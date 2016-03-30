《路透早报》--3月30日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本2月工业生产初值(周二2350)

--瑞士2月瑞银消费指标(0600)、3月KOF领先指标(0700)

--欧元区3月企业景气指数(0900)

--德国3月消费者物价指数(CPI)初值(1200)

--美国3月ADP民间就业岗位数据(1215)

--韩国央行4月制造业景气判断指数(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--亚洲开发银行公布2016年亚洲发展前景报告

--第11届中国证券投资基金业年会在北京召开

--国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会(0200)

--韩国央行举行总裁李柱烈与媒体人员的午餐会(0300)

--法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)参加法国参议院财政委员会听证会(0730)

--葡萄牙央行公布2016-17年最新经济预估(1200)

--意大利财长帕多安发表题为“迈向欧洲增长、就业和稳定：意大利对欧洲的贡献”发表讲话(1515)

--加拿大央行副总裁Lynn Patterson发表讲话(1820)

--美国芝加哥联储总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1700)

企业财报：

--中国工商银行和中国银行公布去年业绩

以下为3月29日下午5:00至3月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储主席叶伦称经济仍面临全球风险，升息宜谨慎

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，因美国经济仍面临全球风险，通胀是否会持续攀升仍不确定。美联储在两周前的政策会议上决定维持利率不变，这是叶伦此后首次公开讲话。

叶伦再次指出，低油价及中国经济忧虑仍威胁着美国经济。较之近期数位美联储同僚更偏鹰派的评论，叶伦的讲话显得没那么激进。美国股市和公债价格闻讯上涨，美元跌至一周低位。

--达拉斯联储总裁称应逐步谨慎加息，旧金山联储总裁建议留在升息轨道上

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)表示，预计今年美国经济将展现韧性，但美联储应循序渐进且审慎地推进升息。柯普朗还对其他国家带来的影响持谨慎态度。柯普朗在美联储3月会议前曾表示，他对加息路径的预期下调。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，美国经济仍允许逐渐升息，对全球经济放缓及金融市场动荡产生冲击的担忧有些过度。“其他国家的经济状况决定不了我们的经济，”威廉姆斯在为新加坡国立大学准备的演讲稿中表示。“我的基本看法是，就留在升息轨道上，不要让评论可能带来的噪音影响我们，致使我们分心。”

--英国央行：就脱欧公投不确定性发出警告，并严审买房出租类信贷

英国央行周二告诫，有关英国是否继续留在欧盟的公投，或推升信贷成本并促使英镑进一步贬值；同时央行采取行动力求提高银行风险缓冲，并减缓对购房者的放贷。

英国央行称，自11月份发布前次报告以来，金融稳定的前景发生恶化，中国信贷回升的情况“令人担忧”，而6月23日的脱欧公投则是国内最大的风险。

央行金融政策委员会(FPC)周二表示，“不确定性升高且拖延过久...或导致英镑进一步贬值，并影响到广大英国借款人的融资成本。”

--日本国会批准2016年财政预算，更多财政刺激举措将跟进

日本国会批准创纪录的96.72万亿(兆)日圆(8,515亿美元)2016财年预算，为展开关于采取额外刺激支出以提振经济的辩论铺平道路。首相安倍晋三寻求在4月开始的下一财年，将年度预算支出重心前移，并制定一个新的补充预算。外界普遍预期安倍晋三将再次推迟定于2017年4月实施的消费税上调。

安倍表示，日本经济复苏趋势未改，围绕全球经济的不确定性正在增加。他呼吁G7协调政策以使全球经济复苏。

--美国1月房价上涨但不及预期；3月消费者信心指数高于预期

美国1月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升5.7%，与12月升幅一致，但低于路透调查经济学家预估的上升5.8%。经季节性调整后较前月上升0.8%，预估为上升0.7%。

世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)则公布，美国3月消费者信心指数为96.2，预估为94.0；2月经修正后为94.0，前值为92.2。3月美国消费者信心预期指数为84.7；2月经修正后为79.9，前值为78.9。

--美国1月房价上涨但不及预期；3月消费者信心指数高于预期

美国1月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升5.7%，与12月升幅一致，但低于路透调查经济学家预估的上升5.8%。经季节性调整后较前月上升0.8%，预估为上升0.7%。

世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)则公布，美国3月消费者信心指数为96.2，预估为94.0；2月经修正后为94.0，前值为92.2。3月美国消费者信心预期指数为84.7；2月经修正后为79.9，前值为78.9。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收盘上涨，标普500指数收于2016年最高点位；此前美联储主席叶伦称，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，这对华尔街投资者而言是悦耳之音。

道琼工业指数收涨97.72点，或0.56%，报17,633.11点；标准普尔500指数涨17.96点，或0.88%，报2,055.01点；Nasdaq指数上涨79.84点，或1.67%，报4,846.62点。

--欧洲股市上涨，因保险股涨势抵消商品相关类股跌势，后者跟随金属和油价走势下挫。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.5%，欧元区绩优股STOXX 50指数上涨0.6%。

英股富时100指数收跌0.01%，至6,105.90点；法股CAC指数.FCHI涨0.85%，报4,366.67点；德国DAX指数上涨0.37%，至9,887.94点。

汇市:

--美元兑欧元触及逾一周最低水准，且兑其他主要货币下跌，此前美联储主席叶伦称，美联储对升息“谨慎”是适当的做法。欧元兑美元涨近1%至1.1302美元，在11日内首次升穿1.13美元，且可望录得近两周来最大单日百分比涨幅。

美元兑日圆下挫逾0.6%，至112.72日圆日内低位，美元稍早曾触及近两周高位113.80日圆。美元兑瑞郎触及11日低位0.9661瑞郎。美元指数触及八日低点95.103，尾盘下挫0.83%，至95.145。

债市:

--美国公债市场反弹，指标公债收益率触及四周低位，因美联储主席叶伦重申之前的立场，即受全球风险影响，美联储仅会逐步升息。

指标10年期公债尾盘上涨22/32，收益率报1.807%，较周一尾盘下跌8个基点，盘中触及1.805%的四周最低。30年期公债价格上涨逾一大点，收益率报2.604%，较周一尾盘下跌5个基点。

--德国10年期公债收益率(殖利率)触及四周低点，因油价下滑令通胀预期保持在低于欧洲央行最新一轮货币宽松举措推出前的水平。五年、五年远期损益平衡通胀率报1.42%，今年累计下滑约25个基点。

德国10年期公债下降4个基点至0.14%，为3月1日以来最低，仅略高于2月所及年内低位0.10%。多数其他欧元区公债收益率下降3-9个基点。

油市:

--油价下挫约3%，反映投资人愈发担心长达两个月的反弹正在消竭，因需求未能跟上不断膨胀的全球供应，包括来自科威特和沙特的新供应。美联储主席叶伦的讲话引发油价短暂反弹，之后再度下挫。

布兰特原油期货收低1.13美元，报每桶39.14美元；美国原油期货收跌1.11美元，报每桶38.28美元。

金属市场:

--金价跳升约2%，此前美联储主席叶伦的讲话暗示联储对升息将保持谨慎。1846GMT，现货金升1.8%，至1,242.60美元，从周一触及的一个月低点1,208.15美元反弹。美国4月期金升1.3%，或15.70美元，结算价报每盎司1,235.80美元。

--期铜下滑，因美元在美联储主席叶伦就利率前景发表讲话前上涨，且投资者在期铜上周上涨后获利了结。伦敦金属交易所三个月期铜收盘时没有成交，买盘最后下滑1%，报每吨4,910美元，盘中触及两周低点4,880美元。(完)