《路透早报》--3月31日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国2015年外债数据、国际收支平衡表，及银行业对外金融资产负债

--香港2月M-3货币供应、2月底人民币存款结余，及外汇基金总资产

--新西兰2月NBNZ企业展望指数(0000)

--澳洲2月HIA新屋销售(0000)

--澳洲2月民间部门信贷及房屋信贷(0030)

--日本2月建筑订单及房屋开工(0500)

--德国2月实质零售销售(0600)

--法国3月消费者物价调和指数(HICP)初值、2月消费者支出、生产者物价指数(PPI)(0645)

--德国3月经季节调整失业率(0755)

--英国2月消费者信贷(0830)

--英国第四季国内生产总值(GDP)、企业投资、经常帐收支(0830)

--欧元区3月HICP初值(0900)

--意大利3月CPI初值(0900)、2月PPI(1000)

--美国3月Challenger企业计划裁员岗位(1130)

--加拿大1月GDP(1230)

--美国一周初请失业金人数(1230)

--美国3月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1345)

--澳洲3月AIG制造业指数(2230)

--韩国3月CPI、2月经常账收支(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--法国财长萨潘(Michel Sapin)和中国央行行长周小川主持20国集团(G20)财经首脑研讨会，讨论国际金融架构问题

--经济合作暨发展组织(OECD)2016年全球发展论坛，OECD秘书长葛利亚等将发言

--中国国家主席习近平将于3月31日至4月1日出席在美国华盛顿举行的第四届核安全峰会

--韩国央行公布关于2015年活动和经济问题的年度报告(0300)

--英国央行总裁卡尼在东京举行记者会(0700)

--泰国央行公布新经济预估，包括GDP、出口和通胀预估(0730)

--巴西央行公布季度通胀报告(1130)

--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参与一个论坛讨论当前经济状况和货币政策(1330)

--瑞士央行委员Andrea Maechler在一个货币市场活动上发表讲话(1600)

--纽约联邦储备银行总裁杜德利就“美联储的作用：金融危机的经验教训”发表讲话(2100)

企业财报：

--中国农业银行公布去年业绩

以下为3月30日下午5:00至3月31日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--芝加哥联储总裁呼吁谨慎升息，为美国经济提供缓冲

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，未来几年宜“小步”升息，这样既可以为美国经济应对外部冲击提供缓冲，又可以防止通胀下滑至过低的水准。

埃文斯重申经济面临的风险偏于下档。他支持今年仅升息两次。埃文斯还认为，低利率环境令美联储4月升息的门槛很高；不过如果就业市场继续改善，那么6月有可能采取行动。

--持异议者离任后，日本央行容易陷入团体迷思

日本央行政策委员会不久将会出现两个空缺，补齐之后，该委员会将更加顺从央行总裁黑田东彦的意见。批评者表示，这可能妨碍对其具有争议性的政策的辩论，并导致央行可能屈服于政府压力为公共债务提供融资。

黑田东彦暗示，准备扩大规模已经非常庞大的资产购买计划，或者把负利率进一步降至更低水平。官员们担心在这种情况下，一个意见更加一致的政策委员会可能漠视市场扭曲等陷阱，以及不断增大的退出策略风险。

--美国3月ADP民间就业岗位增加20万个，高于预估

民间就业服务机构ADP Employer Services发布报告显示，3月美国民间就业岗位增加20万个，高于分析师预期。路透调查访问的分析师平均预计增加19.4万个，分析师预测值介于增加15-22万个。

2月增加的民间就业岗位由最初的21.4万个下修至20.5万个。

--加拿大央行副总裁称，摆脱油价下挫冲击将需要两年以上时间

加拿大央行副总裁Lynn Patterson表示，该国将需要逾两年时间才能完全适应油价重挫。这暗示困扰加拿大经济的油价冲击不会很快结束。

Patterson表示，央行的模拟显示，加拿大经济达到新的平衡将需要数年时间。原油价格崩跌去年拖累该国经济陷入温和衰退，促使央行两次降息，不过预计央行下月将维持利率不变。

--3月OPEC原油产量增加，因伊朗和伊拉克增产--调查

一项路透调查结果显示，石油输出国组织(OPEC)3月原油产量增加，因伊朗制裁取消后供应增加，以及伊拉克南部出口量接近纪录水平，抵消了小产油国炼厂进行维护和因故中断供应导致的产量减少。

调查还发现，该组织最大石油出口国沙特的产量没有发生重大变化，这是沙特政府认真对待冻产支持油价计划的另一迹象。[nL3S1724IZ]

国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)表示，继1月份取消国际制裁后，伊朗现有油田的日供应量或在一年内增加50万桶，而开发新油田则需要一定的时间。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收盘上涨，继续扩大2016年迄今录得的涨幅，连续第二日受助于美联储主席叶伦的讲话提振。叶伦的讲话缓解了投资人对未来升息的不安情绪。

标准普尔500指数涨8.94点，或0.44%，收报2,063.95点，今年迄今该指数上涨约1%。道琼工业指数收涨83.55点，或0.47%，报17,716.66点；Nasdaq指数上涨22.67点，或0.47%，报4,869.29点。

--欧洲股市上涨，此前美联储主席叶伦称对于升息宜持谨慎态度，德国零售商Metro因分拆计划飙涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.3%，至1,339.88点；英股富时100指数收高1.59%，至6,203.17点；法股CAC指数涨1.78%，报4,444.42点；德国DAX指数上涨1.6%，至10,046.61点。

汇市:

--美元兑欧元触及近七周最低水准，美联储主席叶伦周二的鸽派言论使市场推后对联储下次加息时间的预期。欧元上涨至2月11日来最高的1.1364美元，而美元兑瑞郎跌至逾五个月低点0.9592瑞郎。在美国交易时段稍晚，欧元兑美元缩减部分涨幅，纽约尾盘升0.43%，报1.1338美元。

美元指数触及12日最低位94.588，周二录得3月17日来最大单日百分比跌幅。美元指数尾盘跌0.38%，报94.802。美元兑日圆尾盘跌0.24%，至112.41日圆，此前降至八日低点112.02日圆。

债市:

--美国较短期公债收益率下滑，因在美联储主席叶伦发表了鸽派言论后，交易商愈发认为美联储在未来几个月仅会缓步升息。在七年期公债标售获得稳健需求后，两年期和三年期公债收益率收在近一个月低点。

指标10年期公债价格下滑3/32，七年期公债标售后价格缩减跌幅；收益率尾盘报1.825%，较周二尾盘升1个基点。

--欧元区公债收益率上涨，扳回稍早跌幅，因油价和全球股市攀升，掩盖了避险公债的吸引力。10年期德债收益率开盘降至近纪录低位，此前美联储主席叶伦对联储加息持谨慎态度的言论，被视为向欧洲央行加压。

10年期德债收益率上升2个基点，至0.16%，早盘跌至0.127%，伸手可及今年低位0.102%和去年创下的纪录低位0.05%。

油市:

--油价收盘近持平，抹去了今日的大部分涨幅，此前美国政府发布的数据显示，尽管炼厂开工率提高，原油库存再创历史新高。

美国原油期货近月合约收涨0.04美元，报每桶38.32美元，稍早最高升近1.60美元，或3%，跟随美股触及三个月高位的涨势，且受助于美元接近两周低位。布兰特原油近月合约收涨0.12美元，报39.26美元，从盘中高位40.61美元回落。

金属市场:

--金价下跌逾1%，因股票等高风险资产上扬，促使部分投资者在昨日上涨后锁定获利。美联储主席叶伦周二对进一步升息态度谨慎，引发金价攀升近2%。黄金本季仍可能上扬15.6%，成为近30年来表现最好的一季。

1848 GMT，现货金报每盎司1,227.14美元，下跌1.2%。美国4月黄金期货收挫8.90美元，报每盎司1,228.60美元。

--期铜下滑，因投资人持续担心全球经济成长和最大消费国－中国的需求，但投资人对美国升息的预期降温，令美元走软，缓和了期铜的跌势。

伦敦金属交易所三个月期铜收低0.4%，报每吨4,872.50美元，盘中触及3月11日来的低点4,850美元，日高为4,930美元。期铜本季迄今大涨了约12%，因对中国楼市的乐观情绪升温。(完)