(CBI)零售销售差值(1100)

--美国2月建筑许可年率修正值(1130)；2月耐久财订单(1230)；一周初请失业金人数(1230)；3月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值(1345)

--韩国第四季国内生产总值(GDP)(2300)

--日本2月全国消费者物价指数(CPI)和3月东京CPI(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--博鳌亚洲论坛2016年年会(至25日)，中国总理李克强做主旨演讲

--新加坡财政部长王瑞杰公布2016年预算声明(0700)

--欧洲央行公布经济月报(0900)

--台湾央行召开第一季全体理监事会议(0900)

--英国下议院财政委员会就作为欧盟成员国的经济成本问题质询财政大臣奥斯本 (1100)

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1215)

--美国财政部助理部长Marisa Lago在全球发展中心主办的活动上发表讲话，此次活动题为“促进金融包容性的金融监管：决策者应该怎么做？”。(2000)

--韩国央行总裁李柱烈主持与地方银行负责人的例行会议，讨论当前经济形势(2230)

以下为3月23日下午5:00至3月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储官员鹰派言论提振升息前景，推动美元上涨但打压股市

数位美联储官员最近几天接连发声，表达的对升息前景的看法比投资者预期的要乐观。上周，美联储将今年升息四次的预期下调至两次，且美联储主席叶伦称对于升息问题“宜谨慎行事”。但过去两天，几位美联储官员的讲话暗示倾向于更多的升息次数，尽管金融市场动荡。这促使全球股市下跌，美元上涨。

最新表态的是圣路易斯联储总裁布拉德，他对彭博电视说，“通胀预期正在企稳，我认为这是个令人乐观的迹象，希望它们进一步提高，”布拉德表示。

--美国2月新屋销售温和反弹，显示楼市逐步改善

美国2月新屋销售温和反弹，西部销售增长抵消了其它地区的大幅下降，显示楼市正在逐步改善。美国商务部公布，2月新屋销售较前月增长2.0%，经季节性调整后年率为51.2万户。1月销售年率经修正后为50.2万户，前值为49.4万户。西部地区新屋销售猛增38.5%，但东北部骤降24.2%，中西部急跌17.9%。人口稠密的南部地区的销售也下降了4.1%。美国金融市场对数据的反应冷淡。

--日本政府五个月来首次下调经济评估，指消费疲软

日本政府在3月报告中下调了对经济的评估，为五个月来首次，指因消费者支出疲弱。这可能会强化有关政府需实施更多财政刺激举措以提振经济成长的观点。首相安倍晋三的一些顾问和知名海外经济学家都已在呼吁日本推迟原定于明年实施的消费税上调，并加大财政支出，以提振内需。安倍已经表示，除非发生金融危机或重大自然灾害，他将按预定计划上调消费税。但市场揣测，如果当前季度的经济增长疲软，安倍将会放弃上调计划。

--欧洲央行管委魏德曼：可能需要更长时间来实现通胀目标

欧洲央行管委会成员魏德曼称，对于提振通胀回归目标的时间，欧洲央行应有灵活性，另外，央行应该担心银行获利偏低的问题，因这可能降低其政策的有效性。魏德曼称，尽管近期通胀陷入负值区域，但他没有看到持续通缩的风险，他亦不相信核心通胀跌势会持续下去。

--美国上周原油库存猛增940万桶再创新高，但库欣库存减少

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，美国上周原油库存增加940万桶，再创历史新高，是分析师预估增幅310万桶的三倍，因炼厂减产和进口增加，但汽油库存大幅减少。EIA称，库欣原油库存减少125.8万桶，为七周来第一次下降。交易商警告称，原油库存大增可能终结油市持续了两个月的上涨行情。美国原油期货重挫4%。

--百胜集团与KKR等投资者商谈出售中国业务近20%股权

华尔街日报(WSJ)援引熟悉情况的消息人士报导称，百胜集团正与私募股权公司KKR以及其他方面协商，可能出售近20%的中国业务股权。报导称，对这块中国业务的估值约为100亿美元。百胜集团股价周三收高约2.0%报80.55美元。百胜集团一名发言人称，将在合适的时间透露交易进展。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收跌，因能源和材料类股下挫，在昨日布鲁塞尔发生炸弹袭击后，投资者仍保持谨慎。标普500指数跌回至去年年末收盘点位之下。美股长达五周的反弹势头进一步失去动能，因过去两日美联储官员接连发声，对升息前景的看法比投资者预期的要乐观。道琼工业指数收低79.98点，或0.45%，报17,502.59点；标准普尔500指数下跌13.09点，或0.64%，报2,036.71点；Nasdaq指数下跌52.80点，或1.10%，报4,768.86点。

--欧洲股市下跌，假日前交投清淡，矿业股和石油股领跌，因商品价格下滑。瑞士信贷跑赢银行股，之前称将进一步削减成本。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.1%，报1,336.7点，欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数下跌0.3%。英股富时100指数收高0.1%，至6,199.11点；法股CAC指数跌0.18%，报4,423.98点；德国DAX指数涨0.33%，至10,022.93点。

汇市:

--美元兑一篮子货币升至一周高位，因美联储官员的讲话令今年稍晚，可能早至4月就升息的可能性上升。美元指数升约0.4%，报96.044，为3月16日来最高。美元兑石油相关货币普涨，因原油期货重挫逾3%。加元、澳元和墨西哥披索兑美元大跌逾1%。美元兑日圆稍早触及一周高位，尾盘持平，因美股转跌，投资人寻求避险。

债市:

--美国公债收益率下跌，投资者继续评估美联储将何时进行下一次升息，等待包括下周将发布的3月就业报告在内的经济数据。指标10年期公债价格上涨17/32，收益率报1.88%，周二尾盘报1.94%。因周五假期债市将休市，本周交易清淡。在周四发布耐久财数据、周五发布第四季国内生产总值数据前几乎没有其它重要经济数据出炉。

--德国公债收益率逆转早盘的上涨走势，跟随油价下跌，此前美国政府报告原油库存大增。德国10年期公债收益率收盘下跌2个基点，报0.20%，稍早升至0.24%，受美联储官员对美国经济发表的一系列鹰派讲话推动。

油市:

--油价重挫4%，美国原油期货收在40美元关键水准之下，因美国原油库存连续第六周创新高，交易商警告称这可能终结油市持续了两个月的上涨行情。股市表现疲弱也抑制了油价的涨势，而美元走强打压了持有欧元和其他货币的投资者对原油的需求。美国原油期货收跌1.66美元，或4%，报每桶39.79美元，创出2月11日以来美国原油近月合约最大单日跌幅，当日油价触及12年低位26.05美元。布兰特原油期货收挫1.32美元，或3.2%，报每桶40.47美元。

金属市场:

--现货金下跌约2%，为过去一年来最大日跌幅之一，受美元上涨打击。金价跌至一个月最低位，回吐上日的涨幅。1857 GMT，现货金下挫1.9%，至约每盎司1,224.46美元，之前下跌最多2.6%。投资者在周五开始的复活节假期前获利了结，也重压金市。美国4月期金收跌2%，报每盎司1,224美元，这仅仅是该交投最活跃合约在12个月内第六次录得如此大的单日跌幅。

现货银大跌3.7%，至每盎司15.27美元。现货铂金急跌3.2%，至一周低位953.20美元。现货钯金劲跌3.6%，至近一周低位576.60美元。

--期铜下跌，美联储官员的鹰派言论带动美元上涨，从而向期铜施压，且投资者对铜价涨势获利了结。多数金属成交量较平常低，因投资者在复活节假期前不愿建仓，且在周二比利时炸弹袭击后保持谨慎态度。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌2.3%，报每吨4,949美元。三个月期铝收跌1.4%，报每吨1,479.50美元，为2月中来最低。但三个月期锡大涨1.1%，报每吨17,340美元，为一年来最高水准，因锡供应收紧。(完)