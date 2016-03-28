《路透早报》--3月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港2月进出口数据

--日本2月所有家庭支出及失业率(周一2330)、零售销售(周一2350)

--欧元区2月M3货供额(0800)

--意大利3月企业信心、消费者信心(0800)

--加拿大2月生产者物价指数(1230)

--美国1月标普/Case-Shiller经季调房价指数(1300)

--美国3月消费者信心指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家发改委举行新闻会，介绍输配电价改革有关情况

--中国国家主席习近平访问捷克期间，召开“中国-捷克金融合作论坛”，捷克央行总裁Miroslav Singer和副总裁Vladimir Tomsik将发表讲话(0700)

--英国央行金融政策委员会(FPC)发布声明(0830)

--旧金山联储总裁威廉姆斯在新加坡国立大学主办的活动上就“动荡环境下引导美国经济”发表讲话(0915)

--达拉斯联邦储备银行发布3月服务业展望调查报告(1430)

--美国联邦储备委员会主席叶伦在纽约经济俱乐部发表讲话(1530)

--美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利主持纽约经济俱乐部午宴(1600)

--达拉斯联储总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)参与奥斯汀商会问答环节(1700)，并参与第二个问答环节(2000)

--美国国会预算办公室公布对奥巴马总统2017年预算的分析

企业财报：

--中国石化和交通银行公布去年业绩

以下为3月28日下午5:00至3月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国消费者支出和贸易数据直指增长迟滞，联储将对加息保持审慎

美国2月消费者支出几无增长且通胀下降，暗示即使就业市场迅速收紧，但美联储可能仍对今年加息保持审慎态度。

美国2月个人支出较前月增加0.1%，家庭减少购买商品；1月数据被下修至增长0.1%，前值为增长0.5%。经通胀调整后，消费者支出增长0.2%，1月被下修至持平，前值为增长0.4%。

美国2月商品贸易逆差为629亿美元，高于1月时的逆差622亿美元，为连续四个月贸易逆差扩大，因出口增幅被进口增幅所抵销。数据公布后，美元兑一篮子货币下跌，美国公债价格微幅上涨，美股变动不大。

--安邦保险将对喜达屋的收购报价提高至近140亿美元

中国安邦保险将对喜达屋酒店及度假村(Starwood)的收购报价提高至近140亿美元，继续挑战喜达屋与万豪国际的合并。安邦如能成功收购喜达屋，将成为中国公司在美国的最大一笔收购案。

安邦和私募股权公司J.C. Flowers及香港春华资本集团(Primavera Capital)组成的财团，提出以每股82.75美元的现金收购喜达屋所有普通股。喜达屋周一称，该财团修改后的收购出价有可能成为比与万豪国际签署协议更优的提议。

--美国亚特兰大联储预估，第一季GDP增长不到1%

美国亚特兰大联储GDPNow预测模型显示，美国经济第一季成长速度将低于1%，因数据显示消费者支出乏力且2月贸易逆差扩大。亚特兰大联储在其网站称，2016年第一季美国国内生产总值(GDP)环比年率为成长0.6%，低于其3月24日预估的增长1.4%。

亚特兰大联储称，第一季实质消费者支出预估下修至增长1.8%，低于此前预估的增长2.5%。该联储还将贸易对GDP的拖累幅度，从此前预估的0.26个百分点上调至0.52个百分点。

--中国1-2两月货物和服务贸易顺差同比减半，服务贸易逆差扩大

中国1-2月货物和服务贸易顺差同比缩窄逾五成，反映出口形势低迷的同时，通过贸易渠道逐利的跨境资本亦明显减少，值得关注的还有服务贸易逆差有扩大迹象。

市场人士指出，由于春节影响，1、2月份数据需结合在一起观察，数据显示今年1-2月服务贸易逆差同比扩大近四成，其中旅游差额仍是最大逆差贡献者。

国家外汇管理局称，中国国际收支口径下的2月国际货物和服务贸易顺差99亿美元，较1月大幅收窄逾七成；其中，2月服务贸易逆差160亿美元，较上月收窄逾两成。中国2月国际货物贸易顺差为259亿美元，较上月557亿美元大幅收窄五成。

--日本NTT Data同意出资30亿美元收购戴尔旗下IT服务部门

日本NTT Data表示，同意出资逾30亿美元收购戴尔(Dell Inc.)信息技术(IT)咨询部门，藉此扩大涉足北美市场并充实其服务业务。这一交易将使戴尔得以削减430亿美元债务中的一部分。

NTT Data将通过这一交易更大范围地涉足美国市场，NTT Data希望在美国的医疗保健IT、保险及金融服务咨询方面大展拳脚。

--美国一携带枪支男子在国会山被警察击伤并逮捕--警方

警方表示，一名男子周一走进位于地下的美国国会山游客中心用枪指向警察，后被警方开枪击伤。国会山警察局长Matthew Verderosa在记者会上表示，嫌犯和一名在现场的受伤女性随后被送往医院，事件中警方没有人员受伤。

一名美国政府官员表示，没有证据证明此事与恐怖主义有关。警方未透露嫌犯身份，并表示他是单独作案。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收盘基本持平，弱于预期的美国经济数据缓解了对近期可能升息的担忧，油价下跌推低能源股。交投震荡且成交量低，欧洲市场仍在放复活节假期。

道琼工业指数收涨19.66点，或0.11%，报17,535.39点；标准普尔500指数小涨1.11点，或0.05%，报2,037.05点；Nasdaq指数下跌6.72点，或0.14%，报4,766.79点。[

--欧洲股市因复活节假期休市。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下滑，此前美国公布的数据显示通胀回落，消费者支出数据被下修，这打压了对美联储可能加快升息步幅的预期。欧元兑美元升至1.1218美元，为3月23日来最高。数据压制了对美联储可能在4月或6月再度升息的预期。上周多位地区联储总裁的鹰派讲话，令美联储加快升息步幅的预期升温。

纽约尾盘，美元指数跌0.18%，报95.965。欧元兑美元升0.28%，报1.1195美元。美元兑瑞郎跌0.39%，报0.9733瑞郎。美元兑日圆升0.27%，报113.35日圆。

债市:

--美国公债收益率下滑，公债买需温和；因美国经济增长放缓的迹象，增加了美联储升息时机的不确定性。指标10年期公债尾盘上涨4/32，收益率报1.879%，较周四跌逾1个基点。两年期公债收益率尾盘报0.873%，较上周四尾盘高0.4个基点。

--欧元区债市因假期休市。

油市:

--原油期货连续第二个交易日小跌，交投清淡，因欧洲市场仍在复活节假期中。在原油库存屡创新高的情况下，对冲基金和其他大型投机商仍对持续了两个月的反弹走势缺乏信心。

布兰特原油期货收低0.17美元，报每桶40.27美元；路透数据显示，布兰特原油期货成交仅略高于7.3万口，通常日均为20万口。美国原油期货收跌0.07美元，报每桶39.39美元。

金属市场:

--金价小涨，因在美国公布逊于预期的数据后，美元回软；但金价仍接近一个月低点，因投资人聚焦美联储官员的讲话，或提供可能升息的更多线索。

1847GMT，现货金升0.3%，至1,219.56美元，日低为2月23日来最低的1,208.15美元。上周，现货金下挫3%，创11月来最大周线跌幅，因市场臆测美联储下次升息可能早至4月。伦敦等多地金市因复活节周一假期休市，市场流动性清淡。

--上海期铝升至六个月最高水准，受季节性需求回升及全球最大生产国减产导致的供应趋紧支撑。由于伦敦金属交易所(LME)周一逢假期休市，亚洲基本金属交投淡静。LME周二将恢复交易。

上海期铜下滑0.3%至每吨37,510元人民币，上海期锌上涨0.3%至每吨14,205元。(完)