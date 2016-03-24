《路透早报》--3月25日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国2月外汇市场交易概况数据

--法国第四季国内生产总值(GDP)终值(0745)；3月消费者信心指数(0745)

--美国第四季GDP终值(1230)；第四季企业获利初值(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--博鳌亚洲论坛2016年年会(至25日)

--周五逢耶稣受难日假期，美国金融市场除汇市和货币市场外休市，欧洲市场多休市

以下为3月24日下午5:00至3月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国圣路易斯联储总裁布拉德：距离再次升息可能不会太远

布拉德称，自12月以来就业市场已好转。上周美联储维持利率不变，仅略微下调了经济成长预估。他表示，“下调的幅度相对较小，...暗示只要经济一如预估般发展，下次升息可能不会太远。”

他还说，从现在到4月会议这段时间出炉的数据不多，对美国通胀将回升至2%目标“很有信心”，尚未决定是否在4月底会议上主张升息。布拉德今年对美联储政策有投票权。

--美国2月耐久财订单下降显示制造业仍疲弱，但就业市场保持强劲

美国2月耐久财订单下降，因制造业仍受制于美元走强和油价下跌带来的影响。其它数据显示，上周初请失业金人数增加，前几周的数字被修正，显示劳动力市场比之前想象得更强劲。就业市场的韧性帮助缓和了经济可能走向衰退的忧虑，就业市场状况收紧以及通胀走坚，可能使得美联储今年继续逐渐升息。

--中国央行行长：反对竞争性货币贬值，希望加强全球汇率政策协调

中国央行行长周小川在博鳌论坛上表示，中国反对竞争性货币贬值，希望加强全球汇率政策协调。

国务院总理李克强稍早也曾表示，人民币会在合理均衡水平上保持稳定，中国发展基本面决定其不具备、也不会有长期贬值的可能；中国将按照主动性、渐进性、可控性原则推动汇率市场化，但是绝不会用贬值来刺激出口。

--欧洲央行月报：欧元区经济复苏料受到全球局势发展抑制

欧洲央行发布的月报指出，未来几年欧元区经济增长料将进一步加速，但疲弱的外需及新兴市场的放缓将抑制复苏。该行对未来的展望与欧洲央行3月10日利率会议上给出的预期基本一致，并称政府债务只会逐渐下降，要进一步整固来让公共债务比率稳步下行。

--中国二手房交易营改增尘埃落定，“完全平移”此前营业税政策

中国二手房交易“营改增”尘埃落定，财政部发布“营改增”试点过渡政策的规定称，个人将购买不足两年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税。财政部网站刊登规定全文称，对于“京沪广深”除外的地区，个人将购买两年及以上的住房对外销售的，免征增值税。但在“京沪广深”四地，个人将购买两年及以上的普通住房对外销售，可以免征增值税；倘若是非普通住房对外销售的，以销售收入减去购买住房价款后的差额按照5%的征收率缴纳增值税。这意味着，过渡期二手房交易“营改增”完全平移了现行二手房交易的营业税政策。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市主要股指周四收盘基本持平，结束了五周连涨，因美元走强重压了商品相关类股。道琼工业指数收涨13.14点，或0.08%，报17,515.73点；标准普尔500指数下跌0.77点，或0.04%，报2,035.94点；Nasdaq指数上涨4.64点，或0.1%，报4,773.51点。在本周最后一个交易日，交投疏落。美国金融市场周五因耶稣受难日假期休市。

--欧洲股市连跌第四日，受累于主要矿业和能源股走低，服装零售商Next重挫也拖累大盘。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.5%，报1,317.16点。今日为本周的最后一个交易日，周五将因耶稣受难日假期休市，市场交投较为清淡。该指数连续第二次录得周线跌幅。英股富时100指数收跌1.49%，至6,106.48点；法股CAC指数跌2.13%，报4,329.68点；德国DAX指数回落1.71%，至9,851.35点。

汇市:

--美元小涨，连升第五日，为近一年来最长升势，但受疲弱的美国经济数据影响，尾盘从高位回落。美元指数尾盘报96.133。今日连涨第五日，本周累计上涨略多于1%。美元兑日圆上扬0.4%，录得近两周来最大单日百分比涨幅。欧元兑美元触及八日低位1.1144美元，本周迄今下跌近1%，布鲁塞尔周二发生的恐袭事件挫伤欧元人气。英镑兑美元本周首日上涨，得益于英国零售销售数据优于预期。

债市:

--美国公债收益率在清淡交投中上涨，投资者继续评估美联储何时再次升息。交易量偏低，本周交易时间缩短，周四于1800 GMT收市，周五将因耶稣受难日假期闭市。美国指标10年期公债价格下跌8/32，收益率报1.90%，周三报1.88%。

--欧元区公债收益率下跌，因油价周线可能在逾一个月来首次下跌，令欧元区长期通胀率预期降至三周低点附近。“五年、五年远期”损益平衡通胀率徘徊在1.44%附近，远低于欧洲央行略低于2%的目标水平。德国10年期公债收益率下降2个基点至0.18%，此前触及两周低位0.16%。多数其他欧债收益率持平或小跌，意大利10年期公债收益率报1.3%。

油市:

--油价持稳，在美国公布本周活跃钻机数恢复跌势后，油价缩减跌幅。但分析师和交易商表示，如果美国原油库存再度创下纪录高位，未来一周油价可能遭受又一轮的抛售。美国原油期货收跌0.33美元，报每桶39.46美元。本周美国原油期货升2美分，连续第六周上涨。布兰特原油期货收低0.03美元，报每桶40.44美元。本周该合约跌0.76美元，或约2%，为六周来首周下滑。

金属市场:

--现货金触及四周低位后反弹，但周线跌幅仍可能创11月来最大，因美国加息次数较多的前景提振美元走坚。现货金在早盘下滑0.6%，至2月26日来最低1,212.20美元，在1910 GMT，反弹至1,221.95美元，上升0.2%。美国期金收低0.2%，至每盎司1,221.60美元。因复活节假期，本周五和下周一伦敦和许多其他黄金市场将休市。

现货银上升0.1%，至每盎司15.23美元；现货铂金跌0.5%，至949.75美元；现货钯金跌约1%，至574美元。

--铜价跌至一周低位，因美元上涨激发了获利回吐，但在世界最大金属消费国--中国发布关键的制造业数据前，对中国需求的一些乐观情绪帮助限制了跌幅。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收跌0.1%，报每吨4,945美元，稍早触及2月15日以来最低的4,886美元。铜价可能录得六周来的最大周度跌幅。三个月期铝收跌0.3%,报1,475.5美元，稍早触及两个月低位1,475美元。期锌急跌2.3%，报1,794美元。伦敦金属交易所将于本周五和下周一因复活节假期休市。(完)