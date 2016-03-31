《路透早报》--4月1日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本央行第一季短观大型制造业景气判断指数(周四2350)

--韩国3月贸易收支初值(0000)

--中国3月官方制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)(0100)、财新制造业PMI(0145)

--韩国3月日经/Markit制造业PMI(0130)

--日本3月日经制造业PMI(0200)

--台湾3月日经制造业PMI(0230)

--英国3月Nationwide房价(0600)、Markit/CIPS制造业PMI(0830)

--瑞士2月零售销售(0715)、3月制造业PMI(0730)

--意大利3月Markit/ADACI制造业PMI(0745)、2月失业率(0800)

--法国3月Markit制造业PMI(0750)

--德国3月Markit/BME制造业PMI(0755)

--欧元区3月Markit制造业PMI终值(0800)、2月失业率(0900)

--美国3月非农就业报告(1230)

--加拿大3月RBC经季节调整制造业PMI(1330)

--美国3月Markit制造业PMI终值(1345)、2月建筑支出(1400)

--美国3月路透/密西根大学消费者信心指数终值(1400)、3月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)

--美国3月汽车销量年率(1730)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平出席在华盛顿举行的第四届核安全峰会(至4月1日)

--西班牙央行发布宏观经济预测(1000)

--加拿大央行将公布企业展望调查(1430)

--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景和货币政策发表讲话(1700)

以下为3月31日下午5:00至4月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国就业市场强势依旧，制造业冬去春来

美国上周初请失业金人数意外增加，但3月裁员人数骤降，表明就业市场增长势头仍未改变。不过，就业市场改善并未带动薪资强劲增长，令美国联邦储备委员会(FED/美联储)短期内升息的希望渺茫。联储对全球经济的发展也持谨慎观望的态度。

劳工部公布，截止3月26日当周，初请失业金人数增加1.1万，经季节性调整后为27.6万。分析师的预估为，初请失业金人数持平在26.5万。数据公布后，美国公债价格上涨，美元指数回落，美股走强。

--标普将中国评等展望从稳定下调至负面，维持“AA-”评等

信贷评等机构标准普尔将中国评等展望从稳定下调至负面，但维持中国“AA-”的评等，称中国经济再平衡的推进可能慢于之前的预期。

标普在声明中指出，“我们调整对中国的评级展望，反映我们预期中国政府信用度面临的经济和金融风险正逐步上升。这是基于我们相信未来五年内中国在经济再平衡方面会取得小幅进展，并且信贷增长会放缓。”

--中国安邦放弃收购喜达屋，与万豪国际竞购战戛然而止

中国安邦保险表示，已放弃竞购喜达屋酒店及度假村(Starwood)，从而为万豪国际(Marriott International)收购喜达屋铺平道路。

在喜达屋收购战中，万豪国际成为拥有大约5,700家酒店的全球最大酒店集团的野心，遭遇安邦组建大规模美国地产投资组合行动的阻击。安邦令人意外的退出使得竞购战戛然而止。

这亦是中国企业越来越多地收购美国资产的行动中，遭遇的又一打击。安邦若能成功买下喜达屋，本将成为中国企业对美国公司的最大规模收购案。

--美联储副主席杜德利同意叶伦谨慎升息的看法

美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利称，他同意主席叶伦应该谨慎推进升息的观点，特别是鉴于海外成长放缓造成的风险。杜德利表示，若美国经济持续温和增长，压低失业率并推高通胀，联储将逐步实现利率政策正常化，这呼应了叶伦本周稍早发表的看法。

芝加哥联储总裁埃文斯暗示，他将准备推动美联储在6月政策会议上再次加息。

亚特兰大联储总裁洛克哈特接受日经亚洲周刊专访时称，今年或升息三次，有可能但不一定在4月升息。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市小幅收低，但道指和标普500指数本季上涨，持续七周的涨势使标普500指数摆脱2009年来最差年度开局的颓势。

道琼工业指数收跌31.57点，或0.18%，报17,685.09点；标准普尔500指数收低4.21点，或0.2%，报2,059.74点；Nasdaq指数微升0.55点，或0.01%，报4,869.85点。

--欧洲股市在上日大幅上涨后下跌，因法国电信股和意大利银行股跑输其他类股。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌1%；英股富时100指数收低0.46%，至6,174.90点，法股CAC指数收跌1.34%，报4,385.06点，德国DAX指数收低0.81%，至9,965.51点。

汇市:

--美元兑一篮子货币触及逾五个月最低水准，且势将创逾五年最大季度百分比跌幅，之前交易商继续消化美联储主席叶伦的鸽派讲话。

欧元兑美元连升第四个交易日，触及1.1411，为五个半月来首次升穿1.1400。美元指数触及10月中来最低的94.319。美元兑日圆纽约尾盘小涨至112.50，盘中一度跌至112.12日圆。

美元指数首季势将下挫超过4%，将为2010年第三季来最大季度跌幅。欧元兑美元首季有望上涨约4.8%，为五年最大季度升幅。美元兑日圆本季下挫约6.5%，势将创2009年第三季来最大季度跌幅。

债市:

--美国公债价格收盘上涨，因基金经理增持较长期公债，以符合投资组合追踪的指标指数预期的月底变化。美债本季度录得四年半来最佳季度表现。

指标10年期公债价格上涨16/32，收益率报1.774%，较周三下跌5.6个基点；10年期公债收益率第一季下跌50个基点，为自2012年第二季以来的最大季度跌幅。两年期公债收益率稍早触及0.725%的一个月低位，本季度上涨8个基点，3月稍早触及1%。

--指标德国公债收益率(殖利率)料将创下四年半来最大季度跌幅，因央行新一轮宽松货币政策和对全球经济的担忧，驱动了对高等级德国公债的需求。

德国10年期公债收益率(殖利率)本季下滑近50个基点，报0.16%，逼近去年所创下的历史低点0.05%。

油市:

--美元走软及库欣原油库存减少的数据，扶助油价小涨。油价在3月跳涨超过10%，本季表现为去年年中来最佳；但一些分析师表示，升势可能很快消退，因主要原油出口国的冻产计划可能无法缓和供应过剩的忧虑。

5月布兰特原油合约收涨0.34美元或0.8%，报39.60美元。6月布兰特原油期货收高0.7%，报每桶40.33美元。布兰特原油期货3月大涨10%，为去年4月来最佳月度表现，首季则跳升了6%，为去年第二季来最佳。

美国原油期货近月合约收涨0.02美元，报每桶38.34美元；该合约3月大涨14%，首季升4%，为去年6月来最大季度升幅。[O/N

金属市场:

--金价小涨，因美元和股市走低；金价本季录得近30年来最大季度涨幅，因美国升息预期降温。

1855GMT，现货金上扬0.6%，报每盎司1,232.06美元。美国4月期金收涨7美元，报每盎司1,235.60美元。

--期铜在触及四周低点后反弹，因美国公布的强劲制造业数据巩固了美元下滑带动的积极人气。交易商表示，盘初跌势主要是受到季末轧平账面拖累，而后出现反弹，部分是因美国公布的3月芝加哥采购经理人指数(PMI)升至53.6，高于预估的50。

伦敦金属交易所三个月期铜终场仍收低0.5%，报每吨4,847美元，盘中触及3月3日来的低点4,816美元。(完)